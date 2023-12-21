تم إختيارشركة سيمنس للطاقة من قبل شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر, لتنفيذ مشروع إحلال وتأهيل محولات القدرة بعدد (3) محطات من محطــــــــــات توليد الكهرباء التابعة لها وهي: محطة كهرباء السد العالي – محطة كهرباء أسوان (1) – محطة كهرباء أسوان (2)

وفى إطار عمليات إعادة التأهيل, ستقوم شركة سيمنس للطاقة بتحديث المحولات الكهربائية في المحطات، والتي دخلت الخدمة خلال الفترة مابين عامى 1960 و1986. ومن خلال هذا المشروع من المقرر أن يتم مد العمر الإفتراضي لتلك المحولات بما لايقل عن 40-50 عاماً أخري بالإضافة إلي ضخ كمية طاقة كهربائية إضافية للشبكة الموحدة بحوالي 300 ميجاوات زيادة علي القدرة المتاحة منها حاليا.

وجدير بالذكر أن الطاقة المولدة من محطات شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تعمل علي إستقرار الأحمال والجهد والتردد للشبكة وخدمة محافظة أسوان التي يسكنها ما لا يقل عن 1.6 مليون نسمة وكذلك العديد من المشروعات الخدمية بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة .

وتبلغ القدرة الأسمية للطاقة المولدة من محطات الشركة 2,832ميجاوات ويتم ضخها إلي الشبكة الكهربائية الموحدة كمصدرللطاقة النظيفة منخفضة التكاليف والتى تساهم في الحد من الإنبعاثات الكربونية.

ويشمل العقد المبرم مع سيمنس للطاقة بالإضافة إلي الإحلال والتركيبات والإختبارات والتشغيل, أن تقوم الشركة بتدريب المهندسين والفنيين بشركة المحطات المائية علي النظم الحديثة المستخدمة في المشروع لا سيما نظم الوقاية والتحكم و إطفاء الحرائق مما يعمل علي خلق كوادر وطنية محلية قادرة على التعامل مع احدث نظم التكنولوجيا التي ستقوم بإستخدامها الشركة بهذا المشروع المتميز.

ومن جانبه، علق أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في مصر: "هذا المشروع الحيوي لإعادة التأهيل والإحلال سيسهم فى ضمان توفيرالطاقة المستدامة بتكلفة مقبولة لملايين المصريين، مع دعم أهداف مصر في مجال الطاقة المتجددة. وستوفر تقنياتنا الحديثة ذات الكفاءة قدرة أكبرومرونة فى إنتاج الطاقة لمصر. إن تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي وزيادة عدد مشاريع الطاقة المتجددة أمران حيويان لإزالة الكربون ودعم عمليات التحول فى الطاقة بجمهورية مصر العربية."

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-انتهى-

للتواصل الإعلامي:

مريم أرسانيوس

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لشركة سيمنس للطاقة فى مصر

mariam.arsanios@siemens-energy.com

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لمحة عن شركة سيمنس للطاقة

سيمنس للطاقة هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. وتتعاون الشركة مع عملائها وشركائها في ابتكار نظم الطاقة المستقبلية، وهو ما يدعم انتقال سلس نحو عالم الغد الأكثر استدامة. ومن خلال محفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات سلاسل القيمة لقطاع الطاقة، بداية من توليد ونقل الطاقة وصولًا لحلول تخزين الطاقة. هذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة التي تعتمد على الهيدروجين، بالإضافة لمولدات الطاقة والمحولات الكهربائية. وتمكنت "سيمنس للطاقة" من خلال استحواذها على شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة، على أن تكون الشركة العالمية الرائدة في سوق الطاقة المتجددة. وتضم الشركة حوالي 96 ألف موظف في أكثر من 90 دولة وحققت إيرادات بلغت 31 مليار يورو خلال الدورة المالية للشركة للعام 2023. www.siemens-energy.com