دبي، الإمارات العربية المتحدة: "بيوند ون™"، شركة مزودة للخدمات الرقمية المبتكرة، تعمل بمثابة مكتب المساندة الخلفي لعمليات شركة "فيرجن موبايل" بجميع أنحاء الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، تواصل جهودها بخلق حلول مبتكرة ترتقي بتصميم أماكن العمل الإداري، والاستدامة المؤسسية. من خلال افتتاح مكتب جديد ومتميز بقلب المملكة العربية السعودية في الرياض، ومقر رئيسي في دبي يُعنى بالاستدامة، تعزز الشركة التزامها بدعم الأفراد، وتبني ممارسات مستدامة تسعى لحماية الكوكب، وإعادة صياغة مشهد مستقبل العمل.

رؤية ثاقبة وطموحة تتمحور حول الأفراد والكوكب

تولي استراتيجية شركة "بيوند ون" الإقليمية أهمية قصوى للأفراد داخل بيئة عمل صحية، وصديقة للبيئة، وأكثر جاهزية للمستقبل. يتميز المقر الرئيسي للشركة داخل دبي بتصميم يشعر فريق العمل وكأنهم يعملون من راحة المنزل، بجانب تبني نهج عصري يركز على الصحة والرفاه أولاً، بفضل مساحات العمل القابلة للتعديل، واستخدام أجود المواد الطبيعية، والتصميم المريح، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها.

أصبح مكتب "بيوند ون" في دبي معيارًا لكيفية تحقيق التوازن بين الإنتاجية، وصحة ورفاه العاملين، والاستدامة، بدءًا من مساحات التفاعل المشتركة، وصالات الاستراحة المزودة بأثاث مريح، إلى التصميم البيوفيلي الذي يوفر حاجات الأفراد الحيوية، ويعتمد على دمج الطبيعة وعناصرها في البناء مع دمج الإضاءة الطبيعية. إنه تجسيد لالتزام الشركة بتصميم مكاتب ذات غرض وهدف ترتقي ببيئة العمل، كما تم وصفها في تغطية كل من "آيدنتيتي"، و"آد ميدل إيست"، و"لوف ذات ديزاين"، و"جلف بيزنس".

علّق متحدث باسم فريق تصميم "بيوند ون" في دبي، قائلًا: "إننا لا نبني مساحات عمل فحسب، بل نخلق أوساطًا لتحفيز الإبداع وتعزيز الرفاهية والحد من بصمتنا البيئية".

التوسع في الرياض، قرار مدروس يحقق تقدمًا

افتتحت "بيوند ون" فرعها الجديد رسميًا في الرياض، لتنفيذ خططها التوسعية الواعدة داخل المملكة؛ حيث تُعد قفزة استراتيجية للأمام عقب نجاح مقرها الرئيسي بقلب دبي. يضم الفرع الجديد شركة "فيرجن موبايل" السعودية، و"فرندي موبايل"، و"فرندي باي". صُمم الفرع الجديد ليتماشى مع "رؤية السعودية 2030"، وليجسد فلسفة "بيوند ون" الراسخة في بيئة العمل.

تأسس مكتب الرياض بالتعاون مع استوديو (Design by Mahsa) الحائز على جوائز مرموقة، بالشراكة مع جهات إقليمية مثل شركة "سعودي كومباس" البوصلة السعودية، و(Eire Gulf Interior) لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي، و(Zoluti). يعكس هذا الفرع الجديد بقلب الرياض التزام المجموعة بالثقافة المحلية والاستدامة؛ حيث يزخر بلمسات مستوحاة من الطابع الإقليمي وأرقى المواد المحلية، مع حدائق تتزين بالنباتات المحلية، وأنظمة ذكية لترشيد استهلاك الطاقة، كل هذا وأكثر ليجمع بين الحداثة والأصالة في مزيج متناغم.

وفي هذا الصدد، صرح "يعرب الصايغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند ون" المملكة العربية السعودية، قائلًا: "لا يعكس استثمارنا في الرياض أولوياتنا الاستراتيجية فحسب، بل يجسد أيضًا التزامنا بتمكين فريق العمل داخل المملكة كما نفعل في سائر الدول".

