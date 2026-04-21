أعلنت شركة Somabay Development Company توقيع شراكة استراتيجية مع TOMO Water Polo لإطلاق مشروع TOMO Somabay Egypt، في خطوة تستهدف تطوير رياضة كرة الماء وبناء قاعدة قوية لها في البحر الاحمر وتعزيز مكانة سوما باي كمركز إقليمي للرياضات المائية والبطولات الدولية.

وجرى توقيع الاتفاق بحضور ممثلين الشركتين ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لتطوير اللعبة وإتاحة فرص تدريب واحتكاك دولي للاعبين الشباب.

وأكدت إدارة سوما باي أن هذه الشراكة ستضيف لمنتجع سوما باى ميزة استثنائية وستصبح منصة دولية للمعسكرات الرياضية والبطولات العالمية، بما يدعم مكانة سوما باى ا كإحدى أهم الوجهات العالمية للسياحة الرياضية.بجانب مسابقات السباحة والفروسية

ومن المنتظر أن يسهم المشروع الجديد في:

نشر رياضة كرة الماء على نطاق أوسع داخل مصر.واستضافة معسكرات وبطولات دولية في سوما باي.واكتشاف وتنمية المواهب الشابة وبناء مسار احترافي مستدام للعبة.

وتعد هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تهدف إلى وضع مصر على خريطة كرة الماء العالمية.

