تعلن شركة المطاحن الرابعة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة")، الرائدة في مجال إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن تحديد النطاق السعري لسهم الطرح العام الأولي وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وقد تم تحديد النطاق السعري لسهم الطرح بين 5 ريالات سعودية و5.30 ريالات سعودية للسهم الواحد ("النطاق السعري")، على أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم، الموافق 15 سبتمبر 2024م ولغاية 19 سبتمبر 2024م الساعة 4 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 26 يونيو 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 162,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات. مع توزيع صافي عائدات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات الطرح.

كما سيتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

معلومات عن الطرح

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام وإدراج أسهم الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

تم تحديد النطاق السعري لسهم الطرح بين 5 ريالات سعودية إلى5.30 ريالات سعودية للسهم الواحد.

سيتم طرح 162,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج.

من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 8,100,000 ريال سعودي إلى858,600,000 ريال سعودي، مما يشير إلى أن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 2,650,000,000 ريال سعودي إلى2,809,000,000 ريال سعودي.

سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه).

بعد الانتهاء من الطرح، سيمتلك المساهم الحالي، شـركة الخليـج لطحـن الدقيـق الصناعيـة ("المساهم الحالي") 70% من رأس مال الشركة.

سيتم تخصيص مائة وإثنين وستين مليون (162,000,000) سهم كحد أقصى، تمثل 100٪ من إجمالي أسهم الطرح للفئات المشاركة.

يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى مائة وتسعة وعشرين مليوناً وستمائة ألف (129,600,000) سهم، تمثل 80٪ من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.

سيتم تخصيص إثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف (32,400,000) سهم كحد أقصى، تمثل 20٪ من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.

مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة أسهم مملوكة من الجمهور بنسبة 30% من أسهمها.

وفيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

تم تعيين بنك الرياض والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (يُشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة").

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما بعد بـ «المستثمرين ») وهما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد ب «الهيئة ») (ويشار

إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ «تعليمات بناء سجل الأوامر») (ويشار إٍلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة ب «الفئات المشاركة » وإلى كل منها ب «الفئة المشاركة». ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر مائة واثنان وستون مليون (162,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى مائة وتسعة وعشرين مليوناً وستمائة ألف (129,600,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (80٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين ب «المكتتبين الأفراد » ومنفردين ب «المكتتب الفرد»)، ويُعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيُطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد أحد الاكتتابات لاغياً ويتم أخذ اكتتاب واحد فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى اثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف (32,400,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرون بالمائة (20%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

-انتهى-

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