القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن غلق باب الاكتتاب في صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات" سيكتور" متعدد الإصدارات بالأمس الاثنين الموافق 27 يناير 2025، وبإقبال كبير من المستثمرين، ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في أسهم شركات مقيدة بالبورصة المصرية ويكون كل اصدار متخصص في قطاع محدد. وتم إطلاق الصندوق من قبل شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول كأول صندوق من نوعه في السوق المصري ويستهدف نوعية المستثمر الراغب في استثمار أمواله بقطاع استثماري محدد وتنويع استثماراته على مختلف الأسهم داخل ذلك القطاع. ويمكن شراء واسترداد الوثائق يومياً ابتداءً من الأسبوع الموافق بداية شهر فبراير 2025.

ويتضمن الصندوق خمسة إصدارات قطاعية، وهم: "سي آي عقارات وبناء" (ويشمل أسهم الشركات العاملة في قطاع العقارات وما يرتبط به من صناعات مثل الإنشاء، ومواد البناء، الكابلات، المقاولات وخلافه)، "سي آي تكنولوجيا واتصالات" (ويشمل الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والاتصالات)، "سي آي تصدير"، (ويشمل أسهم الشركات تحقق جزء كبير من إيراداتها من التصدير السلعي او الخدمي و/أو بالعملة الصعبة)، "سي آي استهلاكي" (ويشمل أسهم الشركات العاملة في مجال المنتجات الاستهلاكية والاحتياجات الأساسية والضرورية كالغذاء، الدواء، الصحة، وخلافه)، و"سي آي مال ومدفوعات رقمية" (ويشمل المؤسسات المالية – البنوك والبنوك الاستثمارية - وشركات التمويل والمدفوعات الرقمية).

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد ضمن خطط شركة سي آي كابيتال لإطلاق أوعية استثمارية جديدة تلبي الاحتياجات المتنامية للمستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد داخل وخارج مصر، حيث أوضح الدكتور عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول أن الصندوق القطاعي الجديد لاقى اقبالاً كبيراً من العملاء والمستثمرين سواء كانوا من المؤسسات أو الأفراد وبفضل ثقة عملائنا في الشركة، حيث يتيح الصندوق الجديد المزيد من الاختيار ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لتنويع باقة المنتجات الاستثمارية التي تقدمها للعملاء، والعمل بالتوازي على ترسيخ ريادة الشركة من حيث حجم الأصول المدارة، وعدد الصناديق والمحافظ وتنوع باقة المنتجات المقدمة للعملاء.

وأضاف أن الشركة تستهدف جذب عملاء جدد للبورصة المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته صناديق "مصر اكويتي" ومصر شريعة اكويتي"، حيث كان للشركة الريادة في طرح المنتجات الاستثمارية التي تحاكي المؤشرات، وأخيراً الصندوق القطاعي "سيكتور" وهو كذلك الأول من نوعه في السوق المصري. وتعمل الشركة على إطلاق منتجات استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

يذكر ان شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول هي أكبر مدير للأصول في السوق المصري من حيث عدد الصناديق والمحافظ المدارة وحجم الأصول، وصنفت ضمن أكبر 30 مدير للاستثمار في الشرق الأوسط، حيث تخطي إجمالي حجم الأصول المدارة حاجز الـ 71 مليار جنيه مصري، وهو الأعلى في السوق المصري. كما توجت الشركة بجائزة أفضل مدير للأصول في مصر والشرق الأوسط وافريقيا من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية المعنية بإدارة الصناديق والمحافظ.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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