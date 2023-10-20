دبي، الإمارات العربية المتحدة- شهدنا أحداث مأساوية في منطقتنا خلال الأسابيع الماضية. ولذلك، وفي ظل الظروف الحالية قررت طلبات تمكين العملاء في الدولة من المساهمة في حملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "تراحم من أجل غزة" عبر تطبيق طلبات.

وانضمت إلى حملة الهلال الأحمر الإماراتي العديد من شركات القطاع الخاص لدعم وجمع المساعدات للمتضررين في المنطقة.

وفي إطار التزامها باستثمار حلولها التكنولوجية لفعل الخير تعاونت طلبات مع شريكها الخيري المحلي الموثوق والمرخص، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (ERC)، لتمكين العملاء من التبرع بأمان عبر التطبيق.

كيفية التبرع لحملة الهلال الأحمر الإماراتي عبر طلبات

الخطوة 1: النقر على خيار "تبرع الحين" ضمن "الاختصارات" في الصفحة الرئيسية

الخطوة 2: اختيار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من القائمة

الخطوة 3: إضافة عنصر قائمة من اختيارك ثم الدفع عند الخروج.

كما يمكنهم التبرع للحملة عبر تطبيق طلبات عبر هذا الرابط

وتبرعت شركة طلبات بمبلغ مليوني درهم إماراتي لشريكها العالمي، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك لدعم جهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الأزمة المستمرة. وسيعمل هذا التبرع على توفير المساعدات الضرورية والغذائية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في فلسطين (رابط).

وستقوم شركة طلبات الإمارات بحجب أي نشاط لها على وسائل التواصل لمدة 48 ساعة.

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- انتهى -

نبذة عن طلبات:

تأسست طلبات في الكويت عام 2004، وهي منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة في دولة الإمارات، واشتهرت منذ تأسيسها بتوفير خدماتٍ مريحة وسريعة تلبي تطلعات عملائها.

وترتكز المنصة على جذورها الراسخة في عالم توصيل الطلبات لفهم احتياجات العملاء في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة، وتعتمد على وسائل المعرفة والتكنولوجيا المبتكرة لتسهيل الحياة اليومية وتعزيز جودة الخدمات لأكثر من 65 ألف مطعم ومتجر محلي، بالإضافة إلى توفير فرص موثوقة للدخل اليومي لعشرات آلاف سائقي التوصيل.

وتحرص المنصة على توفير بيئة مبتكرة تسمح لطاقم العمل المؤلف من 5 آلاف فرد بترك أثر إيجابي في جميع أنحاء المنطقة من خلال استخدام المنصة. كما توظف منصة طلبات تقنياتها التكنولوجية لمساعدة المجتمع من خلال التعاون مع أكثر من 35 جمعية خيرية ومنظمة غير حكومية في المنطقة.