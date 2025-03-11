طلبات توفر كراتين رمضان لسائقي التوصيل وتنظم لهم زيارات لمستشفى 57357 لمساندة المرضى

تغيير مفهوم الهدايا التقليدية، بإتاحة التبرع بسهولة عبر تطبيق طلبات بدلًا من شراء هدايا العزومات، لدعم المحتاجين ونشر ثقافة العطاء

القاهرة: أعلنت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة للطلب عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية والعروض الحصرية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز قيم العطاء، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير تجربة تسوق متميزة وموفرة لعملائها.

وتسعى طلبات مصر إلى تعزيز روح التكافل في الشهر الكريم، فمع تزايد عزومات رمضان، أطلقت طلبات مباردة "تبرعك هدية" كحلا مبتكرًا بديلا عن الهدايا التقليدية، بالشراكة مع منظمات غير حكومية. وليصبح العطاء جزءًا من تجربة التسوق الرمضانية، نظمت طلبات زيارات لسائقي التوصيل إلى مستشفى 57357، حيث قدّموا الدعم والمساندة للأطفال المرضى، في حين وفّرت طلبات كراتين رمضان لسائقي التوصيل تقديرًا لجهودهم خلال الشهر الكريم.

وتقدم طلبات مصر لعملائها باقة متنوعة من العروض والخصومات التي تلبي جميع احتياجاتهم. فمن خلال طلبات مارت، يمكن للعملاء الاستمتاع بأكثر من 3500 منتج متنوع، وعروض خاصة تصل إلى 50% على مختلف المنتجات الرمضانية، بدءً من الياميش والوجبات الجاهزة وحتى الحلويات والهدايا، بالإضافة إلى كراتين رمضان بأسعار تبدأ من 175 جنيهًا، وخصومات تصل إلى 30% على السلع الأساسية. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات لا تقل عن 40% خلال ساعة الحظ(Happy hour) كل يوم اثنين وأربعاء. وتقدم طلبات مارت كوبون خصم يصل إلى %50 من Bosch.com عند استخدام كود WINBOSCH، لتوفير خصومات إضافية، مما يعزز من تجربة التسوق عبر طلبات.

ولا تقتصر العروض على طلبات مارت فقط، بل تمتد لتشمل المتاجر المحلية، حيث تقدم خصومات تصل إلى 60% على المواد الغذائية و35% على السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى حملة استرداد نقدي عند إجراء طلبين أو الحصول على قسيمة بخصم 100 جنيه عند الشراء بقيمة 600 جنيه. إلى جانب الخصومات على مستحضرات التجميل والعطور، تصل إلى 30% بمناسبة رمضان وعيد الأم.

وصرحت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر قائلة: "نلتزم في طلبات مصر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك. يعتبر هذا الشهر فرصة عظيمة للكرم والعطاء، لذلك ندعو المستخدمين ايضاً للمشاركة في حملات التبرع والاستفادة من عروضنا، لنساهم معًا في جعل رمضان أكثر تأثيرًا ومعنى.

وأضافت "هذا العام، نسعى لترسيخ مفهوم العطاء والتكافل من خلال مبادرة "تبرعك هدية"، مما يتيح لعملائنا إمكانية المساهمة في دعم المجتمع بكل سهولة ويسر. كما نؤكد على التزامنا بتقديم أفضل العروض والخصومات التي تلبي احتياجات عملائنا خلال هذا الشهر الفضيل، مما يجعل رمضان مع طلبات مصر تجربة فريدة ومميزة."

وتعزيزاً لدورها المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، تضاعف طلبات جهودها في دعم المجتمع من خلال توسيع نطاق شراكاتها مع الجمعيات الخيرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة المجتمعات التي تعمل بها. وتدعو طلبات عملاءها إلى المشاركة الفعالة في حملات التبرع التي تنظمها، والاستفادة من العروض الرمضانية المميزة التي تقدمها على مختلف المنتجات والخدمات، لجعل شهر رمضان هذا العام أكثر تأثيراً ومعنى.

نبذة عن طلبات مصر

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعُمان، والأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة. كما تتيح خدمة طلبات مارت تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

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