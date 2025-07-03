(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة عرين للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري، مؤخرًا عن ترسية عقد تنفيذ مشروع "تلال" السكني في مخطط العرين على شركة أحمد عمر للمقاولات، إحدى الشركات الوطنية المرموقة في مجال الإنشاءات.

هذا وقد تمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة العرين القابضة، وسط حضور السيد ماجد الخان، العضو المنتدب لشركة العرين القابضة، ود. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة وعرين للتطوير، والسيد رائد محمد عمر، العضو المنتدب لشركة أحمد عمر للمقاولات، وعدد من المدراء والمسؤولين من الطرفين.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، حيث تم تأكيد بدء أعمال التشييد فورًا، وذلك بعد استكمال إجراءات الترسية ومباشرة أعمال الإنشاء والتجهيز في موقع المشروع. ويُعد مشروع "تلال" السكني من أبرز مشاريع الشركة السكنية في مملكة البحرين، حيث يضم 151 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس مصممة بعناية ضمن مرحلة واحدة متكاملة، تجمع بين جودة البناء وأسلوب الحياة العصري في بيئة عمرانية مستدامة.

ويمتاز مشروع "تلال" السكني بتصميمه الذي ينسجم بانسيابية مع المشاريع المجاورة، لاسيما محمية العرين، حيث تم تطوير المخطط العمراني والمعماري بعناية ليواكب تضاريس المنطقة المرتفعة نسبيًا عن باقي مناطق المملكة، حيث يتيح هذا الارتفاع لسكان المشروع إطلالات بانورامية خلابة على المناظر الطبيعية والحياة البرية المحيطة، ما يعزز تجربة السكن ويمنح بعدًا بيئيًا فريدًا.

ويعد مشروع "تلال" السكني خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شركة عرين للتطوير في توفير مجتمعات سكنية حديثة تتماشى مع أعلى معايير الاستدامة والتخطيط الحضري الذكي، حيث ينسجم المشروع مع توجهات الشركة الرامية إلى تطوير مجمعات سكنية تلبي تطلعات العائلات البحرينية والمقيمين.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح السيد ماجد الخان، العضو المنتدب لشركة العرين القابضة، بالقول: "حرصنا منذ المراحل الأولى على تشكيل فريق من الاستشاريين والمقاوليين يتمتّعون بخبرة راسخة لضمان تحقيق رؤيتنا لعرض مشروع سكني مستدام يمتزج مع محيطه الطبيعي الفريد ولهذا وقع اختيارنا على شركتَي HCP وDG Jones نظرًا لسمعتهما القوية وسجلهما الحافل في تقديم حلول هندسية وإدارية متميزة في المنطقة وحول العالم، مما يوفر الثقة بأن عمليات التصميم، والإشراف وإدارة التكاليف ستُنفَّذ بكفاءة عالية وبأعلى معايير الجودة، وشركة احمد عمر للمقاولات كمقاول رئيسي ذو سمعة عالية بما يضمن استكمال تلال في الموعد المحدَّد وبالمستوى الذي يلبّي تطلعات عملائنا."

من جانبها، أوضحت د. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة وشركة عرين للتطوير، بالقول: "نحن سعداء بالشراكة المثمرة مع شركة أحمد عمر للمقاولات في تنفيذ مشروع تلال السكني، الذي يُعد امتدادًا لرؤيتنا في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة. كما نؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في تقديم تجربة سكنية راقية تواكب تطلعات السوق البحريني وتلبي احتياجات العائلات العصرية بجودة عالية ومعايير متميزة."

وأضافت: "يتميّز مشروع تلال بموقعه الفريد وإطلالاته الخلابة على محمية العرين، حيث تم تصميم الوحدات السكنية للاستفادة من طبيعة المنطقة وارتفاعها الطبيعي. وتبدأ أسعار الوحدات من 200 ألف دينار بحريني، وتوفر أراضي بمساحات مختلفة وبمتوسط 400 متر مربع، مما يعزز جاذبية المشروع وسهولة التملك فيه."

بدوره، قال السيد رائد محمد عمر، العضو المنتدب لشركة أحمد عمر للمقاولات: "نحن فخورون باختيارنا لتنفيذ مشروع تلال السكني، أحد المشاريع السكنية الواعدة في مملكة البحرين، ونتطلع للعمل مع شركة عرين للتطوير لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بجودة عالية وفي الوقت المحدد، بما يعكس التزامنا بالتميّز والاحتراف في قطاع الإنشاءات."

من الجدير بالذكر أن مشروع "تلال" السكني يقدم تجربة سكنية فريدة وسط حياة مُستدامة مع مساحات خضراء تتخلل المشروع و مرافق للسكان وطبيعة خلابة ذات إطلالة بانورامية على محمية العرين، في حين يمتد المشروع، الذي يعد المشروع السكني الثالث ضمن المخطط الرئيسي لمشروع العرين، على مساحة تبلغ 93,600 متر مربع. ويضم "تلال" فللًا فاخرة ومنازل مصممة على طراز تاون هاوس تم تصميمها وفق أعلى المعايير ، وتتميز بمساحاتها الواسعة مع خيارات ما بين الـ3 و4 و5 غرف نوم، تم منح كل منها تصاميم حديثة تتماشى مع التوجهات العصرية.

نبذة حول شركة عرين للتطوير:

عرين للتطوير وإدارة المشاريع ذ.م.م هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهي متخصصة في إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة استثنائية. مع الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة، تسعى الشركة جاهدة لتجاوز توقعات العملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. وتعرض محفظة المشاريع المتنوعة للشركة خبرتها ورؤيتها لمستقبل القطاع العقاري في المملكة.

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