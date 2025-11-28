(المنامة، مملكة البحرين): أعلن خليجي بنك، أحد ابرز البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة إنفراكورب، الشركة المتخصصة في أنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة ومطوّر مشروع مارينا باي في جزيرة الريف، بهدف تقديم حلول تمويلية ميسّرة للراغبين في امتلاك وحدات سكنية فاخرة ضمن المشروع. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم القطاع العقاري المستدام وتعزيز الخيارات المتاحة للمواطنين من خلال توفير منتجات تمويلية مبتكرة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتتيح الاتفاقية لعملاء خليجي بنك إمكانية الاستفادة من عروض تمويلية مميزة تشمل هيكلة مرابحة قابلة للتحويل إلى إجارة وفترة سماح مرنة تمتد حتى عامين، بالإضافة إلى مدة إجارة تصل إلى 25 عامًا. كما سيتاح للعملاء الاستفادة من مزايا إضافية تشمل حسابات ربحية مرتفعة وعروضًا خاصة عبر البطاقات الائتمانية لتجهيز وتهيئة الوحدات السكنية. ويأتي هذا التعاون ليواكب تطلعات العملاء الباحثين عن فرص تملك عقاري متميزة بمواقع استراتيجية ومرافق فاخرة.

ويمثل مشروع مارينا باي أحد أبرز المشاريع السكنية الجديدة في جزيرة الريف، حيث يضم مجموعة مختارة من الفلل والشقق الفاخرة المصممة وفق أعلى المواصفات مع إطلالات بحرية ومرافق عصرية ومساحات رحبة تلبي احتياجات العائلات. ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الراقية على الواجهة البحرية، بما يعزز من مكانة المنامة كوجهة مفضلة للتملك العقاري الراقي في المملكة.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة أميرة العباسي،. مديـــر إدارة الخدمـــات المصرفيـــة للأفراد فـــي خليجي بنك ، بالقول: "يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع شركة إنفراكورب خطوة استراتيجية تعكس التزامنا الراسخ بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسّرة تدعم مسيرة التملك العقاري في المملكة. كما نحرص في خليجي بنك على تطوير منتجات عصرية تتماشى مع احتياجات العملاء وتسهّل عليهم امتلاك مساكن عالية الجودة في مواقع واعدة. ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدورنا في تمكين المجتمع وتعزيز التنمية العقارية المستدامة."

وأضافت: "يواصل خليجي بنك دوره في دعم المشاريع الوطنية وتعزيز الشراكات التي توفر قيمة حقيقية للعملاء والقطاع العقاري. وستمكّن الاتفاقية من تقديم حلول تمويلية مرنة وفعّالة تسهم في توسيع خيارات التملك السكني وتحقيق طموحات مختلف شرائح المجتمع."

من جانبها، قالت السيدة ايمان المناعي، رئيس المبيعات: "يسعدنا التعاون مع خليجي بنك في تقديم حلول تمويلية ميسّرة لمشروع مارينا باي، أحد أبرز المشاريع السكنية الفاخرة على الواجهة البحرية في جزيرة الريف. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستمكّن العملاء من الاستفادة من خيارات تملك متميزة تجمع بين التصميم العصري والموقع الاستثنائي، كما تعكس التزام إنفراكورب بتطوير مشاريع مستدامة توفر قيمة عالية وتجارب سكنية راقية."

وأضافت بالقول: "سيعمل توفير حلول تمويلية مناسبة بالتعاون مع خليجي بنك بلا شك على تعزيز جاذبية مشروع مارينا باي ويدعم توجهاتنا في تقديم مشاريع عقارية متطورة تلبي احتياجات العملاء الباحثين عن الجودة والموقع المميز. ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل المشترك لتوفير حلول عقارية مبتكرة تعزز من جودة المشاريع وتدعم مسيرة النمو المستدام."

وتأتي هذه الاتفاقية لتشكل مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين، بما يعزز من فرص التملك السكني في مملكة البحرين ويدعم توجهات التنمية العمرانية المستدامة. كما يتوقع أن يسهم المشروع، إلى جانب الحلول التمويلية الجديدة، في تنشيط حركة الاستثمار العقاري ورفع مستوى الخيارات المتاحة، الأمر الذي يعزز من موقع البحرين كمركز إقليمي للمشاريع السكنية المتطورة والواجهات البحرية العصرية.

ويعتبر خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء. فيما تُعد إنفراكورب شركة رائدة في الاستثمار بقطاع البنية التحتية والاستدامة، وتدير محفظة أصول بقيمة 3 مليارات دولار تشمل أراضٍ بمساحة واسعة في عدة مناطق، في حين تركز الشركة على تطوير مجتمعات مستدامة والاستثمار في الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأصول الاجتماعية في التعليم والرعاية الصحية.

