الدمام، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "تكامل الانتاج الصناعية" عن إعادة تصميم شاملة لهوية الشركات الخمس التابعة لها: مصنع الجواد للبلاستيك والتغليف المرن، مصنع الجواد للكرتون والتغليف، شركة "إكسبريس باك برينت"، شركة "إكسبريس فليكسي باك"، وشركة الخليج لصناعة التغليف، في خطوة تعزز حضور علامتها التجارية في قطاع التعبئة والتغليف بدول مجلس التعاون الخليجي. تعكس هذه الهوية الجديدة رؤية استراتيجية موحدة ومتناسقة تركز على الابتكار، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة، وترسّخ مكانة "تكامل" كشركة رائدة في تقديم حلول تعبئة وتغليف متنوعة وعالية الجودة على مستوى المنطقة.

استناداً إلى نقاط القوة التكميلية لمجموعة شركاتها المؤسّسة، تقدّم شركة "تكامل الانتاج الصناعية" مجموعة واسعة من الحلول في مجالات التغليف المرن، والورق والكرتون المقوّى والكرتون المضلّع. ومن خلال دمج القدرات والخبرات تحت علامة تجارية واحدة، تسعى شركة "تكامل" إلى تعزيز قدرتها على تقديم جودة استثنائية متّسقة، وسرعة فائقة في التنفيذ، وحلول قابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتطورة والمتنوّعة للعملاء في المنطقة وحول العالم.

وفي تعليق له، قال السيد جون أبي نجم، الرئيس التنفيذي لشركة "تكامل الانتاج الصناعية": "يمثّل إطلاق هذه الهوية الموحّدة الجديدة خطوة استراتيجية هامة ضمن جهود الشركة المستمرة لإنشاء كيان موحد ومترابط، يرتكز على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المتكاملة، ومعايير الجودة الموحدة، وعمليات وإجراءات مبسطة وموحدة عبر جميع الشركات التابعة، بما يعزز الابتكار والكفاءة."

بفضل عملياتها المتركزة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تستفيد شركة "تكامل الانتاج الصناعية" من طيف من المرافق المتقدمة، والأنظمة المتكاملة، المدعومة بعقود طويلة من الخبرة المهنية. بالتالي، فإن هذا الدمج يمنح الشركة القدرة على تقديم حلول موثوقة وذات معايير عالية في مجال التعبئة والتغليف عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بدءًا من الأغذية والمشروبات إلى الأدوية، والتجزئة، والتصنيع الصناعي، ما يؤكد مكانتها كشريك موثوق ومبتكر في قطاع التعبئة والتغليف الإقليمي والدولي.

وفي الوقت الذي تدأب فيه دول مجلس التعاون الخليجي على تسريع الجهود نحو تبني الاستدامة والتحول الرقمي، تواصل شركة "تكامل الانتاج الصناعية" تعزيز ريادتها من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار المستمر. كما تحرص الشركة على اتباع ممارسات صديقة للبيئة لمواكبة التحديات المستقبلية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.

شركة "تكامل الانتاج الصناعي": خمس شركات، رؤية واحدة، والتزام ثابت بتقديم حلول تعبئة وتغليف متنوعة ومبتكرة بكل ثقة واحترافية.

