مدينة الكويت، الكويت – أعلنت اليوم شركة "بايفست" (BUYVEST)، الوجهة الرائدة لتداول الأصول الفاخرة المصادق على أصالتها من خلال منصة منسّقة بعناية للتداول والبيع بالمزاد العلني، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة "باك فليب" (Backflip) الأمريكية، الرائدة في مجال تكنولوجيا إعادة البيع. وتمثل الاتفاقية إنجازاً هاماً لكلتا الشركتين، تصبح من خلالها شركة "باك فليب" (Backflip) مستثمراً أمريكياً في مجال التكنولوجيا في "بايفست" (BUYVEST)، بالتزامن مع إطلاق منصة التداول العالمية التي تضم حقائب اليد والساعات الفاخرة وغيرها من الأصول المرغوبة بشدة.

تؤذن هذه الخطوة ببداية اقتصاد رقمي جديد كلياً قائم على ثقة المستثمرين في الأصول الفاخرة في جميع أنحاء العالم، إذ لا يُسمح سوى بتداول الأصول المصادق على أصالتها عبر تطبيق ومنصة "بايفست" (BUYVEST). فعند إدراجه، يخضع كل أصل من هذه الأصول لفحص دقيق من قبل فريق عالمي من الخبراء لضمان أعلى مستوى من الأصالة. ويساهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة بتعزيز تجربة مستخدمي هذه المنصة، المصممة خصيصاً للقيمين والمشترين والبائعين وأي شخص مهتم باكتساب المعرفة حول هذه السوق المتنامية التي تستقطب جيلاً جديداً من هواة جمع السلع الفاخرة والمتحمسين للاستثمار في العلامات التجارية الشهيرة.

وتعمل شركة "بايفست" (BUYVEST) على ترسيخ مكانتها كعنصر أساسي في قطاع السلع الفاخرة الذي تقدّر قيمته بمليارات الدولارات، بدءًا من إطلاق أول سوق لها في الكويت. وتقدّر مجموعة IMARC (وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات وأبحاث السوق) أن تصل قيمة سوق السلع الفاخرة المستعملة وحدها إلى 77.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، وهو ما يمثل استثمارات مالية كبيرة تملك الإمكانية لأن تزداد قيمتها مع مرور الوقت. وسيتم الإعلان عن خطة لتوسيع منظومة "بايفست" (BUYVEST) وموقع المقر الرئيسي العالمي للشركة في عام 2025.

وقال وضّاح الموسى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بايفست" (BUYVEST)، في معرض تعليقه على هذه الخطوة: "تتمثل مهمتنا في ’بايفست‘ في بناء مجتمع واقتصاد قائمين على الثقة من خلال توفير التطورات التكنولوجية التي تركز على تحقيق التحول الرقمي لسوق الأصول الفاخرة والارتقاء بتجربة المستخدم." وأضاف: "تتماشى خبرة ’باك فليب‘ وتقنياتها المثبتة بشكل مثالي مع رؤيتنا المتمثلة في توفير تجربة سلسة ومجزية لكل من المشترين والبائعين في سوق الأصول الفاخرة، كما تساعد في دعم ’بايفست‘ لتصدّر قطاع التبادل الرقمي".

وبفضل خبرتها العميقة في علم عمليات إعادة البيع الفعالة وأعوام من الاستثمار المكثف في البحث والتطوير في هذا المجال، توفر تقنية "باك فليب" (Backflip) المبتكرة ميزة تنافسية كبيرة لمنصة "بايفست" (BUYVEST). وبالإضافة إلى الاستثمار في "بايفست" (BUYVEST)، سينضم مايك باريل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "باك فليب" (Backflip)، إلى المجلس التنفيذي الخاص بشركة "بايفست" (BUYVEST).

وفي هذا السياق، قال مايك باريل، المستثمر في "بايفست"(BUYVEST) والرئيس التنفيذي السابق لشركة "باك فليب" (Backflip): "نحن متحمسون للغاية للدخول في شراكة مع ’بايفست‘ ودعم مهمتها المتمثلة في إحداث تغيير جذري في منظومة الاقتصاد الرقمي في الكويت وخارجها". إذ أن تفاني ’بايفست‘ نحو الابتكار وسعيها إلى إرضاء عملائها يتوافق تماماً مع قيمنا في ’باك فليب‘. ونحن على ثقة من أن التكنولوجيا والخبرة اللتين نملكهما ستكونان بمثابة رصيد قيّم لشركة ’بايفست‘، في ظل استمرارها في النمو والتوسع".

لمحة عن شركة "بايفست" (BUYVEST)

"بايفست" هي منصة عالمية لتداول الأصول الفاخرة الجديدة والمملوكة سابقاً والبيع بالمزاد العلني، تجتمع فيها الأصالة والمواصفات المرموقة والتعاملات الآمنة لوضع معايير جديدة في القطاع. وتوفر المنصة، باعتبارها الوجهة الأولى لمشتري وبائعي حقائب اليد الفاخرة والساعات والمقتنيات الأخرى، تجربة سلسة لاكتشاف الكنوز الفريدة والتفاعل مع مجتمع من هواة الجمع الآخرين. وبفضل قيام فريق من الخبراء العالميين بالمصادقة على أصالة الأصول لضمان أعلى مستوى من الدقة، تسعى "بايفست" (BUYVEST) إلى الارتقاء بالقطاع وبناء اقتصاد رقمي قائم على ثقة المستثمرين بالأصول الفاخرة. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني التالي: www.buyvest.co ومتابعة صفحاتنا على "إنستغرام" و"لينكد إن".

لمحة عن "باك فليب" (Backflip)

كانت "باك فليب" (Backflip) شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتوفر تجربة إعادة الشراء بالمفرق الأكثر ملاءمة في العالم. وقد أتاحت العروض الخاصة بها والموجهة للمستهلك تزويد المستخدمين بإمكانية بيع مقتنياتهم الثمينة المستعملة مباشرة، بما في ذلك عمليات استلام البضائع في المنزل من دون أي عقبات. كما عملت "باك فليب" (Backflip) على توفير خدمة البرمجيات المخصصة للشركات للموزعين الآخرين، والتي تتضمن أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحويل صور الملابس على الفور إلى قوائم منتجات جاهزة للنشر، إلى جانب نظام إدارة المخزون. واليوم، أصبحت المنصة ذات العائدات التي تقدر بملايين الدولارات والتي عملت في قطاع الأجهزة الإلكترونية في السوق الأمريكية، جزءًا من منصة "بايفست" (BUYVEST) التي تعمل في سوق الأصول الفاخرة. وقبل بيع التكنولوجيا الخاصة بها إلى "بايفست" (BUYVEST)، كانت الشركة تتخذ من تكساس مقراً رئيساً لها ولديها أنشطة في كل من أوستن وهيوستن ودالاس وسان أنطونيو.

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