الاستدامة في قلب التصميم

تُعد الاستدامة ركيزة أساسية في تصميم فروع "بيوند ون" في دبي والرياض؛ وتشمل العناصر المدمجة التالية:

مواد محلية ومُعاد تدويرها.

أنظمة موفرة للطاقة من إضاءة، وتدفئة وتهوية وتكييف الهواء.

مساحات خضراء داخلية لتعزيز التهوية وتحسين المزاج.

تصاميم مرنة وقابلة للتكيف تدعم أنماط العمل المتغيرة وتقلل من هدر المساحات.

يعكس هذا الالتزام رسالة "بيوند ون"، التي لا تقتصر على خدمة المستهلك الرقمي من خلال أحدث الخدمات فحسب، بل تسعى أيضًا لتكون قدوة في كيفية إدارة الأعمال في القرن الحادي والعشرين.

نموذج إقليمي لمستقبل العمل

بفضل مكاتبها التي تُعد مراكز مجتمعية أكثر من كونها مجرد مساحات عمل تقليدية، تستعرض "بيوند ون" مشهد مستقبل العمل في الشرق الأوسط، على أن يتسم بالمرونة، والشمولية، والاستدامة، والإنسانية. ومع توسع الشركة والعمل على تعزيز مكانتها بجميع أنحاء المنطقة، فإنها لا تقوم بصناعة الخدمات الرقمية فحسب، بل توفر بيئة عمل صديقة للبيئة تنبض بأبهى صور الحياة، ليزدهر فيها الأفراد وتُخلق الحلول والأفكار المُبتكرة.

حول "بيوند ون™"

"بيوند ون"، هي شركة مزودة للخدمات الرقمية تُعيد صياغة النظام البيئي الرقمي المخصص للمستهلكين بشكل جذري في الأسواق الناشئة حول العالم. نحن نولي الأفراد الأهمية القصوى، لابتكار تجارب رقمية مخصصة تعمل على الارتقاء بنمط الحياة، مع خلق عالم أكثر شمولية وحيوية وترابطًا للجميع. يقع المقر الرئيسي لشركة "بيوند ون" بقلب دبي، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار العالمية الخاصة "بريورا مانجمنت هولدينج دبي"، وتعمل من خلال استثماراتها في عدد من البلدان حول العالم. ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beyond.one

حول "فيرجن موبايل" السعودية

"فيرجن موبايل" السعودية، هي شركة اتصالات رائدة في المملكة العربية السعودية تعمل تحت مظلة مجموعة "بيوند ون"، وتلتزم بتقديم خدمات الهاتف المحمول المُبتكرة المتمحورة حول العملاء. ومع التركيز على الابتكار الرقمي والتجارب المصممة خصيصًا، تعمل "فيرجن موبايل" السعودية على تمكين المستخدمين من خلال باقات الهاتف المحمول القابلة للتخصيص، وميزات التطبيق المتطورة، والاتصال السلس. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجيا الأكثر تطورًا، تواصل "فيرجن موبايل" السعودية إعادة صياغة مشهد الاتصالات، من خلال تقديم خدمة رفيعة المستوى، ومميزات لا مثيل لها لعملائها في جميع أنحاء المملكة.

حول "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا

"فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا، هي جزء من مجموعة شركات "فيرجن"، وهي المسؤولة عن جميع العمليات التشغيلية لشركة "فيرجن موبايل" بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي بقلب دبي، في الإمارات العربية المتحدة. انطلقت أعمال الشركة داخل المنطقة عام 2009، بجانب إدارة اثنين من أبرز العلامات التجارية الاستهلاكية، وهما "فيرجن موبايل" و "فرندي موبايل". ومن خلال الشراكة المثمرة مع مشغلي خدمات الاتصالات، يقدم فريق عمل "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا للعملاء منتجات وباقات مُبتكرة مصممة لتحسين تجربة الهاتف المحمول. تؤمن "فيرجن موبايل" الشرق الأوسط وإفريقيا بأهمية وجود أمهر الكفاءات بقلب فريق العمل؛ إذ يتألف فريق الإدارة رفيع المستوى من أمهر مشغلي شبكات الهاتف المحمول على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك من مشغلي شبكات الهاتف المحمول الافتراضية (MVNOs).

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