أبوظبي: وقع معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع شركة تاليس العالمية الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة، بهدف دفع عجلة التطوير التكنولوجي في مجالات الكم والأنظمة المستقلة والطاقة الموجهة. وتم توقيع الاتفاقية خلال أعمال معرض دبي للطيران، لتضع أسس شراكة طويلة المدى في البحث والتطوير تعزز الابتكار والتطبيقات العملية.

وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات ببناء منظومة بحثية سيادية وتعزيز دورها المتنامي كمحفّز للتعاون العالمي في مجال التكنولوجيا. ويشكّل العمل مع شركة «تاليس»، المؤسسة متعددة الجنسيات التي تتخذ من باريس مقرّاً لها، فرصةً لتعزيز التعاون الإماراتي-الفرنسي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويؤكد هذا التعاون أيضاً مكانة معهد الابتكار التكنولوجي باعتباره وجهة عالمية للبحث والتطوير المتقدم، ويبرز التزام تاليس بتطوير العلوم التطبيقية عبر الشراكات الاستراتيجية.

وتركز الاتفاقية على مجموعة من مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي يحظى الطرفان من خلالها على خبرات واسعة، من بينها:

الاستشعار الكمي: تطوير تقنيات استشعار فائقة الدقة تعتمد على مبادئ فيزياء الكم، تشمل قياس الجاذبية والحقول المغناطيسية والملاحة الدقيقة.

الأنظمة الذاتية المتقدمة: تطوير الروبوتات وأنظمة التنقل الذاتي عبر مختلف الأوساط سواء الجوية أو البرية أو البحرية أو الفضائية، مع التركيز على تنسيق أسراب الروبوتات والاستقلالية التكيفية وتنفيذ المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أنظمة القيادة والسيطرة المتقدمة.

تقنيات الليزر وتوليد الطاقة: أنظمة الليزر عالية الطاقة، وتقنيات التحكم الدقيق بالحزم، ومصادر الطاقة المدمجة والقابلة للتوسع من أجل تطبيقات مستقبلية في بث الطاقة والدفاع.

في هذا السياق، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "نهدف إلى دفع عجلة البحث والتطوير في التكنولوجيا المستقبلية وتعزيز التعاون العالمي عبر توحيد الجهود مع مؤسسات طموحة تحول الأفكار إلى أثر ملموس. وبهذا التعاون، تجتمع اثنتين من أبرز الجهات العالمية في البحث العلمي التطبيقي لدفع حدود العلوم وصياغة المرحلة الجديدة من التقدم التكنولوجي وتعزيز القيمة."

ويتمحور هذا التعاون حول تسريع الانتقال من البحث العلمي إلى التطبيق العملي وتلبية الاحتياجات التشغيلية للعملاء. ومن خلال الجمع بين نخبة الباحثين من الطرفين، سيتم تقليص الزمن اللازم لطرح التكنولوجيا الجديدة في الأسواق، ما يعزز فرص تطوير عمليات أكثر كفاءة ودعم ابتكارات رائدة على مستوى القطاعات.

ومن جانبه، قال د. شوقي قاسمي، المسؤول الرئيسي للابتكار في معهد الابتكار التكنولوجي: "نؤمن في معهد الابتكار التكنولوجي بأن الابتكار يشكل جسراً يصل بين الاكتشاف العلمي والتقدم المجتمعي. وبتوحيد جهودنا مع تاليس، سنعزز هذا الرابط عبر تطوير التقنيات التي ترسم آفاقاً جديدة في الحوسبة الكمية والأنظمة المستقلة والفوتونات، وتقديم حلول تسهم في بناء عالم أكثر أمناً وذكاءً واستدامة."

في حين قال عبد الحافظ مرضي، نائب رئيس شركة تاليس في الإمارات والعراق، والرئيس التنفيذي لشركة تاليس الإمارات للتكنولوجيا: "ترتكز شراكة تاليس مع معهد الابتكار التكنولوجي على خبرات متكاملة في مجالات الحوسبة الكمية والأنظمة الذاتية والفوتونات، وهي مجالات جوهرية للجيل المقبل من الأنظمة الذكية والآمنة. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تحويل التفوق العلمي إلى ابتكارات عملية تدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي متقدم وذو سيادة وقادر على مواكبة المستقبل."

ويعكس توقيع الاتفاقية خلال أعمال معرض دبي للطيران 2025 الإرث العريق للقطاع في الابتكار العالمي والتعاون الاستراتيجي. ومع طموح دولة الإمارات لترسيخ ريادتها في التكنولوجيا المتقدمة، من شأن هذه الشراكة أن تدفع مسيرة التقدم خطوات مهمة إلى الأمام.

