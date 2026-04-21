مسقط مؤكداً مكانته كشريك مالي موثوق ملتزم بالتوسع المستدام والإدارة المالية المسؤولة، أطلق صحار الإسلامي النسخة المطوّرة والأحدث من تطبيقه المصرفي المخصص للشركات، مساهمًا بذلك في تلبية الاحتياجات التشغيلية المتجددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. ويوفر الإصدار الجديد للزبائن مستوى أكبر من الاستقلالية التشغيلية، مما يُمكّن الشركات من الإشراف على الوظائف المالية الأساسية وتنفيذها من خلال واجهة إدارة متكاملة تدعم إجراء المعاملات واعتمادها، وتبسيط عمليات دفع الرواتب، والإدارة المركزية للفواتير ضمن إطار رقمي آمن ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الصدد، صرّح فهد الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي قائلاً: "نؤمن في صحار الإسلامي بأن التمويل الإسلامي يقوم على حوكمة منضبطة ونمو مدروس. ومن هذا المنطلق، أطلقنا النسخة المطوّرة من تطبيقنا المصرفي لتعزيز القدرة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعد دعائم الاقتصاد العماني. وتتيح هذه التحسينات للمؤسسات إدارة التزاماتها المالية بوضوح أكبر، وتحكّم أفضل، وفي الوقت المناسب، بما يدعم نموها من خلال تسهيل إدارة السيولة، وتعزيز التخطيط المالي، مما يسهم بذلك في بناء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتنافسية."

صرّح سجيل بشيرالدين، رئيس مجموعة التكنولوجيا والحلول الرقمية، على هذا التحديث، قائلاً: "إن التطور الذي شهدته تطبيقاتنا المصرفية للشركات يعكس تحولًا في طبيعة تعامل المؤسسات مع الأنظمة المالية. وتتطلب المؤسسات اليوم أكثر من مجرد الوصول الرقمي، فهي تحتاج إلى منصات ذكية وآمنة وقابلة للتطوّر، تتكامل بسلاسة مع عملياتها التشغيلية. وقد تم العمل على هذا التحديث استنادًا إلى بنية تقنية مرنة ذات معالجة فورية للعمليات، وأطر أمنية متعددة الطبقات، وهياكل تفويض منظمة، مما يمكّن الشركات من تنفيذ معاملاتها بثقة ومن أي مكان. ومن خلال دمج الضوابط القائمة على الحوكمة ضمن بيئة تشغيلية تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، فإننا لا نعمل على تعزيز سهولة الاستخدام فحسب، بل نعزز كذلك الانضباط التشغيلي، وجاهزية الأمن السيبراني، والثقة الرقمية، وهي عناصر جوهرية لنمو مؤسسي مستدام في اقتصاد متنامي يومًا بعد يوم".

صُممت المنصة لتواكب مستجدات قطاع الأعمال، لا سيما صانعي القرار الذين يتولون مهام مالية متعددة ويمكنهم إنجازها خارج أوقات عمل الفروع. ومن خلال واجهة رقمية شاملة، يستطيع الزبائن إجراء التحويلات المحلية والدولية، وصرف الرواتب، وسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، مما يمنحهم مركز قيادة مالي متكامل على أجهزتهم المحمولة. كما تمكّن المتابعة الفورية، والموافقة الآمنة، وبروتوكولات الاعتماد المحددة الإدارة العليا والموقعين من التحقق من المعاملات عن بُعد، بما يحسّن الرقابة والكفاءة الإدارية، ويعزز التحكم في التدفق النقدي، مع تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيسهل هذا النظام الرقمي المبسّط سير العمل، ويخفف العبء الإداري، مما يتيح للرؤساء التنفيذيين التركيز على الأولويات الاستراتيجية والتنمية طويلة الأمد بعيداً عن الانشغال التام بالمعاملات الروتينة اليومية. واستنادًا إلى معايير حوكمة الشريعة الإسلامية المعتمدة، تضمن المنصة توافق التسارع الرقمي مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، معززاً بذلك مبادئ الشفافية، وتحسين المتابعة وإدارة المخاطر، ودعم المرونة التشغيلية للمؤسسات.

وتماشيًا مع استراتيجية البنك الرقمية "خطواتنا دوم سباقة"، تُظهر المنصة التزام صحار الإسلامي بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في مسيرة التنويع الاقتصادي الوطني، مع دعم أجندة التحوّل الرقمي للسلطنة ضمن رؤية عُمان 2040. ومع تطور بيئات الأعمال، يواصل البنك تعزيز بنيته التحتية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال الابتكار المنضبط، مما يعزز الاستقرار ويسهم في تحقيق نمو منظم وتقدم اقتصادي مستدام في جميع أنحاء السلطنة.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

