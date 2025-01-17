يرتكز مشروع التطوير على إظهار المفهوم التصميمي المتجدد لفندق راديسون الذي يضم 280 غرفة أنيقة، ومطاعم ومقاهي نابضة بالحياة، ومرافق استثنائية عالمية المستوى، وغيرها.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة، إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع علامة راديسون ريد لتكون العلامة التجارية لفندق جديد ومميز في جزيرة المرجان. ومن المتوقع أن يفتتح الفندق الفاخر أبوابه في صيف 2027، ليصبح أول مرفق إقامة يحمل علامة راديسون ريد الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتولى شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة الإشراف على تطوير المشروع الذي ستصل تكلفته إلى نحو 215 مليون درهم إماراتي.

وبوصفه وجهة سياحية متكاملة تجمع بين التصميم المبتكر والخدمات الراقية، من المتوقع أن يقدم فندق راديسون ريد في جزيرة المرجان تجربة إقامة فريدة مع حوالي 280 غرفة فاخرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من وسائل الراحة المتميزة. تشمل هذه الوسائل أربعة مرافق للمأكولات والمشروبات، تضم مطعمًا يعمل على مدار الساعة ومطعمًا آخر متخصصًا، فضلًا عن مقهى عصري مخصص للاستراحة وآخر بالقرب من حوض السباحة.

ولتعزيز تجربة الإقامة، سيستفيد الضيوف من مرافق متنوعة، مثل حوض السباحة الخارجي وصالة الرياضة المجهزة بأحدث التقنيات وخدمات المنتجع الصحي التي ستضمن تجربة استرخاء شاملة. كما سيضم الفندق مساحات مخصصة للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، إضافةً إلى مرافق ترفيهية داخلية وخارجية للأطفال. وبالإضافة إلى هذه المرافق الراقية، يتميز الفندق بموقع استراتيجي على جزيرة المرجان الرابعة على بُعد خطوات قليلة من منتجع "وين" المتكامل المرتقب، وعلى مقربة من شاطئ البحر، مع شاطئ خاص حصري لضيوف الفندق، ما يجعله الوجهة المثالية لإقامة فاخرة.

سيقدم الفندق الراقي مفهومًا جديدًا لتصميم فنادق راديسون ريد في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيُدمج الطابع العصري الذي تشتهر به العلامة التجارية بالتنسيقات الجمالية المستوحاة من أجواء المنتجع. كما سيُحرص في المشروع على استخدام مواد طبيعية وألوان هادئة تعكس الأجواء الساحرة لجزيرة المرجان.

وقد عُينت شركة إس إس إتش للاستشارات الدولية لتكون مستشار التصميم الرئيسي، حيث سيتولى فريق من خبراء ستيرلنغ العمل كوكيل للمالك نيابة عن شركة بي بي القابضة، منسّقين التعاون بين الأطراف المعنية لضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب وبنجاح.

وتعليقًا على هذا المشروع، صرّحت تاتيانا فيلر، العضو المنتدب لشركة ستيرلنغ هوسبيتاليتي أدفايزرز، قائلةً: "نحن متحمسون للغاية للتعاون مع شركة بي بي القابضة وعلامة وراديسون الرائدة وشركة إس إس إتش للاستشارات الدولية في هذا المشروع الاستثنائي الذي يتمحور حول تقديم نمط حياة عصري. يهدف هذا المشروع إلى وضع معيار جديد في تصميم الفنادق وتعزيز تجارب الضيوف في رأس الخيمة، ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة."

من جانبه، صرّح إيلي ملكي، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط واليونان وقبرص وباكستان في مجموعة فنادق راديسون، قائلًا: "إنّ هذه الاتفاقية تمثل إنجازًا كبيرًا لمجموعة فنادق راديسون، ونحن سعداء بالتعاون مع شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة لإطلاق أول فندق يحمل علامتنا التجارية الفاخرة في سوق مهمة مثل رأس الخيمة. ونحن متأكدون من أن الفندق الجديد سيتيح للضيوف فرصة للاستمتاع بما تقدمه الإمارة من عروض متنوعة، كل ذلك في أجواء من الراحة والرفاهية. وأضاف: "يمثل الفندق إضافة بارزة إلى مشهد الضيافة في رأس الخيمة، بفضل موقعه المثالي وتصميمه العصري الذي يعكس هوية علامة راديسون ريد. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم أفضل قيمة لمستثمرينا وضيوفنا على حد سواء."

