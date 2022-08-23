الشركة الكورية الأولى في الإمارات لبيع واستيراد العلامات التجارية الرائدة لمنتجات التجميل الكورية

من المتوقع أن يزداد الطلب على مستحضرات التجميل في المنطقة إلى 13.9 مليار دولار بحلول عام 2027

دبي- الإمارات العربية المتحدة: تعتزم "ماموسو كا بيوتي" الشركة الكورية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها لصناعة وبيع أشهر الماركات الكورية العالمية لمستحضرات التجميل، توسيع أعمالها في المنطقة بإضافة الماركة العالمية (كا بيوتي) للسوق المحلي ، بهدف الاستفادة من بيئة الأعمال التجارية الرائدة في الدولة والتي تشكل مركزاً مثالياً لنمو المبيعات وتصدير المنتجات في الشرق الأوسط، وسيعمل إطلاق هذه العلامة التجارية الجديدة على خفض التكاليف لتجار الجملة والتجزئة والموزعين من خلال توفير كافة المنتجات الأصلية مباشرة من كوريا.

وقد بلغت قيمة سوق مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط 10.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن تصل إلى 13.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 ، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.0٪ من عام 2021 إلى عام 2027 حسب Allied Market Research. (1) ، وتشير أرقام المعهد الكوري للصناعة الحلال (KIHI) إلى أن الصادرات إلى دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC) شهدت نموا بنسبة 14٪ في عام 2020 لتصل إلى 308 مليون دولار و 28٪ في عام 2021 لتصل إلى 395 مليون دولار ، مما يعكس بشكل تراكمي زيادة كبيرة بنسبة 42٪ في عامين. في عام 2020 .

كما حققت واردات مستحضرات التجميل الكورية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 62.7٪ و 90.1٪ على التوالي مقارنة بعام 2019. وفي عام 2021 ، استوردت الإمارات 43 مليون دولار ، والسعودية 19 مليون دولار ، والكويت 13 مليون دولار. وتمثل دول الشرق الأوسط غير العربية إيران وتركيا 7٪ من الصادرات ، حيث استوردت تركيا 27 مليون دولار العام الماضي.

وتعُد "ماموسو كا بيوتي" ، شريكًا رئيسيًا للشركات في سوق الشرق الأوسط المزدهر، وتضم قائمة عملائها JD.com أكبر متاجر التجزئة في الصين ومنصة التجارة الإلكترونية الرائدة ، بالشراكة مع بعض أشهر مصنعي التجميل الكوريين المحبوبين والموثوقين بما في ذلك CKD و Vivozon ، أكبر شركات الرعاية الصحية في كوريا ، مع علامات تجارية مثل O! GETi و Tinazana وغيرها ، وتهدف الشركة إلى سد الفجوة بين المصنعين وتجار الجملة والموزعين في منطقة. من المتوقع أن يقلل هذا التطوير من التكاليف بالنسبة لتجار الجملة والموزعين.

وقالت إي جي بانغ مؤسسة "ماموسو كا بيوتي" ، التي تحظى بخبرة تمتد لنحو لعقدين في قطاع التجزئة في أسواق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي: " تعُد أهم أهدافنا توفير منتجات التجميل الكورية الأصلية التي يتم إنتاجها وشحنها مباشرة من كوريا الجنوبية، بوصفنا أول مركز لإنتاج واستيراد منتجات كا بيوتي في دولة الإمارات، ولذا لدينا خطط واعدة لتوسيع أعمالنا لتشمل مساحات البيع بالتجزئة في مراكز التسوق واستكشاف فرص التعاون التجاري في المنطقة.

وأضافت إي جي بانغ: " يسعى المستهلكين في الشرق الأوسط للحصول على مستحضرات التجميل العضوية، لذا لدينا خطط لزيادة المنتجات عالية الجودة بالمكونات الطبيعية من النباتات والكائنات المائية والمعادن والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة البشرة وترطيبها وإشراقها ، ونحرص دائماً على تلبية احتياجات عملائنا في الإمارات والشرق الأوسط بتوفير منتجات أصلية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة".

وتتمتع منتجات"ماموسو كا بيوتي" في السنوات الأخيرة بمرتبة الأكثر مبيعًا من قبل أشهر الفرق الموسيقية في العالم والفنانين العالميين، وكذلك قاعدة واسعة من المستهلكين من مختلف أنحاء العالم كما أنه من المتوقع زيادة الطلب على منتجات المجموعة في الفترة القادمة.

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نبذة عن Mamoso كا بيوتي:

Mamoso كا بيوتي هي أول وكالة مبيعات للمصنعين الكوريين ، ومستورد لماركات مستحضرات التجميل الكورية الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة. تمثل الشركة منتجات كي بيوتي الأصلية المصنعة بمكونات طبيعية 100٪ باستخدام تركيبات مبتكرة للعلامة التجارية هو أيضًا الممثل الرسمي لأقنعة BTS وغيرها من المنتجات في المنطقة.

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