دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت طيران الجزيرة، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، مذكرة تفاهم مع شركة سامي السلام لصناعة الطيران التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025 وذلك لتطوير قدرات الصيانة الثقيلة لأسطول طيران الجزيرة المتنامي.

وتم توقيع المذكرة من قبل الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراتان باسوباثي والرئيس التنفيذي لشركة سامي السلام لصناعة الطيران المهندس سامي الناجم، وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس ثامر المهيد.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الجانبين لدراسة الجدوى والنطاق وآليات تنفيذ خدمات الصيانة الثقيلة في مرافق "سامي السلام" المتطورة في المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراتان باسوباثي: "تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً محورياً لطيران الجزيرة. وفيما نواصل التوسّع بشبكة الوجهات التي نخدمها، يسعدنا التعاون اليوم مع شركة سامي السلام لتلبية الطلب المتزايد على السفر في المنطقة، إذ يتماشى هذا التعاون مع أهداف رؤية المملكة لعام 2030، ويدعم خطتنا الاستراتيجية للنمو في أحد أسرع أسواقنا توسعاً، حيث تمكّننا هذه المذكرة من دراسة حلول الصيانة الثقيلة ذات الجودة العالية في سوق السعودية المحلي، الأمر الذي يعزز جاهزية الأسطول ويحسّن فترة تجهيز كل طائرة ويدعم خطتنا التوسعية للخمس سنوات المقبلة بالانتقال من 24 طائرة إلى 50، ومن 63 وجهة إلى 100. نفخر اليوم بالعمل مع شريك إقليمي يشاركنا الالتزام بالجودة التشغيلية والنمو المستدام."

تعكس هذه الشراكة قوة الروابط الجوية بين الكويت والمملكة، وتؤكد استمرار طيران الجزيرة في تعزيز حضورها الإقليمي، لا سيما مع توسيع خدماتها إلى عدة مدن سعودية دعماً لطموحات المملكة في مجالات السياحة وتحسين الربط الجوي ضمن رؤية السعودية 2030.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سامي السلام لصناعة الطيران المهندس سامي الناجم: "يمثل تعاوننا مع طيران الجزيرة محطة جديدة ومهمة في عودة سامي السلام من جديد إلى خدمة قطاع الطيران التجاري. وبفضل قدراتنا المتقدمة في خدمات الصيانة والإصلاح والعمليات، نسعى لتقديم دعماً يوازي المعايير العالمية والمساهمة في نمو قطاع الطيران في المملكة وتحقيق أهداف التوطين ضمن رؤية 2030."

تمثل هذه الشراكة خطوة بارزة في عودة شركة سامي السلام إلى سوق الطيران التجاري، وتعزز مكانتها كمزوّد إقليمي رائد في خدمات الصيانة والإصلاح والعملات. كما تؤكد التزام الشركة بتطوير القدرات المحلية، وتعزيز الخبرات الفنية، وبناء شراكات دولية استراتيجية تواكب رؤية السعودية 2030 وتدعم نمو قطاع الطيران في المنطقة.

