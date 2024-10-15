دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعمل "سترايد" (Stryde)، المنصة الاستثمارية الأولى والوحيدة الخاضعة للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على إعادة تعريف الوصول إلى الأسواق الخاصة، مما يتيح فرص النمو المرتفع إقليميًا وعالميًا في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. لقد أصبحت الأسواق الخاصة، التي كانت مقيدة ومعقدة ومجزأة في السابق، في متناول جمهور أوسع، وذلك بفضل نهج "سترايد" المبتكر، وحد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 دولار.

فتح الفرص الحصرية

تتيح منصة "سترايد" للمستثمرين امتلاك الأسهم بسلاسة في المشاريع التي كانت بعيدة المنال في السابق بسبب متطلبات رأس المال العالية ومستويات التعقيد. من الشركات الناشئة الثورية في مجال التكنولوجيا إلى الاستثمارات الرياضية الناشئة، تفتح "سترايد" الباب أمام استثمارات ذات عوائد محتملة عالية، لم يكن الوصول إليها في السابق متاحًا إلا لمجموعة محدودة من الصناديق. لقد أصبحت العملية التقليدية السابقة الآن رقمية بالكامل، لتحل محل التقديمات اليدوية والأعمال الورقية المطولة، مدعومة بمصادر الصفقات القوية وعملية العناية الواجبة الصارمة، مما يضمن إدراج المشاريع الواعدة فقط على المنصة.

تعمل "سترايد" على رقمنة مساحة مجزأة وعفا عليها الزمن، وتجمع قاعدة متنوعة من المستثمرين معًا، مع تبسيط الملكية وتعزيز تجربة الاستثمار. يمكن للمستخدمين الآن امتلاك قطعة من المشاريع المثيرة في دقائق بدلاً من أشهر، تاركين لفريق "سترايد" التعامل مع جميع التعقيدات. يسمح نموذج "سترايد" للمستثمرين بالتركيز على تعزيز المحفظة، لا على الأعمال الورقية.

رؤية جريئة للمستقبل

يقول هادي حلبي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "سترايد": "تعمل سترايد على تغيير الطريقة التي يستثمر بها الناس، فنحن نفتح الأبواب أمام الفرص التي كانت بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الناس. تتيح منصتنا للجميع الفرصة لامتلاك قطعة من المشاريع العالية النمو التي تقود المستقبل".

الامتثال التنظيمي والشفافية

بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، أطلقت "سترايد مجموعة" استثنائية من المشاريع العالية النمو بما في ذلك إمكانية الاستثمار في نادٍ إنجليزي لكرة القدم، وهي أول فرصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل تدفق الصفقات المتنوعة والوصول الحصري، تستعد المنصة لتصبح منصة الاستثمار الرائدة في السوق الخاصة في المنطقة.

لمحة عن "سترايد" (Stryde)

"سترايد" هي منصة الاستثمار في السوق الخاصة الأولى والوحيدة الخاضعة للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى فرص النمو المرتفعة الإقليمية والعالمية المثيرة بدءًا من 1000 دولار.

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