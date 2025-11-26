أعلنت شركة نسيج، عن توقيع اتفاقية مع شركة إنفراكورب، الشركة الرائدة المتخصصة في الاستثمار في قطاع البنية التحتية والتنمية المستدامة، وذلك لشراء وحدات سكنية فاخرة في مشروع "مارينا بي" الواقع في جزيرة الريف بالعاصمة المنامة ، كجزء من توجه نسيج لتعزيز حضورها في الشريحة السكنية الراقية.

وبمناسبة التوقيع، علق السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول:" تعكس هذه الاتفاقية بين نسيج وإنفراكورب التزامنا بتوسيع محفظتنا العقارية عبر اقتناص فرص استثمارية نوعية تدعم خطط النمو المدروسة التي تنتهجها الشركة، وتعزز دور نسيج كمطور رائد يسعى باستمرار لتقديم منتجات عقارية ذات قيمة عالية في السوق المحلي. يأتي اختيارنا لمشروع مارينا بي نظراً لما يتمتع به من موقع استراتيجي مميز وتصميم معماري راقٍ يجمع بين الحداثة والفخامة. كما تأتي هذه الخطوة منسجمة مع استراتيجية نسيج طويلة المدى في الاستثمار في مشاريع سكنية عالية الجودة ضمن مواقع محورية تشهد نمواً مستقبلياً واعداً. نحن نؤمن أن هذه الشراكة مع إنفراكورب تمثل خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركتين في مجالات التطوير العقاري والسكن الراقي، بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية عقارية رائدة في المنطقة".

وقد جرت مراسم التوقيع في جناح شركة إنفراكورب ضمن فعاليات اليوم الثالث من معرض سيتي سكيب البحرين 2025 في نسخته الرابعة والمقام حالياً في مركز البحرين العالمي للمعارض.

وقع الاتفاقية كلا من السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد ماجد الخان عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين وممثلين عن قطاع التطوير العقاري في المملكة.

ويعتبر مشروع "مارينا بي"، الذي تطوره شركة إنفراكورب، أحد أبرز المشاريع العقارية الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في جزيرة الريف، حيث يضم مجموعة من الفلل وشقق الدوبلكس والبنتهاوس الاستثنائية التي تعكس مفهوماً جديداً للعيش الفاخر في قلب العاصمة المنامة. ويتميز المشروع بتصميمه العصري وموقعه الاستراتيجي ومرافقه المتكاملة التي تجمع بين الرفاهية والاستدامة وجودة الحياة العالية.

من جانبه، قال السيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب: "يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة نسيج، إحدى أبرز الشركات البحرينية الرائدة في مجال التطوير العقاري، لبيع مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة في مشروع مارينا بي. هذا التعاون يمثل تأكيداً على الثقة العالية التي تحظى بها مشاريع إنفراكورب في السوق العقاري المحلي والإقليمي، ويعكس تميّز مشروع مارينا بي كأحد المشاريع السكنية الفاخرة التي تجمع بين التصميم العصري، والإطلالة البحرية الخلابة، والمرافق المتكاملة التي تلبي تطلعات العملاء نحو أسلوب حياة راقٍ ومستدام. نسعى في إنفراكورب من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مفاهيم الابتكار والاستدامة في قطاع العقارات الفاخرة، وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء، بما يدعم أهداف التنمية الحضرية في المملكة".

يذكر ان مشروع مارينا بي مشروع فاخر متعدد الاستخدامات يقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة بتصاميم هندسية راقية ومساحات فسيحة، ويعد المشروع من المشاريع النموذجية في المزج بين السكن الفاخر والمرافق الحديثة، بما في ذلك المراسي الخاصة والمسابح ومناطق الاستجمام والمطاعم والمقاهي الراقية، مما يجعله من أكثر المشاريع تميزاً في العاصمة المنامة.

-انتهى-

#بياناتشركات