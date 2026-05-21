الدوحة، قطر: أعلنت شركة ميزة ذ.م.م (“ميزة”)، المزود الرائد لخدمات مراكز البيانات و تكنولوجيا المعلومات المدارة في دولة قطر، ، عن خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها في تقديم حلول متكاملة تجمع بين تكنولوجيا المعلومات (Information Technology) والتكنولوجيا التشغيلية (Operational Technology) ، بما يشمل مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل المستمر للبنى التحتية الرقمية المعقدة.

ومع تسارع استثمارات دولة قطر في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والتقنيات الذكية والبيئات الحيوية، يواجه قطاع الأعمال تحديات متزايدة في إدارة الأنظمة المترابطة والتي تتطلب تكاملاً سلساً بين المنصات الرقمية والأنظمة التشغيلية. سواء في مراكز البيانات، أو المدن الذكية، أو القطاعات المختلفة مثل قطاع الطاقة والنفط والغاز والشركات الكبرى، أصبح النجاح يعتمد على توحيد القدرات بين البيئة الرقمية والتشغيلية.

وانطلاقاً من ذلك، تعمل ميزة على تمكين عملائها من الانتقال من نموذج التنفيذ المجزأ للمشاريع إلى نموذج متكامل يغطي مختلف مراحل التشغيل والتطوير، بدءاً من الاستشارات والتصميم، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل والإدارة المستمرة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والمرونة والأمان.

وفي إطار دعم هذا التوجه الاستراتيجي، استحوذت ميزة على حصة أغلبية في شركة بلاك أرو، وهي شركة قطرية متخصصة في أنظمة الجهد المنخفض (Extra Low Voltage) ELV ، والحلول الأمنية، والأنظمة السمعية والبصرية، والتكنولوجيا التشغيلية. ويُكمل هذا الاستحواذ القدرات الحالية لميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات مراكز البيانات، مما يعزز من قدرتها على تقديم حلول متكاملة وشاملة.

ومن خلال هذا التكامل، أصبحت ميزة في موقع فريد لدعم عملائها عبر محورين رئيسيين:

تنفيذ المشاريع الكبرى : والذي يشمل تصميم وتنفيذ بنى تحتية معقدة متعددة الأنظمة مع تكامل كامل بين الأنظمة الرقمية والتشغيلية

والذي يشمل تصميم وتنفيذ بنى تحتية معقدة متعددة الأنظمة مع تكامل كامل بين الأنظمة الرقمية والتشغيلية التشغيل طويل الأمد : العمل على إدارة وتحسين هذه المشاريع من خلال نهج موحد يضمن الأداء والاستمرارية والأمان

ويعكس هذا التطور تحولاً جوهرياً في سوق الأعمال، حيث تتلاشى الحدود بين تكنولوجيا المعلومات والتقنيات التشغيلية، وأصبح من الضروري التعامل مع استمرارية العمليات وسلامة البيانات والأمن السيبراني كمنظومة متكاملة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة:

"لم تعد البنية التحتية الرقمية تقتصر على تكنولوجيا المعلومات فقط، بل أصبحت بيئات متكاملة تجمع بين الأنظمة التشغيلية والمنصات الرقمية. إن تعزيز قدراتنا في تكامل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية يمكننا من دعم عملائنا عبر مختلف مراحل التشغيل والتطوير، بدءاً من التصميم والتنفيذ وصولاً الى التشغيل المستمر، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والمرونة والأمان."

وأضاف: "يعكس هذا التوجه التزام ميزة بدعم القطاعات الحيوية في دولة قطر، من خلال توفير القدرات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات الحاضر واستشراف احتياجات المستقبل."

ومن خلال هذه الخطوة، تعزز ميزة مكانتها كممكن وطني للتكنولوجيا، يساهم في تطوير وتشغيل بنى تحتية رقمية آمنة وذكية وقابلة للتوسع، تدعم الاقتصاد الرقمي لدولة قطر.

نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لثلاثة أعوام متتالية (2023 و2024 و2025)، وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية المقدَّمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأكيدًا على ريادتها وتميّزها في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الشركة بـ جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا في قطر لعام 2023 من جلوبال بزنس أوتلوك.

وتؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزام ميزة الراسخ بالتميّز والابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائها.

