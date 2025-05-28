مسقط، عُمان: وقّعت مجموعة من الشركات البارزة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها خطابات نوايا لاستكشاف فرص استثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، التي أُعلن عنها مؤخرًا، والتي تُعدّ مركزًا محورياً صناعيًا ولوجستيًا قيد التطوير على الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وتعمل هذه الشركات في قطاعات متنوّعة تشمل الخدمات اللوجستية، والتصنيع، وتصنيع الفولاذ والتغليف، ويقع مقرّ العديد منها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وتشمل قائمة الشركات:

البيادر: شركة رائدة في تصنيع وتوزيع حلول التعبئة والتغليف الغذائي المستدامة.

مجموعة أباريل: وهي مجموعة رائدة في تجارة التجزئة وتدير أكثر من 80 علامة تجارية في قطاعَي الأزياء ونمط الحياة

كامتك للتصنيع: شركة متخصصة في تصنيع صمّامات صناعية عالية الأداء

كوناريس: إحدى أكبر شركات تصنيع الفولاذ الخاصة في المنطقة

إندو كيشور لوجستيك: شركة متخصصة في الشحن الدولي والتخليص والخدمات اللوجستية متعددة الأنماط

كيموها إنتريبرينور: مزوّد لحلول التغليف والملصقات وتقنيات تحديد الهوية عبر الترددات اللاسلكية

نافكو: شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متكاملة لمكافحة الحرائق وأنظمة الحماية والسلامة.

نيو إيست: شركة رائدة في توزيع قطع غيار السيارات

أورينتال جنرال للتجارة: شركة تجارة عامة وتوزيع متعددة الأنشطة

مجموعة بالمون: المتخصصة في تطوير وتشغيل المرافق الصناعية واللوجستية

تيكنيكل ريسورسز: المتخصصة في إنتاج وتوريد مولدات عالية التقنية، ومضخات صناعية، ومكونات مرتبطة بمنتجات باركر للنفط والغاز

سبينيس: شركة مصنّعة وموزّعة للمواد الغذائية المتنوعة.

وعلى الرغم من أن خطابات النوايا غير ملزمة، إلا إنها تعكس اهتمامًا قويًا من القطاع الخاص بالاستفادة من منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة كمنصّة للتوسع الإقليمي وتعزيز التجارة العابرة للحدود.

وصرّح سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يعكس الاهتمام المبكر لهذه الشركات الرائدة في الإمارات على الإمكانات الكبيرة للمنطقة الاقتصادية بالروضة في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية بين البلدين. ونهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تفتح آفاقًا جديدة أمام الأعمال وتُسهم في ازدهار مستدام لكلٍّ من دولة الإمارات وسلطنة عُمان."

تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بموقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، وستوفر ربطاً عابراً للحدود بممرات التجارة الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك ميناء جبل علي.

وتستهدف المنطقة التي صُمّمت لدعم العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والتصنيعية، في مرحلتها الأولى منها: التصنيع المرتبط بقطاع المركبات، وتشكيل المواد باستخدام القولبة بالحقن (عملية تصنيع تستخدم لإنتاج قطع من اللدائن / البلاستيك)، والمنسوجات والملابس، وتصنيع الفولاذ، والخدمات اللوجستية، والتجارة.

وبدعم قوي من حكومتَي دولة الإمارات وسلطنة عُمان، من المرتقب أن تتحوّل المنطقة إلى مركز محوري للنمو الصناعي والتكامل الاقتصادي الإقليمي. ويُشار إلى أن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة تقوم به شركة محضة للتطوير، وهي مشروع مشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، تمتلك فيه "دي بي ورلد" الحصة الأكبر. وستشمل المرحلة الأولى من المشروع 14 كيلومترًا مربعًا، مع خطط توسعة لتصل إلى 25 كيلومترًا مربعًا في المرحلة الثانية.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 100 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالإبداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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