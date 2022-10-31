مسقط: عقدت شركة سيمنز العالمية للتكنولوجيا شراكة مع مجموعة المؤسسة التجارية العمانية ، والتي تعتبر واحدة من بين أكبر المجموعات التجارية في سلطنة عمان ، لتسليم شواحن السيارات الكهربائية الرائدة في الصناعة للمساعدة في تسريع اعتماد السلطنة للمركبات الكهربائية وانتقالها إلى مستقبل مستدام.

وتم التوقيع على اتفاقية بهذا المعنى من قبل الفاضل / فرانكو أتاسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الذكية للبنية الاساسية في الشرق الأوسط ، مع الشيخ سالم بن سعد بهوان عضو مجلس ادارة مجموعة المؤسسة التجارية العمانية. وتم التوقيع مؤخرًا في المقر الرئيسي لمجموعة المؤسسة التجارية العمانية في مسقط.

وتعمل تقنيات البنية الاساسية الذكية من شركة سيمنز حاليًا على إحداث ثورة في الطريقة التي أصبح بها عدد من البلدان والمدن والبلدات في جميع أنحاء العالم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومرونة واستدامة.

كما تتيح حلول سيمينز الذكية دمج المباني وأنظمة النقل والصناعات في نظام بيئي يربط العالم الحقيقي بالعالم الرقمي. وتخلق رقمنة البنية الاساسية المباني الذكية والشبكات الذكية وتوزيعا ذكيا للطاقة وحلول شحن إلكترونية أفضل - وستعمل هذه التكنولوجيا على تعزيز نمو المركبات الكهربائية في سلطنة عمان.

ومن خلال الاستفادة من البصمة الوطنية لمجموعة المؤسسة التجارية العمانية ، والتي تتميز بوجود شبكات من صالات عرض السيارات وورش العمل ومنافذ قطع الغيار ، يمكن لشركة سيمينز توفير البنية الاساسية لشحن المركبات الكهربائية للعملاء في جميع أنحاء السلطنة.

خلال العام الماضي وحده ، وقعت شركة سيمنز اتفاقيات مع شركاء محليين في عدد من البلدان حول العالم لدعم نشر حلول النقل الإلكترونية المتطورة الخاصة بها. وهو يتضمن عائلة سي جارج يو سي (Sicharge UC) وهو حل مرن للنقل الحضري في المستقبل يستهدف بشكل أساسي عالم الحافلات الإلكترونية والمركبات الخدمية.

وبالمثل ، تم تصميم حل شحن المركبات الكهربائية فيرسيجارج وال بوكس ( VersiCharge Wallbox) من سيمينز لتلبية متطلبات مستخدمي ومشغلي السيارات الكهربائية الافراد ، سواء في مواقف السيارات الخاصة أو شبه العامة أو العامة. يساعد نظام إي ال اف أي ، وهو نظام قيادة مبتكر آخر من شركة سيمينز، على إبقاء العملاء في حالة تنقل بغض النظر عن مكان وجودهم.

وتجسيدًا لجاذبيتها في مجال التنقل الإلكتروني ، وقعت شركة سيمنز الشهر الماضي فقط اتفاقية مع إحدى شركات صناعة السيارات العالمية الرائدة لتطوير تقنيات البنية الاساسية لشحن المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط. ويشمل ذلك إنشاء حلول مجمعة للعملاء ، وكهربة خدمات توصيل لاست مايل في أسواق الشرق الأوسط.

ستستفيد الاتفاقية من التكنولوجيا التي طورتها شركة سيمنز والتي ستسرع من اعتماد المركبات الكهربائية من خلال تسريع أوقات الشحن وإنشاء شبكات طاقة أكثر ذكاءً وفعالية.

وتعليقًا على الشراكة ، قال الفاضل فرانكو أتاسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للبنية الاساسية الذكية في الشرق الأوسط: "ستمكن هذه الشراكة مع مجموعة المؤسسة التجارية العمانية ، وهي مجموعة أعمال عمانية مرموقة ، سيمنز من توسيع تواجدها في سلطنة عمان والمساهمة في الرقمنة والتنمية المستدامة لاقتصاد السلطنة. لا تزال مساحة السيارات الكهربائية في مهدها في سلطنة عمان ، ولكن مع أجهزة الشحن الفعالة والمستدامة لدينا ، يمكن لشركة سيمنز إحداث تغيير تحويلي في هذا المجال ".

وأضاف الفاضل سودير ام.الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤسسة التجارية العمانية: “تعتبر شركة سيمينز شريكا قادرا على توفير احتياجاتنا ويمكن الاعتماد عليه في مجموعة المؤسسة التجارية العمانية. معا يمكننا مساعدة عملائنا في القطاعين القطاع العام و الخاص - لتحقيق الأهداف المستدامة من خلال دمج حلول شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء السلطنة.

قدمت شركة سيمينز أي جي ، ومقرها برلين وميونيخ ، التكنولوجيا التي غيرت البنية الاساسية والصناعة والتنقل لمدة 175 عاما. تعمل الشركة في جميع أنحاء العالم ، وتركز على البنية الاساسية الذكية للمباني وأنظمة الطاقة الموزعة والأتمتة والرقمنة في العمليات والصناعات التحويلية. من خلال المركبات ، المزود الرائد لحلول النقل الذكية للنقل بالسكك الحديدية والطرق ، وسيمينز تساعد أيضًا في تشكيل السوق العالمية لخدمات الركاب والشحن.

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