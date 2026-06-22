أحدث خطوة ضمن استراتيجية "طلبات" للتوسع إلى ما بعد خدمات التوصيل التقليدية

استكمالاً لمسيرة "طلبات" في توسيع محفظتها المتنامية من العلامات التجارية في قطاعي التجزئة ونمط الحياة

تعزيز وصول العملاء إلى العلامات التجارية الموثوقة عبر منصة واحدة متكاملة

الكويت، حرصاً على تلبية الاحتياجات اليومية للعملاء وتوفير خيارات عصرية جديدة، أعلنت شركة طلبات، تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمام "سنتربوينت" إلى منصتها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع شبكة قطاع التجزئة لديها إلى جانب خدماتها المعتادة في توصيل الأغذية والبقالة.

وجرى توقيع الشراكة في مقر شركة طلبات الكويت بحضور ممثلي الشركتين، على رأسهم عبدالله المنصور، رئيس الشؤون المؤسسية في شركة طلبات الكويت، وروهيت ناندا، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير الإقليمي لمجموعة لاند مارك في الكويت.

وفي معرض تعليقه على التعاون الجديد، قال المنصور:"تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في مساعينا الرامية لترسيخ مكانة "طلبات" كمنصة يومية رائدة. وفي إطار جهودنا المستمرة لتنويع خياراتنا إلى جانب قطاع الأغذية، فإن التعاون مع كبرى شركات التجزئة مثل "سنتربوينت" يضع خيارات الموضة والمنزل ونمط الحياة العصرية في متناول أيدي عملائنا. كما تعزز هذه الشراكة من مستويات المرونة والتنوع المتاحة عبر منصتنا، مما يمكننا من تلبية الاحتياجات اليومية لعملائنا بشكل أفضل".

بدوره قال روهيت ناندا، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير الإقليمي لمجموعة لاند مارك في الكويت: "تُشكّل شراكتنا مع "طلبات" إضافةً مهمة لمنظومة البيع متعددة القنوات لدى سنتر بوينت، وتتيح لنا الاستفادة من النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة السريعة. ويُعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لنمو أعمالنا، إذ يمكّننا من تلبية احتياجات العملاء الفورية من المنتجات الأساسية اليومية، إلى جانب استحداث فرص جديدة ضمن فئات المنتجات ذات الطلب المرتفع".

ومن خلال الجمع بين شبكة متاجرنا الواسعة التي تغطي مختلف محافظات الكويت والإمكانات الرقمية المتقدمة التي توفرها "طلبات"، نعمل على توسيع نطاق وصولنا إلى العملاء، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون، وتسريع وتيرة نمونا الرقمي. كما سيحظى العملاء بتجربة تسوق أكثر سهولة وراحة، تتيح لهم الحصول على منتجاتهم المفضلة من "بيبي شوب" ومنتجات التجميل من "لايف ستايل" بسرعة وسلاسة أكبر".

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتجمع بين "طلبات" و"سنتربوينت" في منصة واحدة تلبي تطلعات العملاء اليومية؛ فبعد النجاح الذي حققه انضمام "سنتربوينت بيوتي" في وقت سابق من هذا العام، تتوسع الخدمة اليوم لتشمل خيارات الموضة والمنزل والأساسيات في كافة محافظات الكويت، مما يتيح للعملاء تصفح واختيار ما يناسبهم من بين أكثر من 3,000 منتج وتوصيلها في غضون 45 دقيقة أو أقل، ويعكس ذلك التزام "طلبات" المستمر بتطوير قطاع التجزئة وتقديم تجربة تسوق متكاملة وذكية تتخطى خدمات التوصيل التقليدية.

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نبذة عن "طلبات"

تُعدّ "طلبات" تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفّر للمستخدمين تجربة مريحة ومخصّصة لطلب الطعام، والبقالة، ومختلف الاحتياجات اليوميّة من مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسّست الشركة في الكويت عام 2004، قبل أن توسّع عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من سبعة ملايين مستخدم نشط شهرياً اعتباراً من ديسمبر 2025. وتتخذ "طلبات" من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، وقد نجحت في ديسمبر 2024 من إتمام طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM). وبصفتها شركة تابعة لـديليفري هيرو إس إي، تستفيد "طلبات" من الخبرات العالمية لتعزيز منصتها باستمرار، وتوسيع منظومتها، ودفع وتيرة الابتكار. ومن خلال شبكة قوية من الشركاء وسائقي التوصيل، تربط "طلبات" عملاءها باحتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يدعم تجربة حياة يومية سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.