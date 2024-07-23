بدء تسجيل الاهتمام للراغبين في حجز الوحدات السكنية

الرياض: أطلقت شركة محمد الحبيب العقارية مشروعها السكني "إيال الفرسان" الذي بدأت عملياته الإنشائية في ضاحية الفرسان بالرياض، وأتاحت للمهتمين تسجيل اهتمامهم لحجز الوحدات السكنية المتنوعة.

ويقع مشروع "إيال الفرسان" الذي تطوره شركة محمد الحبيب العقارية في ضاحية الفرسان أحد الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، لبناء ضاحية حيوية تجمع بين عراقة التصميم وعصرية البناء وترتقي بأعلى معايير جودة الحياة بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمساحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات، لتلبي تطلعات العملاء وتعزز زيادة المعروض العقاري في مدينة الرياض وتسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70%، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويمتد مشروع "إيال الفرسان" على مساحة إجمالية تقدر بـ 220,610 متر مربع في ضاحية الفرسان بالرياض، وهو أحدث مشاريع شركة محمد الحبيب العقارية بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان و التي أطلقتها مؤخراً بعد مشاريع " أصالة الجوان " و"إيال سدايم " و" إيال الاصالة ".

ويضم مشروع "إيال الفرسان" 742 فيلا سكنية بمساحات تتراوح بين 312 إلى 388 م2، تمتاز جميعها بتصاميم معمارية إبداعية مستدامة وفائقة الحداثة لكي تلبي كافة الأذواق والاحتياجات وتحقق الاستثمار المثالي للمساحات الواسعة لحياة عصرية مريحة ومتميزة في بيئة حيوية متكاملة.

وأوضحت شركة محمد الحبيب العقارية أنه تم اعتماد الطراز السلماني لتصميم المشروع مع الحفاظ على قيمه المرجعية للتميز المعماري من أصالة واستمرارية ومحورية الإنسان وملاءمة العيش والابتكار والاستدامة، لتكون فلل المشروع صديقة للبيئة وبتصاميم مميزة ومساحات متنوعة مع بنية تحتية متكاملة.

ومع إطلاق عمليات الحجز، تتيح شركة محمد الحبيب للمهتمين فرصة حجز الوحدة المناسبة من بين ثلاثة نماذج مميزة للفلل، اختيرت أسمائها لتعبر عن الثقافة العربية الأصيلة، وهي "الطيب" التي تبلغ مساحتها 388.46م2 و"العود" بمساحة 362.5 م2 و"المسك" والتي تصل مساحتها إلى 312.46 م2.

وتتميز ضاحية الفرسان التي تشرف عليها الشركة الوطنية للإسكان بموقعها الاستراتيجي داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض، ويربط الضاحية عدداً من الطرق الرئيسية المحورية، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 35 مليون متر مربع، كما تتميز بتصاميم معمارية عصرية ونماذج متعددة لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية مصممة وفقاً لأعلى المعايير بمساحات متنوعة.

وتقدم الضاحية بيئة حيوية مصممة بأسلوب فريد يحاكي في تصميمه أصالة المنطقة ويلبّي بتكامله كافة الاحتياجات ليجد الساكن بين أرجائها كل ما يبحث عنه من خدمات ومساحات عامة ومرافق متكاملة من المدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق، لينعم ساكنيها بنمط حياة متميز بالرفاهية والراحة.

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