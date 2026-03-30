مسقط: أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة محيط مجان للخدمات التجارية العالمية ش.م.م، وهي الشركة المالكة لعلامة باج باك المتخصصة في حلول التغليف الصناعي.

ويعكس هذا التعاون التزام شراكة المستمر بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية العاملة في القطاعات الصناعية الحيوية. وبموجب هذا الاتفاق، حصلت محيط مجان للخدمات التجارية العالمية على حل مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من شراكة، وذلك لتعزيز رأس المال العامل لديها ودعم التوسع في عمليات التصنيع والتوريد.

وتتخصص علامة باج باك، التي تأسست في أكتوبر 2022، في إنتاج وتوريد حلول التغليف المصنوعة من مادة البولي بروبيلين (PP) والمصممة للاستخدامات الصناعية. وتشمل مجموعة منتجاتها أكياس PP المنسوجة، وأكياس FIBC العملاقة (Jumbo Bags)، وأكياس الأسمنت، والتي تُستخدم على نطاق واسع في عدد من القطاعات الرئيسية في سلطنة عُمان. كما توفر الشركة حلول تغليف مصممة لتلبية المتطلبات التشغيلية لقطاعات مثل تصنيع الأسمنت، ومعالجة السكر، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والتعدين، والخدمات اللوجستية.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال الفاضل/ علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "يظل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز المنظومة الصناعية في سلطنة عُمان أولوية رئيسية لشراكة. ويتيح تعاوننا مع شركة محيط مجان للخدمات التجارية العالمية تمكين أحد المصنّعين المحليين الواعدين من توسيع قدراته وتوفير حلول تغليف موثوقة لعدد من الصناعات الحيوية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة."

ومن جانبه، صرّح الفاضل/ فلاح بن علي الكعبي ممثل شركة محيط مجان للخدمات التجارية العالمية ش.م.م قائلًا: "يأتي دعم شراكة المالي في مرحلة مهمة من مسيرة نمو شركتنا. حيث يسهم هذا التسهيل في تعزيز قدرتنا على إدارة دورات الإنتاج، والحفاظ على استمرارية التوريد، والاستجابة بكفاءة للطلب المتزايد على حلول التغليف الصناعي المتينة في سلطنة عُمان."

نبذة عن شراكة

أنشئت شراكة، إحدى المبادرات الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، في عام 1998 بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98). ومنذ تأسيسها، تقدم شراكة الدعم للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال جهود التوعية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم المالي وخدمات المشورة وغيرها. وتؤدي شراكة دورًا استراتيجيًا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تتبنى رؤية تركز على تحقيق أثر إيجابي، فيما تهدف استراتيجياتها إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

