دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن الاستعداد لتجديد شراكتها طويلة الأمد مع شركة "تاليس" (Thales) ، الرائدة عالميًا في مجالات تكنولوجيا الدفاع، والطيران، والفضاء السيبراني، والرقمي، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران المقام في الفترة من 17 – 21 نوفمبر 2025.

جاء الإعلان بحضور كل من السيد أحمد محمد جناحي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لعمليات المطار في شركة مطار البحرين؛ والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة طيران الخليج السيد أحمد نعيمي والمدير الإقليمي لشركة تاليس في البحرين السيد كريستوف رافوار، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

بموجب التجديد المتوقع، ستواصل "تاليس" توفير خدمات الصيانة والدعم لجميع نُظم الأمن في مطار البحرين الدولي، مما يضمن استمرار تشغيل العمليات التي تعتمد عليها عمليات المطار بكفاءة دون انقطاع ومواصلة تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لجميع مرتاديه، وذلك انسجامًا مع رؤية مملكة البحرين للتحوّل الرقمي، كما ستضمن استمرار الأداء السلس لجميع المنصات والنُظم والعمليات الرئيسيّة بالمطار، بما في ذلك كاميرات الأمن ونُظم التحكم في الدخول، وإعلانات الصوتية الداخلية في المطار، وغيرها من النُظم ذات الصلة.

وبهذه المناسبة أوضح السيد نعيمي أن هذه الشراكة تؤكّد على التزامنا بإرساء بنية تحتيّة رقميّة متطوّرة تدعم جميع عمليات المطار من خلال تقنيات "تاليس" المتقدّمة التي تساعد على تشغيل النُظم والعمليات اليوميّة بكفاءة وفاعلية، كما تضمن استمرار تطوّرها ومواكبتها لأعلى المعايير العالميّة في قطاع الطيران، مؤكدًا على دورها المحوري في تعزيز أداء النُظم الأساسيّة وضمان كفاءتها بما يسهم في تلبية توقعات المسافرين وجميع الأطراف ذات العلاقة، معربًا عن تطلعه إلى توطيد أواصر الشراكة مع "تاليس" ومواصلة التعاون المثمر بما يعزّز مسيرة نمو مطار البحرين الدولي الرقمية.

ومن جانبه قال السيد رافوار: "تقوم شراكتنا الممتدة مع شركة مطار البحرين على رؤيتنا وتطلعاتنا المشتركة المتمثلة في الارتقاء بجميع عمليات المطار من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات والحلول المعتمدة عالميًا.

مضيفًا": "تعكس هذه الشراكة التزام تاليس الراسخ بدعم عمليات مطار البحرين الدولي وتزويده بنُظم تكنولوجية آمنة ومتطوّرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمسافرين والشركاء ومنظومة الطيران بصورة عامة."

يستخدم نظام الأمن المتكامل من "تاليس" أدوات وتقنيات متقدّمة لتحليل الفيديو تساعد على التعرّف على الأشخاص موضع الاهتمام وتتبعهم، وفي الوقت ذاته تنسيق تدابير الأمن الرقميّة والفعليّة للحد من تأثير أي حوادث سيبرانيّة محتملة في عمليات المطار.

يُذكر أن معرض دبي للطيران يسلط الضوء على أحدث التطوّرات في مجالات الاستدامة، والابتكارات المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي، وسبل النقل الجوي المتقدّمة، واستكشاف الفضاء، وتنمية قدرات الجيل التالي من الكفاءات، إذ يجمع تحت سقفه أكثر من 1,500 من أهم وأكبر شركات الطيران والدفاع في العالم من 47 دولة، وبحضور ممثلين من 150 دولة، وما يقارب 148 ألف زائر.

عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