وبصفتهم المستشارين الرئيسيين للمشروع، أسهم فريق خبراء ستيرلنغ، بقيادة المدير الاستشاري الأول مايكل باغداساروف، في بلورة هذا المشروع المميز؛ فقد تضمنت مهامهم إعداد دراسة جدوى شاملة، وتأمين قطعة أرض استراتيجية في جزيرة المرجان، بالإضافة إلى إجراء بحث دقيق لاختيار المشغل المثالي. وقد تُوج هذا البحث بشراكة استراتيجية مع شركة راديسون، التي اختيرت بعناية من بين عدد من المنافسين البارزين في قطاع الفنادق. ويمثل هذا التعاون إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل شركة ستيرلنغ الحافل، مع استمرارها في تعزيز مكانتها وتوسيع نطاق حضورها في قطاع الضيافة الديناميكي والمتنامي في الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب الشراكة الاستراتيجية والخطط المدروسة التي وضعت لهذا المشروع، يأتي اختيار الموقع ليعكس رؤية طموحة تسعى لتحقيق التميز في سوق الضيافة، إذ يتفرد الفندق بموقعه الاستراتيجي في وسط جزيرة المرجان الرابعة الترفيهية الذي يمثل القلب النابض في شمال الجزيرة. تُعدّ هذه المنطقة نموذجًا مصغرًا ومبتكرًا مستوحًى من وسط مدينة دبي، حيث تهدف الخطط الطموحة إلى تحويلها إلى وجهة متكاملة تضم ناطحات سحاب شاهقة، ومركزًا تجاريًا ضخمًا، ونافورة مائية مذهلة. كما ستحتضن مجموعة متنوعة من منافذ المأكولات والمشروبات ومراكز البيع بالتجزئة. من جهة ثانية، يستهدف الفندق جذب المسافرين من جيل الألفية وجيل زد ممن يبحثون عن تجارب فريدة وغير تقليدية بمحاذاة أبرز أماكن التسوق والمطاعم والترفيه ذات المستوى العالمي، مقدمًا تجربة ضيافة عصرية ومتطورة.

ستوفر شركة ستيرلنغ الدعم الشامل في إطار عملها الاستشاري، بما في ذلك الإشراف على مرحلة التصميم والبناء لمشروع الفندق العصري. كما سيتولى فريقها إدارة عمليات التنسيق بين أصحاب المصلحة، وضمان التنفيذ السلس للتصميم، والإشراف على مرحلة ما قبل الافتتاح بسلاسة، ما يسهم في تقديم علامة تجارية مميزة بتصميم فريد إلى سوق الشرق الأوسط، ويُحدث نقلة نوعية في معايير الضيافة الفاخرة بالمنطقة.

تحتفل مجموعة بي بي القابضة، وهي مجموعة أعمال متنوعة تدير مشاريع بارزة في أرمينيا مثل بنك أرارات وشركة فلاش لنقل المشتقات النفطية، بإطلاق أول مشروع لها في الإمارات العربية المتحدة. يُعد هذا المشروع المرتقب أول فندق يحمل علامة راديسون ريد بامتياز في المنطقة، حيث سيتولى تشغيله طرف ثالث محترف بموجب اتفاقية امتياز مع راديسون. إلى جانب ذلك، سيستفيد المالكون من الخبرة الواسعة التي تمتلكها العلامة التجارية في إدارة الإيرادات وتقديم خدمات عالية الجودة للنزلاء، ما سيعزز من نجاح المشروع. يُمثل هذا الفندق الإضافة الرابعة لسلسلة فنادق راديسون ريد في المنطقة، حث سينضم إلى الفنادق الأخرى في دبي والرياض وعمّان، التي تعمل تحت إدارة مباشرة أو قيد التطوير، ولكن دون نظام الامتياز.

يستعد فندق راديسون ريد جزيرة المرجان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الضيافة برأس الخيمة، حيث يجمع بين التصميم العصري المبتكر والخدمة الاستثنائية لخلق وجهة مثالية للمسافرين العالميين الباحثين عن تجربة فريدة. تأتي مشاركة شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة لتعكس خبرتها الكبيرة في تحويل المشاريع الطموحة إلى واقع ملموس.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ستيرلنغ تتخذ من رأس الخيمة مقرًا رئيسيًا لها، حيث تدير حاليًا أكثر من 3,500 غرفة فندقية موزعة على ثلاثة بلدان. كما أنها مسؤولة عن محفظة فنادق ومنتجعات تتجاوز قيمتها 1.25 مليار دولار أمريكي، ما سيعزز مكانتها كإحدى أبرز الشركات الاستشارية في قطاع الضيافة.

نبذة عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة:

تتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة لشركة راك للضيافة القابضة، وهي إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة. وتتخذ الشركة من رأس الخيمة مقرًا لها، وتُعنى بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الشاملة لوجهات السياحة وكما وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول. كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات كالحكومات، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الثروة السيادية، والمصارف، والمكاتب العائلية، وكبار المطورين.

وتتمتع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بمكانة فريدة في القطاع. وتعمل على مشاركة وجهات النظر مع الحكومة والمستثمر والمالك والمشغل ومدير الأصول والمستشار، وبالتالي توفر لعملائها علاقات موثوقة طويلة الأجل وخبرات مركزة. كذلك تتولى الإشراف على جميع المشاريع من البداية حتى النهاية. وتتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع على نحو ناجح، وقد سبق أن أدت دورًا فعالًا في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا بالسياحة النشطة والعائلية.

وعلى نحو آخر، يتمتع فريق خبراء شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بأكثر من 150 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، ويعمل حاليًا على إدارة أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهوم ذي صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.

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