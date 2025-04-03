رأس الخيمة: أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) شراكة استراتيجية مع شركة كوشيما الرائدة في مجال استشارات الذكاء الاصطناعي وتعليمه بهدف تمكين الشركات والسماح لها باتباع نهج عملي من أجل تطوير كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف وتعزيز نمو أعمالها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه المبادرة المبتكرة الأولى من نوعها على مستوى جهات الترخيص العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة بين روبرت هايز، شريك مؤسس واستشاري أعمال الذكاء الاصطناعي بشركة كوشيما وقتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المُضافة براكز وذلك في مركز كومباس للأعمال.

وستقدم شركة كوشيما – بموجب هذه الاتفاقية – مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصاً لسد الفجوة بين التدريب التقليدي وتطبيق الذكاء الاصطناعي عملياً بما في ذلك تنظيم ورش عمل مخصصة لتمكين عملاء راكز من استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنهم ومهامهم اليومية مع توفير تدريب عملي فوري لتحقيق أقصى قيمة ممكنة على أرض الواقع. وسيتم منح جميع المشاركين في الورش شهادات خاضعة للتدقيق ومعتمدة بعد استكمال البرامج التدريبية. كما ستسمح الخدمات الاستشارية التي توفرها شركة كوشيما بمساعدة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي بطرق تقود إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس وتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز النمو.

وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تلعب شراكتنا مع شركة كوشيما دوراً بارزاً في تزويد عملائنا بأحدث الأدوات التقنية والخبرات اللازمة للتفوق في سوق العمل الذي يشهد تنافسية عالمية، حيث تعكس هذه الخطوة مدى التزام راكز بتبني حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة ودمجها في عمليات العملاء بما يتماشى مع استراتيجيتها لدعم الابتكار والتحول الرقمي".

ومن جانبه، قال روبرت هايز، الشريك المؤسس لشركة كوشيما: "تساهم شراكتنا مع راكز في فتح المجال أمام الشركات للوصول إلى حلول ذكاء اصطناعي عملية واستراتيجية بشكل مباشر. كما سيتم العمل على تقديم برامج تدريبية واستشارات تعتمد على التطبيق الفعلي لمساعدة الشركات على استغلال الذكاء الاصطناعي بطرق مدروسة من أجل تحسين إنتاجيتها وتعزيز كفاءة عمليات أعمالها وتحقيق نمو بوتيرة سريعة على أكبر قدر من الكفاءة".

تتيح هذه الشراكة مع كوشيما لعملاء راكز المهارات والاستشارات المتخصصة واللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة بشكل عملي ومحدد وفقاً للأدوار الوظيفية المختلفة على الوجه الذي يضمن تكاملاً سريعاً وفعالاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركات اليومية. كما تلعب جاهزية الخدمات للاستخدام الفوري دوراً هاماً في تمكين الشركات والانطلاق في رحلة التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي والتقدم فيها بسرعة مما يعزز من إنتاجيتها ويرفع كفاءتها التشغيلية ويمنحها ميزة تنافسية قوية في السوق.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن شركة كوشيما:

تُعد كوشيما شركة استشارات أعمال متخصصة في مساعدة المنظمات على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحفيز النمو. كما أن اسم الشركة مستوحى من جزيرة كوشيما اليابانية التي شهدت تحولات كبيرة بفضل تغييرات سلوكية صغيرة. وتؤمن الشركة بمبدأ التطور التدريجي ذو التأثير المستدام.

وتتبنى كوشيما نهجاً عملياً يركز على وظائف الأعمال حيث تطبق الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الإدارات مثل الموارد البشرية والمالية والمشتريات والمبيعات والتسويق والاستراتيجية بهدف تحسين العمليات اليومية وتعزيز عملية اتخاذ القرار.

وتركز الشركة على تحديد حالات الاستخدام المثلى للذكاء الاصطناعي وتقديم برامج تمكين معتمدة للقوى العاملة تتضمن تدريباً عملياً مخصصاً لمهام واقعية تحت إطار عمل خاص بها قائم على على التفكير التصميمي بمسمى "كوشيما تايم" والذي يضع الوسائل ذات القيمة القابلة للقياس على رأس أولوياته.

وتسعى كوشيما إلى إحداث تحول رقمي حقيقي يمكن المنظمات من الاستفادة الفعالة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة. ويساهم اتخاذ كوشيما لنهج عملي وقابل للتنفيذ في تبني حلول ذكاء اصطناعي أكثر سهولة وفعالية على النحو الذي يساعد الشركات على تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة والنمو بثقة.

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