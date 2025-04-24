دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "آيو لايف ساينس"، المتخصّصة في الأجهزة الطبية ومعالجة الخلايا، عن خطط لتأسيس منشأة تصنيع طبية جديدة ومتطورة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، بقيمة تصل إلى 33 مليون درهم إماراتي (9 ملايين دولار أمريكي) في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

وستركز المنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 13,500 متر مربع على إنتاج الجيل الجديد من حلول العناية بالجروح والعلاجات الجراحية، والمصمّمة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة والمستدامة. ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه المنشأة في ظلّ زيادة كبيرة في الطلب على منتجات الجلد الاصْطِنَاعِيّ ؛ حيث يتوقع نموّ هذه السوق من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ومن المقرّر تطوير المنشأة على مرحلتين؛ حيث سيبدأ تشغيل المرحلة الأولى أواخر عام 2025، ويتوقع اكتمالها بحلول عام 2027؛ لتبدأ بإنتاج أبرز حلول شركة "آيو لايف ساينس"، بما في ذلك Velgraft™، البديل الاصْطِنَاعِيّ للجلد والمُصمّم من أجل الشفاء الخالي من الندوب وتجديد الأنسجة؛ وVelvert™، وهو ضمادة طبيعية مضادة للميكروبات للعناية بالجروح، مُصمّمة لتسريع الشفاء ومنع العدوى؛ وVelNez™، وهي ضمادة للأنف والأذن تُعزز راحة المريض والتعافي بعد الجراحة.

وتدعم هذه الحلول مجموعة تضمّ 22 براءة اختراع عالمية، تمّ تطويرها باستخدام مواد صديقة للبيئة ومكونات طبيعية لتقليل التأثير البيئي. وفي الوقت الحالي، تُصدّر الشركة منتجاتها من منشأتها في دلهي إلى أكثر من 20 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط، والعديد منها هي أسواق رعاية صحية تخضع لتنظيمات صارمة.

بالإضافة إلى العناية المتقدمة بالجروح، تُحرز شركة "آيو لايف ساينس" تقدمًا ملحوظًا في مجال الطبّ التجديدي. وتُجرى حاليًا تجارب سريرية لعلاج جديد باستخدام خلايا مشابهة لتلك الموجودة في البنكرياس لتنظيم سكر الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول، كما تقوم بتجربة أخرى على Velnerve™، وهو حلّ خاص بإصابات الأعصاب الطرفية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور راجان دات، المدير العام لشركة "آيو لايف ساينس": "يسعدنا الإعلان عن منشأتنا الجديدة في’جافزا‘، والتي تُمثل إنجازًا هامًا في مسيرتنا، وتأكيداً على التزامنا بالأبحاث المسجّلة والتطوير، لتمكيننا من مواصلة تقديم منتجات ممتازة للعناية بالجروح، والارتقاء بمستوى رعاية المرضى نحو آفاق جديدة. كما نتطلع إلى بدء العمل في هذه المنشأة الجديدة وتوسيع نطاق منتجاتنا الرائدة مثل Velgraft™؛ وVelvert™؛ وVelNez™، لإيصالها إلى مزيد من المرضى المحتاجين إليها في الشرق الأوسط وحول العالم."

ومن جانبه، أوضح عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "تساهم البنية التحتية الصناعية في’جافزا‘، وشبكة اتصالها الإستراتيجية في جعلها منصّة انطلاق مثالية للشركات المبتكرة؛ مثل شركة ’آيو لايف ساينس‘. وستعزّز هذه المنشأة دور دبي المتنامي كمركز عالمي لقطاعي الرعاية الصحية والتصنيع الطبي المتقدم. ومع استمرار نموّنا، نواصل التزامنا بدعم الصناعات المتطوّرة التي تدفع عجلة النموّ الاقتصادي وتساهم بتحسين جودة الحياة."

جدير بالذكر أن المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) تحتضن أكثر من 800 شركة تصنيع من 75 دولة؛ حيث تنضم شركة "آيو لايف ساينس" إلى منظومة مزدهرة من الشركات العالمية المرموقة في مجال الابتكار؛ بما يُمكّنها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مستفيدةً من البنية التحتية الرائدة للتجارة والخهدمات اللوجستية في دبي.

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 10,890 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتشمل مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تعتبر "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، وتزويد أرقى مستويات الدعم. وإلى جانب الخدمات وحوافز القيمة المضافة القائمة على الجودة، تساهم "جافزا" بتمكين متعامليها من الوصول السهل والمثمر إلى فرص الأعمال الكبرى في المنطقة.

نبذة عن شركة "آيو لايف ساينس"

تُعد "آيو لايف ساينس" من الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية؛ حيث تكرّس جهودها لتحسين جودة حياة المرضى من خلال أجهزة طبية مبتكرة وعلاجات متقدّمة في مجال الطب التجديدي. وتتميّز الشركة بتركيزها الكبير على الأبحاث والتطوير، مما أتاح لها امتلاك محفظة قوية من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع، إلى جانب تبنّيها ممارسات تصنيع مستدامة. وتختص "آيو لايف ساينس" بتقديم حلول متقدّمة للعناية بالجروح والعمليات الجراحية والعلاجات التجديدية، بما يلبّي احتياجات طبية ملحّة على مستوى العالم. وتتّخذ الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتتعاون مع موزعين عالميين ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والقدرة على الوصول، بهدف تحسين النتائج العلاجية للمرضى.

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