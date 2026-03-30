شركة الحارثي للخياطة في المملكة تتولى تصنيع الزيّ الجديد

جدة، المملكة العربية السعودية - كشفت طيران أديل، الناقل الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، عن زيّ جديد لطاقم الضيافة الجوية، والذي تم إطلاقه لأول مرة عبر قواعد عملياتها الأربع تزامناً مع عيد الفطر.

ويجسّد هذا الزي الجديد مسيرة التطور التي تشهدها طيران أديل كناقل جوي سعودي حديث يجمع بين الأناقة والعملية والشمولية، حيث يعكس الهوية الشابة والديناميكية للشركة. ويظهر ذلك من خلال دمج شعارها المميز «علامة التساوي» بشكل أنيق في التصميم، إلى جانب توفير مستويات عالية من المرونة والملاءمة التي تدعم أفراد طاقم الضيافة الجوية أثناء أداء مهامهم.

وقد جرى تصميم الزي الجديد بما يوازن بين الاعتبارات الثقافية ومتطلبات العمل اليومية، مع مراعاة التقاليد المرتبطة بالاحتشام. كما يتيح لأفراد الطاقم قدراً من المرونة في تنسيق الزي، بما يمنحهم إمكانية التخصيص ضمن إطار إرشادات العلامة التجارية، وبما يتلاءم مع طبيعة مهامهم سواء على متن الطائرة أو أثناء العمل على الأرض.

ومن أبرز عناصر الزي ربطة العنق والوشاح والحجاب، التي تأتي بتصميم متناسق يعكس شعار طيران أديل ولونها البنفسجي المميز. ويعكس هذا التفصيل التصميمي فلسفة الشركة القائمة على جعل السفر متاحاً للجميع، كما يساعد في تمييز مستويات الأقدمية بين أفراد طاقم الضيافة الجوية، الذين يتجاوز عددهم اليوم 700 موظف.

وقد جاء هذا التصميم نتيجة تعاون وثيق بين فريق التصميم الداخلي في طيران أديل وشركة الحارثي للخياطة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تطوير التصميم النهائي وأدق تفاصيله بمشاركة طاقم الضيافة الجوية الذي ساهم بتقديم آرائه وملاحظاته خلال مراحل إعداد المفهوم التصميمي.

قال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل: "يمثل الزيّ الجديد لطاقم الضيافة الجوية خطوة طبيعية في مسيرة تطور هوية طيران أديل كشركة طيران سعودية حديثة وشاملة تفخر بجذورها الوطنية."

ومع إطلاق الزي الجديد تزامناً مع عيد الفطر انطلاقاً من قواعدنا التشغيلية في جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، تمثل هذه المناسبة محطة مميزة لطاقمنا للاحتفال، وتعزيز شعورهم بالفخر والثقة أثناء تمثيلهم لطيران أديل كسفراء للعلامة التجارية في الخطوط الأمامية."

وأضافت تانيا أبليارد، مستشارة الخدمات الجوية على متن الرحلات في طيران أديل: "قمنا بدراسة عدة تصاميم ومفاهيم مختلفة لتحديث الزيّ الرسمي، مع إشراك طاقم الضيافة الجوية في مراحل مبكرة من العملية للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج. وكان من المهم بالنسبة لنا أن يشعر أفراد الطاقم بأنهم جزء أساسي من هذه المبادرة، وأن يعكس الزي الجديد مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة طيران أديل."

ويبرز اللون البنفسجي بشكل مميز في زي طاقم الضيافة الجوية النسائي، مع إمكانية اختيار بلوزات بأكمام بطول ثلاثة أرباع أو بأكمام طويلة. أما الزي الرجالي فيحمل لمسات أنيقة من اللون البنفسجي تظهر في بطانة السترة وحواف الجيوب والتطريز على ياقة السترة، بما يعزز حضور هوية العلامة التجارية داخل المقصورة. كما يتيح الزي لأفراد الطاقم اختيار القمصان بأكمام طويلة أو قصيرة بما يتناسب مع طبيعة عملهم.

وقالت غزلان ربيعي، مدير أول خدمات طاقم الضيافة الجوية في طيران أديل: "بصفتنا طاقم الضيافة الجوية، فإننا نمثل الواجهة التي تعكس صورة طيران أديل أمام المسافرين، لذلك فإن ارتداء زي يعبر عن شخصيتنا وقيمنا يحدث فرقاً كبيراً. ويجمع التصميم الجديد بين الأناقة والعملية بروح عصرية، كما يعكس بفخر هويتنا وثقافتنا. ونقدّر بشكل خاص المرونة التي يوفرها الزي في تنسيقه، ما يمنحنا شعوراً أكبر بالثقة والراحة في كل رحلة، مع الحفاظ على حضور متناسق وقوي لهوية العلامة التجارية داخل المقصورة."

نبذة عن طيران أديل

في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بدأت طيران أديل عملياتها برحلتها الافتتاحية التاريخية من جدة إلى الرياض. وباعتبارها شركة رائدة ومبتكرة، كانت طيران أديل أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها عبر قنوات التوزيع الرقمية فقط. وبصفتها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني كامل الخدمات السعودية وكلاهما تحت مظلة ملكية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) أُنشئت طيران أديل لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن الأسعار المناسبة والمتمرسين في استخدام التقنية، في بلد تقل فيه أعمار 80 في المئة من السكان عن 40 عاماً، ويمتلك كل منهم هاتفين محمولين على الأقل.

وتهدف طيران أديل إلى تحفيز حركة السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المناسبة التي توفر قيمة مقابل المال، بما يلبي احتياجات المسافرين لأغراض الترفيه، والعمرة والزيارات العائلية والأعمال. وتعد البساطة عنصراً أساسياً في تجربة السفر، حيث تضم طائرات طيران أديل ذات البدن الضيق مقصورة بدرجة اقتصادية واحدة فقط. ومع التحول الكبير الذي تشهده المملكة في إطار برنامج التنويع الاقتصادي رؤية السعودية 2030، يُتوقع أن يشهد قطاعا الطيران والسياحة نمواً ديناميكياً ضمن العديد من القطاعات المستهدفة للتوسع. وتعد طيران أديل أسرع شركات الطيران نمواً في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وقد حازت على تقدير واسع بفضل أدائها المتميز في الالتزام بمواعيد الرحلات، والذي يتجاوز باستمرار المتوسط العالمي في قطاع الطيران.

ومنذ انطلاق رحلتها الأولى في عام 2017، نقلت طيران أديل أكثر من 45 مليون مسافر. وفي إنجاز بارز خلال عام 2025، نقلت الشركة أكثر من 10 ملايين مسافر للمرة الأولى خلال عام تقويمي واحد. وفي مايو 2024، قدمت طيران أديل أكبر طلبية في تاريخها لشراء 51 طائرة ضيقة البدن تشمل 12 طائرة من طراز A320neo و39 طائرة من طراز A321neo، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027. كما ستبدأ طيران أديل تشغيل رحلات طويلة المدى المجدولة مع بدء تسلم أولى طائرات إيرباص A330neo ضمن طلبية من 10 طائرات تقدمت بها مجموعة السعودية في أبريل 2025، وذلك ابتداءً من العام المقبل. ومع خطط التوسع القوية التي تنتهجها الشركة، أصبحت طيران أديل، التي تشهد نمواً متسارعاً، واحدة من أكثر الشركات المرغوبة للعمل في المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أبوديش كابور

إدارة الاتصال المؤسسي

البريد الإلكتروني: updesh.kapur@flyadeal.com

www.flyadeal.com

-انتهى-

