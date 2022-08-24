شركة تاتا للخدمات الاستشارية نالت هذا التقدير لابتكارها وابداعها الملهم وأدائها الرائد في الأسواق وتأثير خدمة العملاء بشكلِ لا مثيل له

دبي: حصدت شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS )، على جائزة العام لأفضل الممارسات المتبعة في قطاع التعاقد الخارجي على العمليات التجارية 2021 في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل شركة "فروست أند سوليفان"، شركة الأبحاث والاستشارات الأميركية.

وانطلاقاً من مكانتها باعتبارها السباقة والأولى في إرساء الأبعاد الرئيسية للابتكار والنمو وتأثير خدمة العملاء، برزت شركة تاتا للخدمات الاستشارية، من خلال جهودها الملهمة في تطوير خدماتها والقوى العاملة ونماذج الأعمال لتلبية احتياجات السوق المستقبلية.

وقال أشوك باي، الرئيس العالمي للعمليات التجارية المعرفية، في شركة تاتا للخدمات الإستشارية: "في ظل التغيير السريع الذي يطال نماذج الأعمال، والذي من شأنه إعادة تعريف كيفية تفاعل المؤسسات مع العملاء، احتلت الحاجة إلى إعادة تصور العمليات التجارية مركز الصدارة في الاستراتيجيات المتبعة. وتعمل شركة تاتا للخدمات الإستشارية على تمكين المؤسسات، لتعزيز قدراتها التنافسية من خلال عرض قيمة العمليات المعرفية والمتكاملة والتركيز على التعاون بين الإنسان والآلة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف"ويجسد هذا التقدير والتكريم، ويعكس معرفتنا العميقة المتعلقة بالسياق ومهارتنا في هذا المجال، وتحول العمليات المرن المدعوم من Cognix ™ ونجاح السوق الناجم عن ذلك".

من جهته قال سومانتا روي، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمتوسط، في تاتا للخدمات الاستشارية:" تشرفت شركة تاتا للخدمات الإستشارية بالحصول على هذه الجائزة، التي شكلت إضافة مميزة إلى مجموعة الجوائز المحققة التي نفتخر بها، إلى جانب جوائز الأعمال المتميزة الأخرى على مستوى المنطقة. وتشكل هذه الجائزة، دلالة على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات في فئتها لمساعدة الشركات في المنطقة للاستعداد للمستقبل وعلى جهوزية تامة لاستخدام التكنولوجيا من خلال تسريع عملية التحول الرقمي. تعمل خدمات العمليات التجارية المعرفية لدينا على دمج العمليات وإطلاق العنان للقيمة التي تكمن في تقاطع العمليات التجارية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات".

وتساهم خدمات عمليات الأعمال في شركة تاتا للخدمات الإستشارية، في مساعدة الشركات على تعزيز المرونة واكتساب المرونة واعتماد نماذج جديدة وتحقيق نتائج أعمال فائقة ودفع عجلة النمو. وتوفر شركة تاتا للخدمات الإستشارية، مجموعة شاملة من العروض التي تغطي وظائف ومهام المؤسسات مثل التمويل والمحاسبة وإدارة سلسلة التوريد والموارد البشرية وتجربة العملاء وخدمات التسويق بالإضافة إلى العروض الخاصة بالصناعة للخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والإعلام وخدمات المعلومات وتجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية والطاقة والموارد والمرافق والتصنيع والسفر والنقل والضيافة.

وتعتمد شركة تاتا للخدمات الإستشارية، نهجاً استشارياً فريداً من نوعه لمواجهة تحديات العمليات المعقدة. وتستخدم مجموعة TCS Cognix الذي يقوم على التعاون بين الإنسان والآلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتمكين الكثير من أصحاب المصلحة مثل المديرين الماليين، ومسؤولي المشتريات، ومديري الموارد البشرية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، من تحسين وقت الوصول إلى السوق، والتدفقات النقدية، والمصاريف التشغيلية، ودرجة المتعهد الصافية وتجربة الموظفين.

ويعتبر التحول الرقمي الشامل لعمليات التمويل والاستحواذ لكبرى مؤسسات البيع بالتجزئة والضيافة في الإمارات العربية المتحدة، بمثابة قصة نجاح حديثة ومثال يمكن الاعتماد عليه. واستفادت شركة تاتا للخدمات الإستشارية، من خبرة Cognix، للشؤون المالية لتنظيم وإدارة النظام البيئي للتكنولوجيا الرقمية الذي يشتمل على الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وأساليب التحليل لتحسين التدفق النقدي، وتقصير مدة عملية إقفال نهاية الشهر الدقيقة، وتحقيق وفورات تصل قيمتها إلى مليون دولار.

وقال سامي الشيخ، مستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في فروست أند سوليفان: "يجمع النهج المتكامل لشركة تاتا للخدمات الاستشارية، بين العمليات التجارية والاستشارات والبنية التحتية ودعم التطبيقات، وتساعد العملاء على إعادة تصور أعمالهم، وفي الوقت نفسه دفع عجلة النمو المستدام والتحول".

وتابع قائلاً: "يتمتع العملاء الذين يتعاملون مع شركة تاتا للخدمات الإستشارية، بميزة واضحة تتمثل في إمكانية الوصول إلى حلولها الرقمية المصممة والمُعدة مسبقاً لبناء تدخلات التحول الرقمي. كما تتاح لهم الفرصة لاكتساب توافر رأس المال البشري والفكري لشركة تاتا للخدمات الاستشارية، الذي يقوم بنشر وتوفير حلول "أفضل الممارسات العالمية" عبر الصناعات والعمليات التجارية والمناطق الجغرافية والتقنيات والعروض. وتحقق "أفضل الممارسات" هذه، قيمة بارزة للعملاء وتساعد في تسريع خطواتهم نحو نماذج أعمال جديدة، ومتابعة تدفقات إيرادات جديدة، واكتساب التميز التنافسي، وتقديم تجارب عملاء فائقة بالإضافة إلى بناء المرونة والكفاءة في عملياتهم".

وتعمل شركة تاتا للخدمات الإستشارية، مع أكثر من 120 شركة رائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا لتعزيز ودفع عملية اعتماد التقنيات المتقدمة وتحقيق قيمة أساسية. في المملكة العربية السعودية، تستثمر شركة تاتا للخدمات الإستشارية بنشاط في تمكين المرأة من خلال مركز لكل النساء، وتوفير فرص عمل لما يقرب من 1000 امرأة ماهرة وموهوبة في البلاد. وحازت شركة تاتا للخدمات الإستشارية، على الميدالية البرونزية لهذه المبادرة ضمن جائزة الملك خالد للاستدامة 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار الشركة" كأفضل صاحب عمل" في منطقة الشرق الأوسط من قبل معهد كبار أرباب العمل في منطقة الشرق الأوسط Top Employers Institute لمدة ست سنوات متتالية.

وتشكل جائزة شركة العام، من فروست أند سولبفان، أرفع تكريم للشركة، ويشكل أيضاً تكريماً للمشاركين في السوق الذين يجسدون الابتكار الملهم والأداء الرائد في السوق وخدمة العملاء التي لا مثيل لها.

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