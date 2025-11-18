الشراكة التي تمتد لـ3 سنوات تعزز من خدمات الصيانة والدعم الفني المقدّمة لقيادة الطيران المشترك وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات

"هانيويل" ستوفر قطع الغيار وخدمات الإصلاح والعمرة فيما تتولى جال إدارة سلسلة الخدمات اللوجستية بشكل كامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت "هانيويل"، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (HON)، اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع شركة جال "جلوبال ايروسبيس لوجستيك"، والرامية إلى الارتقاء بخدمات الصيانة والدعم الفني المقدّمة لقيادة الطيران المشترك وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين عمليات الدعم الفني لمحركات "تي 55" التوربينية وأنظمة التحكم البيئي من هانيويل، بما يتيح لمشغّلي الأسطول العسكري في الدولة شحن المكونات بشكل أسرع وتقليص زمن الإنجاز.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى جال إدارة سلسلة الخدمات اللوجستية بشكل كامل بالإنابة عن المتعاملين في دولة الإمارات، بدءاً من اختيار منشأة الإصلاح الأنسب لدى هانيويل، مروراً بالإشراف على عمليات الشحن، وصولاً إلى المتابعة الكاملة لمراحل الصيانة. وسيستفيد المتعاملين من خدمات القطع والإصلاح التي تقدمها هانيويل وفق أعلى المعايير العالمية، مدعومةً بنموذج لوجستي إقليمي مُبسط ويُسهم في تقليل فترات التوقف ورفع جاهزية الأسطول العسكري.

وبهذا الصدد، قال مايك فاليلو، نائب الرئيس لوحدة تكنولوجيا الدفاع والفضاء العالمية لدى شركة هانيويل لتكنولوجيا صناعة الطيران: "نفخر بدعم شركاءنا على مستوى القطاع الدفاعي حول العالم من خلال تزويدهم بحلول مبتكرة تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات. إذ ومن خلال تعاوننا مع جال، نعمل على تقليص فترات الانتظار وتقديم نموذج إصلاح أسرع وأكثر كفاءة على مستوى المنطقة".

من جهته، قال عبدالرحمن الحمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة جال: "يسهم توظيف خبراتنا الواسعة في الخدمات اللوجستية المتكاملة لإدارة دورة الإصلاح بالكامل، في تحقيق أزمنة إنجاز أسرع وضمان شفافية أكبر على مستوى العمليات الحيوية، حيث ستضمن هذه الاتفاقية تعزيز كفاءة وموثوقية نماذج الدعم الفني المحلية، بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة الإماراتية".

يشار إلى أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لأكثر من عقدٍ من التعاون المثمر بين هانيويل وجال، كما تعزز من التزام الجانبين بتوفير خدمات دعم على المستوى المحلي عالية الكفاءة، وذلك للقطاع الدفاعي في دولة الإمارات.

نبذة حول هانيويل:

هانيويل هي شركة تشغيلية متكاملة تقدم خدماتها ضمن مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق في مختلف أنحاء العالم. وتستند محفظتها من العروض إلى نظام التشغيل الخاص بمسرعة هانيويل ومنصة هانيويل فورج. وتتولى الشركة، بوصفها شريكاً موثوقاً، مساعدة المؤسسات على معالجة أصعب التحديات وأكثرها تعقيداً في العالم، وذلك من خلال توفير الحلول والابتكارات الفعالة في مجالات تكنولوجيا صناعة الطيران، وأتمتة المباني، والأتمتة الصناعية، وأتمتة العمليات، وحلول العمليات، والتي من شأنها تعزيز جوانب الأمن والاستدامة والتقنيات الذكية على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات والأخبار حول هانيويل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.honeywell.com/newsroom.

نبذة عن جال:

تعد شركة جال، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها والمملوكة بنسبة 100% لدولة الإمارات، أبرز مزوّدي خدمات الطيران والدفاع المتكاملة. وتأسست الشركة في عام 2007 تُعد المزوّد الرئيسي للخدمات لوزارة الدفاع، كما تتولى تنفيذ العديد من عقود الصيانة والخدمات في مختلف أنحاء المنطقة.

ويضم فريق العمل في جال أكثر من 5,000 موظف من 71 جنسية، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات الدعم المتخصصة في القطاع العسكري، تشمل الصيانة والإصلاح والفحص، بما يضمن جاهزية الأصول التشغيلية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمهام.

