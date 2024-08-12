وفقا لتقرير جارتنر® ماجيك كوادرانت™ للعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة فيريتاس تكنولوجيز، الرائدة في مجال مرونة البيانات الآمنة متعددة السحابة، اليوم عن تصنيفها كشركة رائدة لحلول برمجيات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات المؤسسية (إي بي آر اس اس) وفقا لتقرير جارتنر ماجيك كوادرانت، هذا، وتعد فيريتاس الشركة الموردة الوحيدة التي تم تصنيفها كشركة رائدة في كل تقرير من التقارير الأخيرة الخاصة ببرنامج النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات المؤسسية الـ 19 .

سمعة فيريتاس المرموقة في الابتكار والأداء والمرونة عبر حماية البيانات ومرونة التطبيقات والامتثال للبيانات، مكنتها من أن تكون شريكاً موثوقاً لأكثر من 90٪ من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 100، حيث ساهمت على مدار الثلاثين عاماً الماضية في تصحيح كل اضطراب تقني شهدته تلك الشركات، إلى جانب هذا صارت فيريتاس الآن تعمل بالشراكة مع عملائها لمواجهة عصر جديد من تحديات البيانات، كون أن حماية البيانات والمرونة أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، والنتيجة هي توليد مجموعة فريدة من القدرات لإدارة تعقيد البيئات متعددة السحابة وغير المتجانسة، مع تعزيز دفاعاتها ضد هجمات الفدية.

تعقيبا على الموضوع، قال السيّد جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى فيريتاس تكنولوجيز: "إن تكريمنا كشركة رائدة من قبل تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت للمرة الـ 19 على التوالي يعد بمثابة شهادة على التزامنا الدائم بالتميز في حماية البيانات، لقد شهدنا على مر السنين نمواً غير مسبوقاً في مجال التكنولوجيا، خاصة مع انتشار الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة خلق تحديات وتهديدات السيبرانية جديدة تتطور وتزيد تعقيدا باستمرار، وبالتالي تتطلب حلولاً أكثر قوة وموثوقة، تتمثل في تزويد عملائنا بأدوات شاملة، مثل فيريتاس ديفينس 360 وقدرات المرونة السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، مما يضمن قدرتهم على التنقل في هذه البيانات المعقدة بأمان وفعالية".

ليضيف قائلا: "يؤكد هذا التقدير قدرتنا على تقديم قيمة استثنائية لعملائنا في المنطقة، تساعدهم على تحقيق حماية وامتثال أعلى للبيانات، كما يبرز التزامنا بتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في هذه المنطقة، وضمان جاهزيتها بشكل جيد للتعامل مع التحديات المتغيرة للمشهد الرقمي".

من جانبه، قال ديباك موهان، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة لدى شركة فيريتاس:" لقد وصلنا إلى حدود جديدة في مجال حماية البيانات، تضم أعداد كبيرة جدا من التطبيقات السحابية والمحلية التي تحتاج إلى الحماية من الهجمات السيبرانية، والتعافي بسرعة وعلى نطاق واسع، لهذا تتميز فيريتاس بالقدرة على حماية أوسع نطاق من المنصات، وتمكن العملاء من التعافي بثقة من جميع أنواع الاختراقات، ونحن نعتقد أن مكانتنا الثابتة كشركة رائدة حسب تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لحلول النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات المؤسسية تؤكد على قوة رؤية منتجات فيريتاس واتساع نطاق حلول مرونة البيانات السحابية الأصلية لدينا".

شهدت الأشهر الأخيرة توسعة فيريتاس لمحفظة منتجاتها لتشمل العديد من الخصائص الجديدة:

فيريتاس360 ديفنس

أول بنية قابلة للتوسع تجمع بين حماية البيانات وإدارتها والأمن السيبراني، مدعومة بمنظومة لموردي البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني الرائدين، تم اختبار فيريتاس 360 ديفنس ضد أنواع مختلفة من برامج الفدية الحقيقية في بيئة الاختبار المعزولة فيريتاس ريد لاب .

حلول المرونة السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت فيريتاس أيضا وظيفة حماية البيانات ذاتية الدفاع الأولى من نوعها ، التي تتيح لـ فيريتاس نيت باك أب و فبيريتاس التا داتا بروتيكشن مراقبة وصد التهديدات الناتجة عن اختراق بيانات اعتماد مستخدم حماية البيانات، كما أعلنت فيريتاس أيضا عن مساعد توليدي يعمل بالذكاء الاصطناعي ليكون بمثابة شريك في مكافحة الجرائم السيبرانية بالإضافة إلى تبسيط المهام التشغيلية الأخرى.

تحسينات موسعة للحلول السحابية الأصلية

أطلقت فيريتاس أيضاً العديد من التحسينات لحلولها السحابية ألتا Alta، بما في ذلك تقارير الاستهلاك المبسطة، والدعم الموسع لأعباء العمل مثل إنترا أي دي Entra ID، والدعم عبر المنصات Kubernetes استعادة أعباء العمل .

يمكن للراغبين بالاطلاع على تفاصيل أكثر حول التقرير زيارة موقع Veritas.com يوم الاثنين 12 من أغسطس، وتنزيل نسخة مجانية من تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت الكامل لعام 2024 لحلول برامج النسخ الاحتياطي والاسترداد المؤسسي .

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