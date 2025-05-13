مسقط، عُمان – اختتمت شركة عُمان للتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية ش.م.م (OOISS) - و الرائدة في مجال توفير الحلول التشغيلية الذكية وحلول الطاقة المتكاملة ضمن قطاع الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لمؤسسة الزبير- مشاركتها الفاعلة في معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة (OPES 2025)والذي عُقد في الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025، وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.

وقد ضم معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة OPES 2025 أبرز الجهات والشركات التجارية العاملة في قطاع الطاقة والموارد الطبيعة. حيث استعرضت شركة عمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية OOISS أحدث ابتكاراتها الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتوظيف التقنية الرقمية والاستدامة في قطاع الطاقة.

وخلال فترة المعرض، تبادلت شركة عُمان للتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية مع قادة الصناعة وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التكنولوجيا لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع واستكشفت فرص التعاون الاستراتيجي مع شركائها في القطاع، كذلك تم تقديم الحلول المتطورة عبر المنصات التشغيلية الذكية، والصيانة التنبؤية، وإدارة سلامة الأصول، وتقنيات المواءمة الرقمية والمراقبة عن بُعد، وأدوات الإدارة المستدامة للعمليات لتقليل الانبعاثات.

وصرح عبد الله الهماسي، القائم بأعمال المدير العام لشركة عمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية "يسرّنا أن نكون جزءًا من معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة وأن نساهم في الحوار البناء حول مستقبل الطاقة في عُمان وخارجها". وأضاف: "هدفنا لا يقتصر على عرض الابتكارات فحسب، بل يشمل أيضًا تحديد الأهداف المشتركة التي من شأنها تسريع التميز التشغيلي ومسارات التحول في قطاع الطاقة".

وتعكس مشاركة OOISS التزامها بدعم أهداف رؤية عُمان 2040، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتعزيز الريادة التكنولوجية.

بخبرة ممتدة تزيد عن 50 عامًا، رسّخت OOISS سمعتها كشريك استراتيجي يمتاز بثقة عالية في مجال الطاقة، حيث تعمل مع أكثر من 200 جهة رئيسية في مختلف القطاعات. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك المواد الكيميائية الإنتاجية، وتلتزم بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة باستمرار لقطاع الطاقة.

عن شركة عمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية

تُعد شركة عُمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية (OOISS)، احدى الشركات التابعة لمؤسسة الزبير، مزودًا رائدًا وموثوقًا به لحلول الطاقة المتكاملة في سلطنة عُمان، وتتجاوز سنوات خبرتها خمسون عامًا في هذا القطاع. تأسست الشركة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاعات النفط والغاز والطاقة، وأصبحت تلعب رئيسيًا في توفير حلول مبتكرة للذكاء التشغيلي والمعدات والخدمات. تتعاون الشركة مع أكثر من 200 شركة رئيسية، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات، بدءًا من المواد الكيميائية الإنتاجية ووصولًا إلى إدارة سلامة الأصول وحلول الطاقة المستدامة.

تلتزم OOISS بتعزيز كفاءة واستدامة عمليات عملائها، وتلعب دورًا محوريًا في رؤية عُمان 2040 من خلال دفع عجلة النمو الصناعي وأمن الطاقة والريادة التكنولوجية.

-انتهى-

#بياناتشركات