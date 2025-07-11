دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مجيد للتطوير العقاري الإطلاق الرسمي لمشروع "أرلينغتون بارك"، وهو مجتمع سكني جديد يقع في قلب مجمّع دبي لاند ريزيدنس (DLRC). استكمالًا للنجاح الذي حققه مشروعها الأول "مايفير جاردنز" في مدينة جميرا جاردن، يعزّز هذا الإطلاق الحضور المتنامي لشركة مجيد للتطوير العقاري ضمن المشهد العقاري الحيوي في دبي.

مع استمرار السوق العقارية في دبي في جذب اهتمام واسع من المستثمرين وتلبية الطلب المتزايد من المستخدمين النهائيين، رسّخت شركة مجيد للتطوير العقاري مكانتها كمطوّر عصري يقوده التصميم ويهدف إلى تقديم تجارب سكنية راقية. من خلال نهجنا المتخصص، تركّز الشركة على المواقع الحيوية، والهندسة المعمارية العصرية، والبيئات السكنية الغنية بالخدمات، التي تلبي تطلعات نمط الحياة الحديثة وأولويات الاستثمار في آنٍ معًا.

يجسّد مشروع "أرلينغتون بارك" هذا التوجّه بامتياز، حيث صُمم ليمزج بين التخطيط الذكي للمساحات والراحة الحديثة، كما يضم 140 وحدة سكنية تتنوّع بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين، متوفرة بخيارَي التأثيث الكامل أو الجزئي، وتتميّز الوحدات بتشطيبات عالية الجودة وتصاميم داخلية منتقاة بعناية، كما يوفّر المشروع مجموعة متميزة من المرافق، منها مسبح إنفينيتي، وصالة رياضية متطورة، وساونا، ومساحة عمل مشتركة، وغرفة ألعاب مخصصة، لتلبية احتياجات الرفاهية والترفيه للسكان.

في تجسيد واضح لنهجها القائم على تنفيذ المشروعات أولًا، بدأت شركة مجيد للتطوير العقاري أعمال البناء في مشروع "أرلينغتون بارك" في 19 يونيو 2025، مؤكدة التزامها الجاد بالتنفيذ قبل طرح المبيعات للجمهور. مما يؤكد جدية الشركة في المشروع واستعدادها للبناء بسرعة ودقة.

وخلال مرحلة طلبات إبداء الاهتمام (EOI)، شهد المشروع إقبالًا لافتًا، حيث تُظهر المؤشرات الأولية أن كامل المشروع قد نال التزامات شبه مكتملة قبل الطرح الرسمي للمبيعات. مما يعكس قوة الطرح السكني وجودته، كما تعزّز المكانة المتنامية لشركة مجيد للتطوير العقاري ضمن السوق السكنية التنافسية في دبي.

قال منصور مجيد، الرئيس التنفيذي لشركة مجيد للتطوير العقاري: "يجسّد مشروع أرلينغتون بارك التزامنا بخلق قيمة مستدامة من خلال منازل مصممة بعناية، تُسهم في رفع جودة الحياة المجتمعية." "في مدينة سريعة التطوّر كدبي، نركّز على تنفيذ مشاريع هادفة تتّسم بالاستدامة، وتلبي تطلعات المستثمرين، وتنسجم بعمق مع احتياجات الساكن العصري."

وأضاف مصطفى مجيد ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة: "منذ اليوم الأول، التزمنا بتوفير منازل تتميّز بالراحة والاتصال والاهتمام بالتفاصيل، ويعد مشروع أرلينغتون بارك استمرارًا لهذه الرؤية – مجتمعًا تتقاطع فيه عناصر التصميم والموقع ونمط الحياة لتقديم قيمة حقيقية طويلة الأجل، وبصفتي رئيس العمليات، أفخر بالدقة التشغيلية والبصيرة السوقية التي شكلت أساس هذا المشروع منذ بدايته."

بفضل فريق قيادي يتمتع بخبرة عميقة في قطاعات التطوير والعقارات في دبي، تعتمد شركة مجيد للتطوير العقاري على مبدأ التنفيذ الرشيق ونهج تطوير متخصص قائم على التفاعل المباشر. حيث يُوجَّه كل مشروع بنزاهة في التصميم ووعي سوقي ورؤية طويلة الأمد لتحقيق قيمة، وذلك بدءًا من اختيار الموقع وحتى التسليم

ومع استمرار دبي في مسارها التصاعدي، تتمتع شركة مجيد للتطوير العقاري بموقع يتيح لها أداء دور فاعل في رسم ملامح الجيل الجديد من الأحياء؛ من خلال تنفيذ مشاريع تُجسّد الاستدامة وتُثري النسيج العمراني المتطور للمدينة.

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