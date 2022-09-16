من المتوقع أن تكون الفيلا الجديدة الأعلى سعراً بين الفلل الفاخرة في نخلة جميرا وسوق دبي العقارية

فيلا كاسا ديل سول توفر الراحة والاسترخاء ومرافق فاخرة وموقف متطور يتسع لـ 15 سيارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الباغو، شركة التطوير العقاري الرائدة لمجموعة من أفخم المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، عن إطلاق فيلا كاسا ديل سول الفاخرة المزدوجة، العقار الأضخم والأعلى سعراً في دبي على السعفة جي في نخلة جميرا الشهيرة، المعروفة بصف المليارديرات في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تكون الفيلا الجديدة، عند انتهاء الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام المقبل، أعلى الفلل الفاخرة المزدوجة سعراً في سوق دبي العقارية، لأنها تتميز بروعة تصميمها المعماري الحديث وإطلالاتها البانورامية المذهلة على الخليج العربي وفندق أتلاتنس النخلة ومنتجع أتلانتس ذا رويال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مراد أييلديز، مؤسس مجموعة ألباغو العقارية: "يسرّنا الإعلان عن فيلا كاسا ديل سول الفاخرة المزدوجة والوحيدة في صف المليارديرات في نخلة جميرا والمقرر إطلاقها في الربع الأول من العام القادم، مما يؤكد التزامنا المستمر بتطوير عقارات فائقة الفخامة".

وتولى الأخوان أييلديز من شركة ألباغو العقارية تطوير الفيلا الجديدة لتكون إضافةً مميزةً إلى مجموعة الفلل الفاخرة في صف المليارديرات في نخلة جميرا. وتمتد الفيلا، التي تضمّ ثمان غرف نوم، على مساحة 25 ألف قدم مربعة، بمساحة داخلية تبلغ 25 ألف قدم مربعة تتوزع على أربعة طوابق تشمل القبو والطابق الأرضي والأول والثاني، مما يجعلها الفيلا الأكبر من بين الفلل الفاخرة الستة التابعة لشركة ألباغو في صف المليارديرات.

ومن جانبه قال رضوان أييلديز، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ألباغو: "نسعى دوماً في شركة ألباغو العقارية إلى تطوير عقارات لا تضاهى من حيث التصميم والفخامة والراحة، لذا حرصنا على تزويد فيلا كاسا ديل سول بمرافق عالية الجودة تجمع التصميم فائق الفخامة والخدمات الممتازة بهدف إرساء معيار جديد للعقارات الفاخرة في دبي".

وتأتي فيلا كاسا ديل سول ثمرة التعاون بين شركة سوتا، الحائزة على عدة جوائز وتضمّ نخبة من المهندسين المعماريين من أصحاب الخبرات في قطاع العقارات الفاخرة على مستوى العالم، وشركة سي كيه للتصميم الداخلي العالمية المتخصصة في قطاع العقارات الفاخرة. وتعكس مختلف جوانب تصميم الفيلا الجديدة روعة الطبيعة المحيطة بها، فهي تراعي تفاصيل الانسيابية الجمالية والعملية لضمان الراحة.

وتتميز الغرف الفردية في الفيلا بتصميم خاص يسمح بدخول الهواء الطلق وإضفاء شعور بالمساحة الفسيحة في كل غرفة. وتُعد فيلا كاسا ديل سول أشبه بقصرٍ حديث يحتضن عدداً من المرافق الفاخرة بتصميم عصري، مثل السينما المنزلية وصالة بولينج خاصة وحوض سباحة متماهٍ مع الأفق وغرفة ساونا فاخرة وحمّام تقليدي وتراس مع ردهة وركن للمشروبات.

كما تضمّ الفيلا مرآب فسيح ومتطور تحت الأرض ويتّسع لـ 15 سيارة، والذي يشكّل الميزة المشتركة الحصرية بين جميع فلل ألباغو العقارية في صف المليارديرات في نخلة جميرا. وتنفرد الفيلا بأجواء الخصوصية والاسترخاء في صف المليارديرات، بما ينسجم مع سعي شركة ألباغو المستمر نحو تعزيز أسلوب الحياة الفاخر.

يجدر بالذكر أن مجموعة ألباغو العقارية طرحت فيلا كاسا ديل سول في السوق أمام المشترين المحتملين. لمزيدٍ من المعلومات حول مجموعة ألباغو العقارية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alpagoproperties.com

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حول مجموعة ألباغو العقارية:

تعود ملكية شركة ألباغو العقارية إلى مجموعة ألباغو بالكامل. وبدأت الشركة مسيرتها في إسطنبول ولندن بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية ومرافق الضيافة الفاخرة.

وتتمحور رؤية الشركة حول مواصلة الارتقاء بالمعايير العالمية لشريحة العقارات فائقة الفخامة من خلال التعاون مع أبرز مهندسي العمارة وخبراء التصميم الداخلي وشركات البناء والفنانين والحرفيين في العالم.

وتتخذ مجموعة ألباغو العقارية حالياً من دبي مقراً لها، وتُكرس جُلّ تركيزها على تصميم تحف معمارية فريدة وتطوير أنماط الحياة والتجارب المتميزة في جميع مشاريعها.

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هدى إسماعيل - مديرة العلاقات العامة

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