تومي لاي - صورة مقدمة من الشركة المرسلة للبيان الصحفي

سنغافورة– أعلنت شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة (GHM)، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات الأنيقة في مختلف وجهات العالم، عن مغادرة الرئيس التنفيذي تومي لاي المرتقبة. إذ انهُ من المتوقع أن يغادر تومي لاي، الذي لعب دورًا محوريًا في الرحلة الاستثنائية لشركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة منذ تعيينه في عام 2018، منصبهُ بعد فترة من التخطيط الدقيق والتعاون الوثيق مع قيادة الشركة.

تحت قيادة تومي كرئيس تنفيذي، حققت شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة إنجازات متميزة، من بينها الافتتاح البارز والمرموق لفندق ذا تشيدي كتارا الشهير في الدوحة، قطر، والاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس الشركة العام الماضي، بالإضافة إلى توقيع ثلاث افتتاحات محورية في المملكة العربية السعودية وهي ذا تشيدي الحِجْر، وذا تشيدي وادي صفر، وذا تشيدي تروجينا. لقد كان تفاني تومي وثباته في تقديم تجارب لا مثيل لها للضيوف وقيادته الرائدة في السوق عاملين أساسيين في تعزيز مكانة شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة كعلامة تجارية فاخرة معترف بها عالميًا في قطاع الضيافة.

سيعكس رحيل تومي، الذي تم التخطيط له خلال الأشهر القليلة الماضية، إخلاصه المتواصل لضمان نجاح شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة في المستقبل. حيث تمكن تومي من خلال تعاونه الوثيق مع فريق ملكية الشركة وقيادتها من وضع الشركة في موقع استراتيجي متميز نحو حقبة جديدة من النمو والتوسع، مما عزز من تواجدها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء رحيل تومي لرغبتهِ الشخصية في إعادة تقييم مسيرتهِ المهنية ولإعطائه الفرصة لاستكشاف الأدوار التي تتوافق بشكل أوثق مع عواطفه واهتماماته الشخصية.

بهذا السياق علق تومي لاي على رحيلهِ قائلاً: "إن قرار رحيلي مؤلم، لكنني أشعر بالارتياح عندما أرى أن شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة تزخر بالنجاحات وأن مستقبلها لا يزال مشرقًا، لقد كان لي الشرف الكبير في بناء فريقٍ متفانٍ، متخصص وموهوب خلال فترة عملي كرئيس تنفيذي، والآن، أصبح الفريق يعمل بتفانٍ والتزام لدعم فنادقنا ومجتمعنا خلال هذه الفترة الانتقالية، استعدادًا لاستقبال القيادة التنفيذية الجديدة وتقديم الدعم لها".

هذا ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لشركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة في أوائل شهر نوفمبر، ومن المقرر أن يعمل الرئيس التنفيذي الجديد بالتعاون الوثيق مع تومي وفريق الشركة لضمان انتقال سلس. كما تطمح الشركة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الضيافة الفاخرة لا تقتصر على النمو والتوسع فحسب، بل استمرارية إرث "أسلوب ضيافة لا ينسى" الذي هو ركيزة مهمة الشركة. سيستمر هذا الإرث في الازدهار بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد وفريق الشركة بأكمله. علاوة على ذلك، ستستمر شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة في التزامها بتقديم تجارب ضيافة استثنائية تفوق التوقعات لضيوفها وشركائها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد والفريق بأكمله.

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نبذة عن مجموعة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة (GHM)

تأسست مجموعة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة (General Hotel Management Ltd (GHM)) عام 1992، وتميزت بمزجها ين العظمة الراقية للتصميمات الآسيوية المعاصرة مع الطابع المحلي للمساحات المُلهمة والتي تعرض أفضل ما تُقدمه كل وجهة وتزود الضيوف بأسلوب سياحي حقيقي يتذكرونه. أما في إطار محفظتها الأسطورية، تُصمم المجموعة وتطور وتدير بعضًا من الفنادق والمنتجعات الفاخرة الأكثر استثنائية في العالم، إذ تتبع شعار كل عقار أصلي متميز يرحب بتجربة أسلوب حياة لا مثيل لها.

تشمل المحفظة الحصرية للمجموعة فندق ذا تشيدي البيت في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وذا تشيدي مسقط، عُمان، وذا تشيدي اندرمات، سويسرا، وفندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا باي، الجبل الأسود، ذا تشيدي كتارا في الدوحة، قطر، وفندق ذا تشيدي الجونة، البحر الأحمر، مصر. كما تمتلك المجموعة ستة مشاريع إضافية قيد التطوير، والتي تقع ضمن خطة العلامة التجارية لمواصلة إرثها عالميًا، بما في ذلك ذا تشيدي وادي صفر، وذا تشيدي تروجينا، وذا تشيدي الحِجْر في المملكة العربية السعودية.