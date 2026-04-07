المنامة – جامعة الخليج العربي: أكد عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور محمد مددين، أهمية تعزيز الوعي الصحي وتكريس الجهود الجماعية لضمان صحة وسلامة المجتمع على نحوٍ مستدام، مشيرًا إلى دور جامعة الخليج العربي الريادي في تعزيز الثقافة الصحية وتشجيع الممارسات الوقائية التي تحمي أفراد المجتمع من مختلف الأمراض.

وقال، بمناسبة الاحتفاء بيوم الصحة العالمي تحت شعار «معًا من أجل الصحة… ادعموا العلم»، إن تعزيز الوعي الصحي يبدأ من التعليم والتثقيف، وصولًا إلى السياسات والممارسات اليومية للأفراد، مشيرًا إلى أن يوم الصحة العالمي يأتي ليذكّرنا، كمؤسسات تعليمية وصحية، بأهمية دعم المبادرات الوطنية والخليجية والعالمية لتعزيز الصحة العامة، والاستثمار في الصحة من منطلق كونها استثمارًا في المستقبل.

وأكد أن أهداف كلية الطب والعلوم الصحية تتقاطع بشكل مباشر مع الدعوة العالمية إلى دعم العلم في المجال الصحي، من خلال ترسيخ الاعتماد على الأدلة والحقائق والإرشادات العلمية بوصفها أساسًا لحماية صحة المجتمع وتعزيز الممارسات الوقائية، مُبيّنًا أهمية إعادة بناء الثقة في العلم والصحة العامة عبر التعليم والتوعية والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ فهم أعمق لدى الأفراد بأهمية القرارات الصحية المبنية على المعرفة.

وأكد في الوقت ذاته التزام كلية الطب والعلوم الصحية بتخريج أطباء وممرضين وممارسين صحيين قادرين على الاستجابة للتحديات الصحية المعاصرة، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أكثر صحةً وأمانًا للأجيال القادمة.

وأضاف موضحًا: «بناء مجتمع صحي يبدأ من نشر المعرفة وتوفير بيئة تدعم العادات السليمة، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال برامجنا الأكاديمية والأنشطة الميدانية طوال العام»، لافتًا إلى أن طلبة جامعة الخليج العربي حريصون على تنظيم فعاليات وأنشطة توعوية تدمج بين الابتكار العلمي والمسؤولية المجتمعية، وتدعو في مجملها إلى تبنّي أنماط الحياة الصحية ونشر الوعي بالوقاية من الأمراض المختلفة طوال العام، على مستوى المجتمع الداخلي بالجامعة وخارجها، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الوعي الصحي المجتمعي.

