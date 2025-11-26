المؤسس مات سلاتر يعلن تولي جيم سيلمان منصب مدير عام لمكتب سيڤن إنترناشونال في لندن، في خطوة تُمهّد لمرحلة نمو جديدة لأكبر وكالة مستقلة للاتصال في الشرق الأوسط

​​​​​​​الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت سيڤن ميديا، أكبر وكالة علاقات عامة واتصال مؤسسي مستقلة في الشرق الأوسط، عن توسيع نطاق عملياتها الدولية من خلال إطلاق مقر عالمي جديد لها في العاصمة البريطانية لندن، إلى جانب بناء شبكة متنامية من الشراكات حول العالم.

وإكمالاً للمسيرة الناجحة للشركة، سيتولي جيم سيلمان، الذي يمتلك خبرات استراتيجية وعالمية في مجال العلاقات العامة والإعلامية، منصب المدير العام لمكتب "سيڤن إنترناشونال"، الذي سيكون مقره في لندن. ويتمتع جيم بخبرة واسعة تغطي مجموعة من الأسواق الدولية، حيث سبق له أن شغل مناصب قيادية في شركات عالمية مرموقة، مثل فرويدز، وأليسون وورلد وايد، حيث ستساهم خبراته وعلاقاته العالمية في دعم طموحات سيڤن في المرحلة القادمة مع تطلعها لتحقيق مزيد من النمو، والانتشار في عدد من الأسواق البارزة حول العالم.

وفي تعليق له، قال مات سلاتر، مؤسس شركة سيڤن ميديا: "يغمرنا الفخر على الدوام لمساهمتنا في سرد قصصٍ وأخبار من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي على المنصات العالمية، ولنجاحنا الذي حققناه في إطلاق حملات إعلامية حائزة على جوائز لعلامات تجارية عالمية داخل المنطقة".

وأضاف: "عملنا بجد واستثمرنا بشكل كبير هذا العام، للارتقاء بأعمالنا الدولية إلى مستوى جديد. ومع تعيين جيم، وإطلاق مقرنا في لندن، وإطلاق مقرنا في لندن، وتأسيس شبكة عالمية من الشركاء، باتت سيڤن اليوم في موقع يعزز قدرتها على تفعيل حملات عبر نطاق جغرافي أوسع من أي وقت مضى، باتت سيڤن اليوم في موقع بارز يتيح لها إطلاق وتفعيل حملات إعلامية ناجحة لعلامات رائدة عبر نطاق جغرافي أوسع من أي وكالة أخرى في الشرق الأوسط. لذلك فنحن على ثقة من أن 2026 سيشهد المزيد من النجاحات والإنجازات التي تكمل مسيرة سيڤن ميديا".

ومنذ تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2010، نفّذت سيڤن ميديا حملات إعلامية حائزة على الجوائز لصالح عدد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواصلت تمثيل علامات تجارية عالمية بارزة.

وخلال السنوات السبع الماضية، تبنّت المجموعة نموذجاً أكثر تكاملاً مع إطلاق "سيڤن ستوديوز"، و"سيڤن ديجيتال"، لتوسيع نطاق خدماتها، لتشمل حلولاً إبداعية شاملة ومتكاملة، وإنتاج فيديو عالمي المستوى، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، والتعاون مع المؤثرين، وخدمات الإعلام الرقمي المدفوع..

كما يمثّل إطلاق "سيڤن إنترناشونال" تحولاً لافتاً في مسار النمو التقليدي ضمن هذا القطاع، حيث تعد سيڤن ميديا واحدة من الوكالات المستقلة القليلة التي انطلقت من دولة الإمارات قبل أن تتوسع عالمياً، في خطوة تعكس ما تزخر به المنطقة من قوة وتأثير في صناعة الاتصال والمحتوى الإعلامي على مستوى العالم.

من جانبه، قال جيم سيلمان: "يُعد توسّع سيڤن ميديا على المستوى الدولي تطوراً طبيعياً لوكالة واصلت تحقيق نمو متسارع، وعملت مع عدد من أبرز العلامات التجارية في الشرق الأوسط وخارجه. ومع توسّع المزيد من المؤسسات في المنطقة عالمياً ودخول شركات دولية إلى أسواق الشرق الأوسط، أصبحت لندن بوابة استراتيجية لمحور لندن – الإمارات الذي يدعم النمو في كلا الاتجاهين".

تضم سيڤن ميديا حالياً فريق عمل يزيد على 130 موظفاً، يتوزعون ضمن مكاتبها التي تقدم خدمات متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. وبفضل استقلاليتها وخبرتها المحلية ونهجها القائم على فهم السياق الثقافي، ترسخ سيڤن حضورها باعتبارها واحدة من أبرز مجموعات الاتصال المستقلة في المنطقة، والتي تتميز بحملاتها الإعلامية الحائزة على الجوائز، وسردها الإبداعي للقصص، وتركيزها على الثقافة المحلية.

نبذة عن سيڤن ميديا

تضم سيڤن ميديا أكثر من 130 موظفاً، وتعمل من خلال مكاتبها المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، والآن في المملكة المتحدة. وبصفتها وكالة مستقلة، اكتسبت سيڤن مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز مجموعات الاتصال المستقلة في المنطقة، وذلك بفضل حملاتها الحائزة على الجوائز، ونهجها الإبداعي في سرد القصص، وتركيزها القائم على الثقافة المحلية.

وتشمل المجموعة: سيڤن ميديا (الإبداع، العلاقات العامة، وإدارة أصحاب المصلحة)، سيڤن استوديو (الإنتاج وصناعة المحتوى) وسيڤن ديجيتال (خدمات الإعلام الرقمي المدفوع).

-انتهى-

#بياناتشركات