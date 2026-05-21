مسقط: وقع ظفار الإسلامي – النافذة المصرفية الإسلامية لبنك ظفار – اتفاقية لتمويل وتطوير أول مشروع لتعدين النحاس تحت الأرض في سلطنة عمان بقيمة 64 مليون ريال عماني، وذلك في خطوة مهمة تعزز طموحات قطاع التعدين وتدعم أجندة التنويع الاقتصادي.

ونجح ظفار الإسلامي في ترتيب وتسهيل التمويل الإسلامي لصالح شركة موارد للتعدين الذراع الاستثماري للتعدين التابعة لشركة محمد البرواني. وقد تولّى ظفار الإسلامي دور المنفذ الرئيسي لإتمام هذه الصفقة، حيث تم هيكلتها وفق إطار متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بمشاركة الأهلي الإسلامي – النافذة المصرفية الإسلامية للبنك الأهلي – كشريك في صفقة التمويل.

وسيدعم هذا التمويل مشروع النحاس تحت الأرض في الغُزين بولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة، ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في سلطنة عمان، مما يعكس توجهًا نحو استخدام تقنيات متقدمة وحديثة لاستخلاص المعادن.

ووقّع الاتفاقية كلًُ من عامر العمري، الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي، وطارق البرواني، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتعدين، وزينب اللواتية، رئيسة الخدمات المصرفية للشركات في الأهلي الإسلامي، وبحضور عدد من المسؤولين في شركة موارد ، وظفار الإسلامي، والأهلي الإسلامي.

وأكد عامر بن سعيد العمري أن ظفار الإسلامي يسعى بشكل مستمر على تقديم حلول تمويلية مناسبة ومرنة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لزبائن البنك، ولذلك نفخر بالشراكة مع موارد للتعدين لتمويل أول مشروع تعدين نحاس تحت الأرض في سلطنة عُمان. إذ يُمثل المشروع إضافة نوعية لقطاع التعدين وهو يتماشى بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 من حيث دعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. كما أن ظفار الإسلامي يمتلك القدرات الكاملة لهيكلة وضمان الصفقات المعقدة، سواء عبر التمويل الجماعي أو الثنائي، ضمن أطر شرعية راسخة.

ومع تنامي الطلب العالمي على النحاس – باعتباره عنصرًا أساسيًا في مرحلة التحول نحو الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية – من المتوقع أن يُحقق مشروع الغُزين عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة. وإلى جانب مساهمته في تعزيز الإنتاج المعدني في سلطنة عمان يُتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل للمواطنين في وظائف فنية وتشغيلية، مع دعم تطوير المهارات المحلية، وتعزيز فرص الموردين، وتنفيذ مبادرات مجتمعية.

وبالنسبة لشركة موارد يُمثل المشروع استثمارًا استراتيجيًا في تعزيز القيمة المحلية المضافة وترسيخ مكانة سلطنة عُمان في سلاسل توريد النحاس العالمية، ولذلك الحصول على التمويل المناسب من ظفار الإسلامي يُساهم في توسع العمليات بسلاسة، مع الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية وتلبية احتياجات الصناعة العالمية.

