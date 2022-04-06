أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي للتوجّه نحو تبني الحلول التقنية والمجتمعية والبيئية ضمن قطاع الطاقة والاستفادة من الفرص التي توفرها، وذلك عبر الاستثمار في مجال البحث والتطوير. ويهدف هذا التعاون إلى توثيق أواصر العلاقة بين شركة أبوظبي للتوزيع وجامعة أبوظبي عبر برامج الإعداد والتدريب وتبادل المعرفة والخبرات. وقد تمّ تنظيم حفل التوقيع في حرم جامعة أبوظبي الرئيسي ووقع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، والبروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي.

سعادة سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، أكّد على أهمية هذا التعاون قائلاً: "ينطوي التعاون مع الجهات الأكاديمية على الكثير من الفوائد المشتركة. لذلك، يسعدنا اليوم الإعلان عن التعاون المثمر مع جامعة أبوظبي لتوفير منظومة متكاملة من الفرص والإمكانات المتبادلة. ويسهم حرصنا الدائم على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وتوفير الفرص الاستثنائية للكفاءات الشابة في دفع مسيرة النمو عبر كافة المجالات الرئيسية لقطاعنا، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة في دولة الإمارات. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى تطويع ما نملكه من معرفة وخبرات لطرح وإعداد المبادرات المشتركة التي تسهم على المستوى الاستراتيجي في تطوير وتطبيق الحلول البيئية الفعّالة ضمن قطاع الطاقة."

ومن جانبه، صرّح البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، قائلاً: "يسرنا ويشرفنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي للتوزيع، والتي تأتي في إطار رؤيتنا الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وبناء مجتمع متماسك يطمح فيه الأفراد إلى التقدم والتطور باستمرار. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى إعداد إطار عمل مشترك يهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الأبحاث البيئية. ولا شكّ في أنّ هذا النوع من الشراكات يمكننا من تقديم مجموعة غنية من فرص التدريب النظري والتطبيقي لطلابنا، بما يسهم في تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح والتقدم في سوق العمل التنافسي اليوم."

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مريم البدواوي Maryam.albedwawi@addc.ae

+971 2 416 1706

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سارة فرح sfarrah@webershandwick.com

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نبذة حول شركة أبوظبي للتوزيع:

شركة أبوظبي للتوزيع هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). وتمتلك شبكات ومرافق توزيع المياه والكهرباء في أبوظبي ومنطقة الظفرة التابعة لإمارة أبوظبي، وهي المسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه الشبكات، إلى جانب التخطيط لتحديد احتياجات السوق من المياه والكهرباء. كما تتعامل الشركة مباشرة مع المشتركين في تلك المنطقة، مستخدمة أفضل الخبرات التقنية والممارسات المطبقة في مجال خدمة العملاء. وتضمن الشركة إيصال الماء والكهرباء إلى شبكة عملائها التي تضم أكثر من 600 ألف نقطة خدمة، عبر توظيف الابتكار والتطوير المستمر ومن خلال شبكة توزيع تتميّز بالكفاءة والفعّالية والاستدامة. وتعتبر شركة أبوظبي للتوزيع إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.addc.ae

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تأسست جامعة أبوظبي عام 2003، كمؤسسة خاصة للتعليم العالي تلتزم باتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يساهم في صنع قيادات المستقبل في الدولة والمنطقة، وتضم مجتمعاً طلابياً حيوياً يزيد عن 7500 طالب وطالبة من أكثر من 80 جنسية يتوزعون عبر مقراتها في أبوظبي ودبي والعين ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة، ويدرسون ضمن كلياتها الأربع: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية العلوم الصحية.

حصلت جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC)في كاليفورنيا، وحصلت كلية إدارة الأعمال بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي العالمي من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة (AACSB)، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد آخر من(EQUIS)، التابع للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD)، بينما حصلت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET). وتضم الجامعة برنامج الهندسة المعمارية الوحيد الحاصل على اعتماد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، كما حصلت كلية العلوم الصحية على الاعتماد من وكالة اعتماد تعليم الصحة العامة في الإقليم الأوروبي (APHEA) .