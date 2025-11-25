الشراكة تتيح التأمين على المركبات للمسافرين براً من السعودية إلى الإمارات

التأمين سيكون متاحاً عبر منصات رقمية حكومية معروفة، ما يعزز سهولة الوصول إلى الحلول الرقمية

التعاون يسهم في دعم التحول الرقمي الإقليمي ويتماشى مع برنامج الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "شوري" (Shory)، التابعة لـ"First.tech"، وإحدى أسرع شركات التأمين الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي نمواً في المنطقة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "عِلم" (ELM)، المزود الرائد للحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير حلول تأمين رقمية على المركبات، بشكل سلس، للمسافرين براً بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل الرقمي على المستوى الإقليمي.

وتعكس هذه الشراكة التزام "شوري" بتوسيع نطاق أعمالها دولياً، وتعزيز تجربة العملاء، من خلال حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا المتقدّمة. وبفضل التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية السعودية، التي توفّر خدمات إلكترونية آمنة، سيتمكن المسافرون من شراء التأمين عبر الإنترنت، قبل الوصول إلى حدود الإمارات، ما يسهم في تقليص أوقات الانتظار، وتسهيل رحلاتهم.

ويستند هذا التعاون إلى نجاح منصة "عابر" الرقمية للتأمين، التي أطلقتها "شوري" عام 2022 لخدمة المسافرين براً إلى دولة الإمارات، حيث شهدت المنصة انتشاراً واسعاً، إذ فضّل 60% من المستخدمين إتمام إجراءات التأمين إلكترونياً بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يعزز التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية هذا التوجه، ويجعل تجربة المستخدمين في السعودية أكثر سلاسة وألفة.

وتتماشى هذه المبادرة مع برنامج الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز الرقمنة وتحسين تجربة المسافرين عند الحدود.

وفي هذا الصدد، قال عبدالإله الغفلي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "شوري": "ترتكز مهمتنا في "شوري" على تبسيط تجربة التأمين الرقمي وجعلها أكثر سهولة، من خلال الابتكار والتكنولوجيا. وتأتي شراكتنا مع "عِلم" امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية، إذ نعمل من خلالها على دمج خدماتنا مع القنوات الرقمية الحكومية الموثوقة في المملكة العربية السعودية، ما يتيح للمسافرين بين السعودية والإمارات، الحصول على التأمين الرقمي بسرعة وسهولة. كما نسهم، من خلال هذه الخطوة، في دعم جهود حكومة دولة الإمارات وبرنامج الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الهادف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة العبور في المنافذ الحدودية، تمهيداً لتعاون إقليمي أوسع، يواكب تطلعات السفر الذكي والسلس في المنطقة".

نبذة عن "شوري":

تُعدّ "شوري" إحدى شركات First.tech، وعلامة تجارية رائدة في مجال تكنولوجيا التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي، صمّمت لتحويل التأمين الرقمي إلى تجربة بسيطة وسريعة ورقمية بالكامل، ما يوفر للأفراد والشركات على حد سواء، خدمات وساطة رقمية متميزة، تتيح السهولة والشفافية.

وبدعم استراتيجي وانتشار إقليمي واسع، تقدّم "شوري" مجموعة من الحلول التأمينية المبتكرة التي تركز على احتياجات العملاء. كما تلعب "شوري" دوراً فاعلاً في دعم جهود التحول الرقمي، عبر التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والخاصة.

