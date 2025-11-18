الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقّعت شركة جال، الرائدة في خدمات الطيران والدفاع المتكاملة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة (ADQCC)، ممثلاً بمعهد الإمارات للمواصفات والمعايرة (EMI) مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال القياس والمعايرة، باعتباره قطاعاً محورياً في أبوظبي، حيث جرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

ويرسّخ توقيع مذكرة التفاهم إطاراً قويًا للتعاون العلمي والفني، حيث تركز المذكرة على تبادل الخبرات المتخصصة، وتطوير قدرات متقدمة في مجال القياس والمعايرة، وتعزيز البحث والابتكار في علوم القياس.

وبهذه الشراكة، تسعى الجهتان إلى تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة ريادية في مجالات ضمان الجودة والمعايير الصناعية والتطور التقني. وستركّز أوجه التعاون على عدد من المبادرات الرئيسة، من بينها تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وإجراء مقارنات بين المختبرات، إضافةً إلى ترسيخ تتبّعية القياسات للمعايير الدولية.

وتتضمن الخطوات التالية لتوقيع المذكرة تشكيل لجنة مشتركة متخصصة على وجه السرعة لتقييم جدوى المشاريع ووضع خطط عمل شاملة، بما ينسجم مع الأهداف المشتركة في مجالات التقدّم العلمي والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: يمثل هذا التعاون نموذجاً رائداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لدفع مسيرة التقدم العلمي وترسيخ ثقافة الابتكار. ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي مع شركة جال، وبدعم من معهد الإمارات للمواصفات والمعايرة، التزامنا ببناء منظومة قياس متطورة وقوية، تُرسّخ معايير جديدة للجودة والمطابقة في أبوظبي."

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن الحمّادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة جال: "تجسّد هذه المذكرة مدى الأهمية التي نوليها لهذه الشراكة. فالمعايير القياسية الدقيقة والموثوقة عالمياً تمثل الأساس الذي يقوم عليه الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق. ومن خلال توحيد قدراتنا، فإننا نستثمر مباشرة في البنية التحتية العلمية التي تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز مكانة أبوظبي في طليعة المعايير العالمية للجودة والصناعة".

وسيتولى معهد الإمارات للمواصفات والمعايرة (EMI) دورًا محوريًا في تفعيل التعاون من خلال تقديم خدمات المعايرة المتقدمة وعمليات القياس الحديثة التي تُعد عنصراً أساسياً لقطاعي الطيران والدفاع. ومن خلال هذه الشراكة، يعزز المعهد أعلى مستويات الدقة والموثوقية والسلامة في القياسات، بما يدعم أعمال جال والقطاع الجوي والدفاعي على نطاق أوسع. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز تميز في علوم القياس، وتوفير ركائز أساسية تسهم في تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.

تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك الذي يجمع كل من جال ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومعهد الإمارات للمواصفات والمعايرة في تعزيز دور علوم القياس بوصفها ركناً أساسياً للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في التجارة، ودافعاً دائماً للارتقاء بالتميّز الفني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

