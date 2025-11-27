المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة عرين للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري، عن ترسية أعمال إنشاء مشروع "بوليفارد العرين" على شركة الحمد للمقاولات، في خطوة تعكس التزام الشركة بالانتقال بمخطط العرين الرئيسي إلى مستوى متقدم من التطوير العمراني المتكامل.

وتم توقيع الاتفاق خلال فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2025، بحضور السيد ماجد الخان، العضو المنتدب لشركة العرين القابضة وعضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، ود. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة وعرين للتطوير، والسيد خالد مقطش، مدير شركة الحمد للإنشاء والتطوير في البحرين.

ويُعد "بوليفارد العرين" إضافة نوعية واستثنائية لمنظومة الخدمات والمرافق بمخطط العرين الرئيسي، ويضم المشروع مساحات تجارية واسعة تمتد على أكثر من 16,000 متر مربع من إجمالي مساحة بناء تبلغ اكثر من 120 الف متر مربع، بالإضافة إلى خيارات سكنية عصرية بنظام "Co-living" . كما يشمل المشروع مرافق ترفيهية ورياضية متميزة، تتضمن ملاعب خارجية وحديقة للتزلج (Skate Park) بما يساهم في خلق مساحة بمعايير عالمية تتماشى مع تطلع شركة العرين للتطوير لإعادة صياغة تجارب التسوق في المملكة. وقد تم استيحاء تصميم المشروع من نمط مشاريع عالمية كمحطة باترسي (Battersea Power Station) الشهير في لندن، والذي يدمج تجارب التسوق، والترفيه، وأنماط السكن الجديدة ضمن مشروع متكامل,

وتتزامن انطلاقة "البوليفارد" مع حزمة من المشاريع التطويرية الحيوية في المخطط، أبرزها إنشاء مسجد لخدمة السكان والزوار، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتحديث جنة دلمون، الذي تم الإعلان مؤخراً عن خطط إعادة إطلاقه بعلامة تجارية جديدة ومستوى خدمات راقية، مما يعزز من تكامل الوجهة سياحياً وخدمياً، لا سيما لملاك المنازل في المشاريع القائمة والجديدة على راسها تلال العرين.

ويأتي المشروع ليدعم رؤية شركة عرين للتطوير في تعزيز الخدمات الحضرية وتوفير بيئة معيشية نابضة تجمع بين الحياة العصرية والخيارات التجارية المتنوعة، بما يعزز جاذبية المنطقة كوجهة متعددة الاستخدامات متميزة.

وبهذه المناسبة، صرحت د. أحلام زينل الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة وعرين للتطوير، قائلة: "يمثل مشروع بوليفارد العرين محطة مهمة في مسيرة تطوير مخطط العرين الرئيسي، إذ يسهم في تعزيز البنية الخدمية والتجارية الداعمة للمشاريع السكنية الحالية والمستقبلية. ويأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا بتطوير مرافق نوعية ترفع مستوى الخدمات وتوفر قيمة مضافة للمجتمع".

وأضافت: "نحرص على أن يجمع المشروع بين التصميم العصري وتكامل الخدمات، ليقدم تجربة معيشية متوازنة تشمل خيارات السكن المشترك والمساحات التجارية الحيوية. ونحن على ثقة بأن بوليفارد العرين سيشكل نقطة جذب رئيسية للسكان والمستثمرين والزوار على حد سواء".

وتابعت بالقول: "يسعدنا الانتقال إلى مرحلة التنفيذ بالتعاون مع شريك موثوق مثل شركة الحمد للمقاولات، لما تتمتع به من خبرة طويلة في تنفيذ المشاريع النوعية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا لتطوير بيئة حضرية ومستدامة في مخطط العرين الرئيسي".

من جانبه، قال السيد خالد مقطش، مدير شركة الحمد: "فخورون بثقة شركة عرين للتطوير في اختيارنا لتنفيذ مشروع بهذا الحجم والأهمية. ويأتي تعاوننا في مشروع بوليفارد العرين ليعكس ريادتنا المعروفة في تنفيذ المشاريع العمرانية النوعية التي تجمع بين التميز الهندسي والمعماري والالتزام بالجودة العالية".

وأضاف: "سنحرص على تطبيق أعلى المعايير في جودة البناء والتنفيذ، بما يضمن إنجاز المشروع في الوقت المحدد وبأفضل المواصفات، ليكون إضافة حقيقية لمخطط العرين ولمشهد التطوير العمراني في المملكة".

وتابع: "يمثل المشروع فرصة لتعزيز شراكتنا مع شركة عرين للتطوير، ونتطلع إلى الإسهام في تحقيق رؤيتها نحو تطوير مجتمعات حضرية متكاملة تحقق تطلعات السكان والمستثمرين".

وتعد شركة عرين للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العمراني في مملكة البحرين، وتعمل على تطوير مشاريع نوعية ضمن مخطط العرين الرئيسي، تجمع بين الابتكار في التخطيط العمراني وتكامل الخدمات وجودة البنية التحتية. وتلتزم الشركة بتقديم حلول تطوير متكاملة ترتقي بأسلوب الحياة وتواكب تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

