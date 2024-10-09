أعلنت شركة تمكين للموارد البشرية ("تمكين" أو "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم حلول الموارد البشرية المبتكرة، عن نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") لإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 1 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 4 سبتمبر 2024م) على طلب الشركة لتسجيل أسهمها للاكتتاب العام وطرح 7,950,000 من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، وما يمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على موافقة مشروطة من تداول السعودية بتاريخ 24 ذو الحجة 1445هـ (الموافق 30 يونيو 2024م) لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية.

وسيتم توزيع عائدات الطرح على المساهمين البائعين، بناءً على نسبة أسهمهم المعروضة للبيع، وذلك بعد استقطاع رسوم الطرح، دون أن تحصل الشركة على أي جزء من تلك العائدات.

يشكل هذا الطرح العام الأولي محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة. ففي غضون ست سنوات فقط، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كواحدة من بين أبرز خمس شركات رائدة في قطاع الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ("المملكة"). وتتمتع تمكين بمكانة استراتيجية تمكنها من تلبية الطلب المتنامي على القوى العاملة الناتج عن مبادرات رؤية المملكة 2030 الطموحة، فضلاً عن ضمان تنفيذ برامج التنمية الوطنية بنجاح.

نظرة عامة عن الشركة:

تُعد شركة تمكين للموارد البشرية مزوّداً رائداً لحلول القوى العاملة في المملكة، حيث تقدم مجموعة واسعة من خدمات التوظيف المخصصة للعملاء من الشركات والأفراد في جميع أنحاء المملكة.

تأسست الشركة في عام 2018م، وسرعان ما أصبحت لاعباً رئيسياً في قطاع القوى العاملة، بحصة سوقية تبلغ 4% كما في السنة المالية 2022م، لتكون من بين أبرز خمس مزودين لحلول القوى العاملة في المملكة.

تمارس الشركة أنشطتها عبر شبكة واسعة مكونة من 17 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، ومدعومة بمجموعة متنوعة من الموظفين تضم ما يزيد عن 14,000 عامل من أكثر من 8 جنسيات، ما يضمن توفير تغطية واسعة وقدرة على مواكبة كافة احتياجات العملاء.

تنقسم عروض الخدمات التي تقدمها الشركة إلى خدمات الشركات، ,وخدمات الأفراد والتي تشمل الخدمات بالساعة و الخدمات التعاقدية.

تساهم شراكات تمكين الاستراتيجية، بما فيها اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في تعزيز قدرات الشركة عبر العديد من القطاعات المتخصصة مثل الرعاية الصحية.

يتجلى التميز التشغيلي للشركة في المعدل الاستثنائي لاستخدام الموارد والبالغ 94.5% بحلول 31 مارس 2023، إلى جانب معدل تجديد عقود العملاء من الشركات بواقع 62% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس ثقة العملاء ورضاهم عن أداء الشركة.

تتمتع الشركة بأداء مالي قوي، حيث حققت إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.6% من عام 2021م وحتى عام 2023م، ويُعزى ذلك إلى النمو القوي في كل من قطاعي الشركات والأفراد. كما حققت الشركة هوامش ربح رائدة على مستوى القطاع، حيث بلغ هامش ربحها الإجمالي 21.1%، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13.2%، بينما بلغ هامش صافي الربح 12.0% في السنة المالية 2023م، وكل ذلك إلى جانب العمل بدون ديون.

تتمتع الشركة بمكانة استراتيجية تمكنها من الاستفادة من الطلب المتنامي على القوى العاملة المدفوع بمبادرات رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى الحواجز الكبيرة التي تعيق الشركات النظيرة من دخول السوق، وبالتالي انخفاض المنافسة أمام الشركة وتعزيز فرصها بزيادة حصتها السوقية.

يتمتع فريق إدارة تمكين مجتمعاً بخبرة تزيد عن 75 عاماً في قطاعي القوى العاملة والرعاية الصحية، كما أنه مدعوم بقاعدة قوية من المساهمين تضم نخبة من الخبراء المخضرمين بهذا المجال والقادة في مجال الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله أحمد الشهري، رئيس مجلس إدارة تمكين للموارد البشرية: "تعد "خطوة الطرح العام الأولي خير دليل على الدور الحيوي الذي تلعبه تمكين في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، إذ تنسجم استراتيجية نموّنا كلياً مع الرؤية الطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة وتحقيق نمو مستدام بموازاة مواصلة مسيرة الازدهار في البلاد. وكان لهذا الالتزام بدعم المبادرات الوطنية الرئيسية، مثل برنامج جودة الحياة وبرنامج تنمية القدرات البشرية، دور كبير في توسيع أعمالنا، فضلاً عن تعزيز دورنا كلاعب رئيسي في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة".

وأضاف: "يمثل قرار طرح أسهم شركتنا للاكتتاب العام محطة بارزة في مسيرتنا، إذ يعزز تواجدنا في السوق، ويُبرز التزامنا الراسخ بالشفافية والنمو وتحقيق قيمة مستدامة. ولا تقتصر أهمية الاكتتاب العام على كونه مجرد إنجاز مالي، وإنما يشكل شهادة على التزامنا الراسخ في بلورة مستقبل المملكة. فنحن واثقون بقدرتنا معاً على إرساء اقتصاد مرن ومتنوع للمملكة، ونتطلع إلى اغتنام الفرص الجديدة التي ستفتحها هذه الخطوة أمامنا".

ومن جانبه، قال فارس صالح الحناكي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تمكين للموارد البشرية: "تدخل تمكين مرحلة تحولية تنسجم مع مساعيها الرامية لتحقيق التميز في قطاعها، مُسترشدة بالتزامنا الراسخ بمبادئ الابتكار والتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي. ويرتكز نجاحنا إلى أساس متين من هوامش الربح الرائدة على مستوى القطاع، والحضور القوي في مختلف أنحاء المملكة، فضلاً عن إبرام العديد من الشراكات الراسخة التي توفر لنا وصولاً غير مسبوق إلى المواهب. ويؤكّد طرح أسهم شركتنا للاكتتاب العام قدرتنا على مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا، كما يعزز حضورنا في سوق القطاع العام. ويتخطى هذا الطرح كونه مجرد علامة فارقة بالنسبة لنا، فهو يشكل بداية للفصل التالي من مسيرة نمونا، حيث سيفتح أمامنا آفاقاً أوسع لاغتنام الفرص الكبيرة التي توفرها رؤية 2030 مع تنامي الحاجة إلى القوى العاملة من أجل تحقيق مستهدفاتها، مما يحقق قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين على حد سواء".

-انتهى-

#بياناتشركات