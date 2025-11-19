الرياض، المملكة العربية السعودية – في خطوة تعكس التزامًا مشتركًا بتسريع التحوّل نحو مستقبل أكثر استدامة، أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة في التحول الرقمي وإدارة الطاقة والأتمتة، ومؤسسة سعفة، مؤسسة وطنية غير ربحية تُعنى بتمكين القيادات والمنظومات من خلال تبنّي المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود في بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي بالحوكمة والاستدامة، دعمًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

شهد توقيع الاتفاقية كلٌّ من فاروق شاد، رئيس أعمال الاستدامة في شنايدر إلكتريك، آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة جيهان عبد المجيد هايد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سعفة، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية من الجانبين في مقر الشركة بالرياض. تجسّد هذه الشراكة التكامل بين الريادة التقنية العالمية لشنايدر إلكتريك وخبرتها الممتدة في مجالات الطاقة والتحول الرقمي، وبين التمكين المعرفي والمؤسسي الذي تقوده مؤسسة سعفة محليًا في نشر المفاهيم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتطبيقها في بيئات العمل السعودية، بما يُعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني ويُرسّخ ثقافة المسؤولية والاستدامة في القطاعين العام والخاص.

وانطلاقًا من رؤيتهما المشتركة، تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج تثقيفية تُركّز على نشر ثقافة الاستدامة والشفافية والنزاهة والحوكمة المؤسسية، وتمكين القيادات الوطنية والمنظومات السعودية بالأدوات والمعارف اللازمة لتطبيق مبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بوعي ومسؤولية. وبموجبها، تتعاون شنايدر إلكتريك ومؤسسة سعفة بشكلٍ تكاملي على تطوير وتنفيذ هذه البرامج، من خلال الدمج بين الخبرة التقنية العالمية لشنايدر إلكتريك والدور التمكيني لمؤسسة سعفة في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة داخل بيئات العمل، بما يسهم في تحقيق أثرٍ مستدامٍ طويل المدى.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح فاروق شاد، رئيس أعمال الاستدامة في شنايدر إلكتريك، آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "نؤمن في شنايدر إلكتريك أن مستقبل الطاقة المستدامة يبدأ من تمكين العقول وبناء القدرات، لأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية. تمثّل هذه الشراكة مع مؤسسة سعفة امتدادًا لالتزامنا الراسخ في المملكة على مدى أكثر من 44 عامًا، نعمل خلالها جنبًا إلى جنب مع شركائنا المحليين لدعم التحول الوطني نحو اقتصاد أكثر كفاءة ومسؤولية. إن تكامل خبرتنا التقنية العالمية مع الدور التمكيني الرائد الذي تقوم به سعفة في مجال الحوكمة والاستدامة سيُسهم في بناء منظومات أكثر وعيًا واستعدادًا لمتطلبات المستقبل، انسجامًا مع أهداف رؤية 2030."

ومن جانبها، قالت جيهان عبد المجيد هايد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سعفة: "تجسّد هذه الشراكة رؤية سعفة في توطين المعرفة العالمية في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتحويلها إلى ممارسةٍ مؤسسيةٍ راسخةٍ داخل بيئات العمل في المملكة. نحن نرى في شنايدر إلكتريك شريكًا عالميًا يمتلك خبرةً رائدة في إدارة الطاقة والتحول الرقمي، وتكاملنا معهم يفتح آفاقًا جديدة لبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة التغيير من الداخل. نعمل في سعفة على تحويل المفاهيم إلى أثرٍ ملموس، ومن خلال هذا التعاون نرسّخ معًا نموذجًا سعوديًا يُلهم المنطقة في تطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة."

تشكّل هذه المذكرة تحالفًا استراتيجيًا يجمع بين ريادة عالمية في الحلول التقنية وريادة وطنية في تمكين الاستدامة المؤسسية، بهدف تحويل طموحات المملكة في مجالات الطاقة والحوكمة إلى واقعٍ عمليٍ يقوده الإنسان والمعرفة معًا. ومن خلال هذا التعاون، تواصل شنايدر إلكتريك ومؤسسة سعفة الإسهام في بناء مجتمعٍ أكثر وعيًا واستدامة، وترسيخ مبدأ تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص والجهات غير الربحية لتحقيق مستقبلٍ أكثر ازدهارًا واستقرارًا للمملكة ينعكس على العالم.

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

مؤسسة سعفة هي مؤسسة وطنية غير ربحية تعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتُعنى بتمكين المنظومات السعودية وكفاءاتها القيادية في مجالات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

تأسست لتكون شريكًا وطنيًا موثوقًا في بناء الوعي المؤسسي وتطبيق الحوكمة والاستدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تقدّم سعفة برامج تثقيفية واستشارية مصممة وفق احتياجات كل جهة، تُنفّذها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وتستند إلى منهجٍ تطبيقيٍ يجمع بين المعرفة والممارسة، عبر ورش تفاعلية، ومركز معرفة رقمي، ومنصّات إرشاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتهدف المؤسسة إلى إعداد جيلٍ جديدٍ من القادة القادرين على قيادة التحوّل المؤسسي بوعيٍ ومسؤوليةٍ واستدامة، وتحويل مبادئ ESG إلى ثقافة عملية تُسهم في نمو واستقرار بيئة الأعمال في المملكة.

