مسقط: نظم بنك عُمان العربي ورشة عمل حصرية لشركات الوساطة المالية حول النظام الافتراضي الرقمي لإدارة المدفوعات والحسابات للمستثمرين ببورصة مسقط ، والذي أطلقه بنك عُمان العربي مؤخرا ضمن حزمة من الخدمات المالية المتطورة لقطاع الأعمال والتي يواصل من خلالها البنك الاستثمار في ترقية خدماته الرقمية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال التقنيات المالية.

واستهدفت ورشة العمل، تعميق معرفة شركات الوساطة بالتقنية المتطورة التي تعزز كفاءة المعاملات وتبسط إدارة الأموال، وتمكن شركات الوساطة من ضمان الامتثال التنظيمي وتبني ممارسات مالية آمنة وشفافة.

وتم تنظيم ورشة العمل بحضور هيئة الخدمات المالية ومشاركة واسعة من كبرى شركات الوساطة في سلطنة عُمان، و ذلك تزامنا مع خطة الهيئة لتدشين خدمة التداول الإلكتروني، حيث قدم فريق بنك عُمان العربي خلال الورشة عرضا شاملا حول المزايا المتطورة لهذه التقنية في أتمتة إدارة الأموال، وتعزيز الأمان، ورفع كفاءة العمليات من خلال تبسيط عمليات التسوية وتقليل التدخل البشري، وتتبع أموال العملاء في الوقت الفعلي من خلال حسابات افتراضية مخصصة، علاوة على ضمان النزاهة والشفافية المالية من خلال مراقبة المعاملات. وشهدت ورشة العمل نقاشات مثرية حول أهمية تبني الابتكارات الرقمية في الخدمات المالية.

وقال سليمان الهنائي المدير العام ، و رئيس مجموعة الأعمال المصرفية والتجارية في بنك عُمان العربي:" من خلال تنظيم هذه الورشة الحصرية يؤكد بنك عُمان العربي مجددًا التزامه بدعم التطور في القطاع المالي، ونقل خبراته لشركات الوساطة حول الحلول المالية المتطورة التي يقدمها بنك عُمان العربي لعملائه والتي تمثل الأحدث من نوعها عالميا وتتوافق مع تطور المتطلبات التنظيمية في القطاع المالي العُماني".

وأوضح أن ورشة العمل تم تصميمها لتزويد الوسطاء الماليين بفهم شامل لتقنية الحل الافتراضي من بنك عُمان العربي لعمليات إدارة الأموال، وأتمتة عمليات تسوية الحسابات، وتسهيل تنفيذ المعاملات بسلاسة من خلال الربط المباشر بين أنظمة العملاء ونظام المدفوعات بالبنك، مشيرا إلى أن هذه التقنية تمثل تطورا كبيرا في توفير الوقت والجهد وكلفة العمليات المصرفية والمالية، حيث تتبنى أحدث نظام اتصال عالمي مبسط وعالي الكفاءة في نقل الرسائل والعمليات المالية من العميل إلى البنك بشكل سريع مع درجة عالية من الأمان وسهولة تامة في الاستخدام، مما يجعل هذه التقنية تطورا نوعيا جديدا في خدمات بنك عُمان العربي لقطاع الأعمال ودعم جديد لتمكين الشركات الخاصة والحكومية من النمو والنجاح وتحقيق أفضل كفاءة في التشغيل.

يأتي تنظيم ورشة العمل تماشيًا مع التوجيهات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، وفي إطار ريادة البنك في قيادة التطور في القطاع المصرفي ودعم إنجاح مستهدفات برنامج "استدامة" لتطوير القطاع المصرفي والمالي وسوق رأس المال وزيادة دورهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.

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