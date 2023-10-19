الامارات العربية المتحدة - شهدنا أحداث مأساوية في المنطقة خلال الأسابيع الماضية. ولذلك، وفي ظل الظروف الحالية قررت طلبات التبرع بمليوني درهم إماراتي لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي للمتضررين من الأزمة الحالية. سيساهم هذا التبرع في تقديم المساعدة الغذائية العاجلة لأهالينا في غزة.

بالإضافة إلى هذا التبرع، تضع طلبات منصتها تحت تصرف شركائها من الجمعيات الخيرية المحلية المرخّصة.

في الوقت الحالي، يعمل فريق طلبات مارت مع شركائنا من الجمعيات الخيرية المحلية لتجهيز سلال المواد الغذائية. بإمكان العملاء طلب هذه السلال الافتراضية مسبقاً عبر تطبيق طلبات بسعر التكلفة والتي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، وسيتم توصيلها مباشرةً إلى الشركاء من الجمعيات الخيرية المحلية ثم إلى غزة.

يعتبر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أكبر مؤسسة إنسانية في العالم حيث تقوم بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للشعوب التي تتعافى من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ. حاز البرنامج على جائزة نوبل للسلام ويعمل في المنطقة منذ عام 1991م وهو ملتزم بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين من خلال عملياته الميدانية بالتعاون مع الشركاء المحليين.

تتمثل مهمة طلبات كلاعب أساسي في المنطقة في وضع الطعام - وأكثر - على طاولة الجميع. ولذلك، في ظل الظروف الحالية، فإن طلبات تدعم برنامج الأغذية العالمي الذي يعد أحد المؤسسات الرئيسية القادرة على توفير شريان حياة من المساعدات الغذائية العاجلة لمن هم بأمس الحاجة لها.

لا يدعم برنامج الأغذية العالمي أي منتج أو خدمات.

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