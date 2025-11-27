عيّنت مدينة إكسبو دبي، الوجهة العمرانية الحيوية التي تمثل امتداداً لإرث "إكسبو 2020 دبي"، شركة الاستشارات العقارية "سَفِلز"، لتتولى عمليات التأجير وإدارة العقارات وخدمات التجهيز الداخلي للمساحات التجارية ضمن المدينة. وتمتد المدينة على مساحة 3.5 كيلومترات مربعة، وقد تطورت لتصبح مركزاً مستداماً للابتكار، وتحتضن اليوم نخبة من الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك "سيمنز الصناعية" و "سيمنز إنرجي" و "دي بي ورلد"، إلى جانب مجموعة متنوعة من محلات التجزئة والمطاعم التي تلبي احتياجات العاملين والزوار في مختلف أنحاء المدينة. ويجري أيضاً تطوير عدد من المشاريع السكنية، بما يعكس مبادئ المدينة المصممة وفق مفهوم "15 دقيقة"، ويعزز رؤيتها كنموذج للمدن الحضرية المستدامة.

وتتمتع مدينة إكسبو دبي بكونها منطقة حرّة عالمية المستوى، لا سيّما وأنها تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100% وتوفر إجراءات مبسّطة للأعمال، ما يعزز جاذبيتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار. وتوفر المدينة مساحات مكتبية من الفئة الممتازة، يضاف إلى ذلك البنية التحتية المستقبلية الجاهزة، وتقنيات المدن الذكية، وإطاراً تنظيمياً داعماً، الأمر الذي ساهم في حصولها على جائزة "المنطقة الحرة الواعدة" ضمن جوائز fDi Intelligence العالمية للعام 2025.

ويأتي التكليف الجديد لشركة سَفِلز في ظل ارتفاع معدلات الإشغال في المدينة، وانسجاماً مع أهداف الخطة الحضرية لإمارة دبي 2040 الرامية إلى تطوير مجتمعات مستدامة يكون محورها الإنسان. وسوف تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً واسعاً بين فرق الخبراء الإقليمية في سَفِلز، بما يشمل إدارة العقارات والتأجير واستشارات المشاريع والبناء، بهدف تلبية احتياجات محفظة المدينة التجارية المتنامية عبر مختلف أحيائها.

ويستند المخطط الرئيسي لإكسبو سيتي دبي إلى معايير قوية في مجالي الاستدامة والرفاه. وقد حقق المخطط معايير التصنيف البلاتيني لشهادة "لييد" LEED للمدن والمجتمعات، فيما يُعدّ الحصول على شهادة "ليد الذهبية" LEED Gold الحد الأدنى لجميع مباني المدينة. كما حقق المخطط أيضاً معايير الفئة البلاتينية لشهادة WELL للمجتمعات، ما يجسد التزام المدينة بكفاءة الطاقة، والمحافظة على الموارد، وتعزيز صحة وسلامة مستخدميها.

وبفضل موقعها الاستراتيجي بين إمارتي دبي وأبوظبي، تتمتع المدينة بارتباط فريد من نوعه عبر شبكة من الطرق الرئيسية ومحطة مترو "إكسبو 2020" وموقعها القريب من مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب ربطها المستقبلي بشبكة قطار الاتحاد الذي سيعزز سهولة الوصول إليها على مستوى المنطقة.

وتوفر مدينة إكسبو دبي مجموعة واسعة من مرافق الخدمات للمستأجرين، بما في ذلك المساحات العامة الخضراء، ومناطق متنوعة للتجزئة والمطاعم، ومساحات مخصصة للرفاه، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز التعاون وروح المجتمع. ومن جهة أخرى، تساهم أنظمة المباني الذكية وإدارة الطاقة المعتمدة على البيانات في تعزيز كفاءة التكاليف على المدى الطويل، ودعم أهداف الاستدامة الخاصة بالمستأجرين.

وستتولى سَفِلز ثلاث مجموعات خدمية رئيسية، حيث سيشرف فريق إدارة العقارات على العمليات الشاملة للمرافق، وإدارة شؤون المستأجرين، والإدارة المالية، واستراتيجيات الرسوم الخدمية، والمشتريات، والاستشارات المتعلقة بالاستدامة. كما سيعمل فريق التأجير التجاري بشكل مباشر مع مدينة إكسبو دبي على تنفيذ استراتيجية تأجير متكاملة تضمن مزيجاً مثالياً من المكاتب ومحلات التجزئة والمرافق الترفيهية والمطاعم، بما يدعم منظومة متنوعة وشاملة.

وفي إطار تعزيز دورها المتنامي في منطقة دبي الجنوب، تتولى سَفِلز بالفعل إدارة التأجير السكني في قرية إكسبو التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، على نحو يتكامل مع دورها في المحفظة التجارية المجاورة.

وفي الوقت ذاته، سيعمل فريق إدارة تجهيزات المستأجرين لدى سَفِلز على تنسيق عمليات التصميم والموافقات والتنفيذ الداخلي للمساحات المؤجرة، بما يضمن توافق متطلبات المستأجرين مع معايير البناء والسلامة والهوية العمرانية لمدينة إكسبو.

وقال ستيفن مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سَفِلز في الشرق الأوسط: "تُرسخ مدينة إكسبو دبي معياراً جديداً للبيئات التجارية المستدامة التي تكون على أتم جاهزية لمواجهة تحديات المستقبل في المنطقة. وبصفتنا شريكاً لها، نفخر بدعم نموّها المستمر، وذلك من خلال استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية التي تتشارك رؤيتها للابتكار والرفاه والمسؤولية البيئية. ويعكس نجاح هذا المشروع قوة دبي كوجهة مفضّلة للأعمال العالمية الباحثة عن الجودة والاتصال والقيمة طويلة الأمد.”

من جهته، قال تشارلز سوانسون، نائب الرئيس – الشؤون التجارية في مدينة إكسبو دبي: "تستند مدينة إكسبو دبي إلى إرث من التعاون والابتكار والاستدامة، وتستمر هذه القيم في قيادة مسيرة نموّها. وبصفتها أول "مجمع لابتكارات الاستدامة" في دولة الإمارات، تجمع منظومتنا المتنامية قطاعات متنوعة في بيئة مترابطة تتخذ من الإنسان محوراً رئيسياً لها، وتجمع بين المسؤولية البيئية والازدهار الاقتصادي. ويؤكد تعيين سَفِلز التزامنا بتوفير مساحات تُعزز ازدهار الشركات والمدينة معاً".

وعند اكتمال مراحل تطويرها بالكامل، ستضم مدينة إكسبو دبي نحو 35 ألف مقيم و40 ألف موظف، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وحلول نقل ذكية، وتصميم حضري مستدام يُرسّخ مكانتها كإحدى أكثر الوجهات تقدّماً واستشرافاً للمستقبل في المنطقة.

