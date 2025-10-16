ضمن رؤية الشارقة لتحويل صناعة النشر إلى قطاع قائم على الابتكار والمعرفة

أحمد العامري: المسار يجسد التوجه نحو ترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للاستثمار في الشركات التكنولوجية الرائدة التي تقدم حلولاً تقنية متطورة في صناعة النشر وتعزز الابتكار في القطاع الثقافي

إيمان بن شيبة: يسعى "مسار الابتكار" إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس في منظومة النشر العربي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مجالات التحرير والترجمة والتسويق وكافة خطوات عملية النشر

الشارقة، أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" – المبادرة التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب – عن إطلاق "مسار الابتكار"، أول منصة من نوعها في المنطقة تستقطب شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة والمتخصصة لتقديم حلول مبتكرة تخدم صناعة النشر العربي، وتعزز الابتكار، وتعيد تعريف العلاقة بين المحتوى والتقنية.

ويهدف "مسار الابتكار" إلى دمج النشر العربي بحلول الذكاء الاصطناعي عبر دعوة الشركات التقنية من جميع أنحاء العالم لتقديم تقنيات قائمة قابلة للتطبيق في مجالات التحرير، الترجمة، التسويق، تحريك الرسوم بالذكاء الاصطناعي، وأي حلول رقمية متقدمة تدعم منظومة النشر، ويسعى إلى ترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي لتكنولوجيا النشر، ضمن رؤية الإمارة لتحويل صناعة النشر إلى قطاع متكامل قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا.

منصة استثمارية لاكتشاف الحلول التقنية في النشر

يُعد "مسار الابتكار" أحد المسارات الاستراتيجية في صندوق "انشر"، إذ يُقدَّم كمنصة استثمارية تهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد بين شركات التكنولوجيا ودور النشر العربية، حيث ستُمنح الشركات التقنية التي يتم اختيارها رخصة تشغيل في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب مساحة مكتبية وفرص استثمار وتمويل، فضلاً عن دعم مباشر من شبكة "انشر" لتسريع للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

معايير المشاركة

ويفتح المسار أبوابه أمام الشركات القائمة التي تمتلك حلولاً تقنية جاهزة (وليس مشاريع أولية)، على أن تستوفي المعايير التالية: أن تكون مبنية على أنظمة حوسبة سحابية آمنة، وأن تساهم بشكل مباشر في تطوير قطاع النشر والتحرير والمحتوى، وسيتم تقييم الطلبات بناءً على جاهزية الحل التقني، وأثره المحتمل في رفع كفاءة صناعة النشر، ومدى قابليته للتوسع إقليميًا ودوليًا.



وفي تعليقه على إطلاق المبادرة، قال سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "تواصل الشارقة، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا لقطاع النشر، وتطوير صناعة النشر العربي في المنطقة، وتحويل المعرفة إلى استثمار مستدام في الإنسان والمستقبل".



وأضاف العامري: "يجسّد (مسار الابتكار) هذا التوجه من خلال الاستثمار في المشاريع والشركات التكنولوجية الرائدة التي تقدم حلولاً تقنية متطورة في صناعة النشر وتعزز الابتكار في القطاع الثقافي. حيث يفتح هذا المسار آفاق جديدة للتعاون مع أبرز مطوري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، ويمهد الطريق أمام جيل جديد من صُناع الحلول التقنية والذكية للمساهمة في ترسيخ قطاع النشر العربي، ونشر الثقافة العربية على المستوى العالمي".

ومن جانبها، قالت إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب: "يمنح (مسار الابتكار) شركات التكنولوجيا فرصة فريدة لتقديم حلول واقعية يمكن تطبيقها فورًا في سوق النشر العربي، فنحن نبحث عن الشركات الجاهزة لتجربة تقنياتها في بيئة عمل حقيقية، لإحداث تغيير إيجابي ملموس في منظومة النشر العربي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مجالات التحرير والترجمة والتسويق وكافة خطوات عملية النشر والصناعات الإبداعية".

تاريخ مواعيد التسجيل

ويفتح التسجيل أبوابه في "مسار الابتكار" اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، وسيتم عرض المشاريع وتقييمها خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، وصولًا إلى الإعلان عن القائمة الأولية خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الموزعين الدولي 2026 في الشارقة.

