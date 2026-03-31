دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة سيليستيال عن إلغاء جميع رحلاتها المقررة خلال شهر أبريل 2026، في وقت تستعد فيه سفنها للانتقال إلى العاصمة اليونانية أثينا.

ويتمركز أسطول الشركة حالياً في الخليج العربي، حيث ترسو سفينة سيليستيال ديسكافري في دبي بدولة الإمارات؛ وسفينة سيليستيال جورني في العاصمة القطرية الدوحة. وقد غادر جميع الضيوف وأفراد الطاقم غير العاملين، فيما تظل السفينتان جاهزتين للعمل بكامل طاقتهما، ومغادرة المنطقة وفقاً لإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار جاء نتيجة الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، فيما تم تحديد مواعيد الرحلات التالية:

• سيليستيال ديسكافري - 1 مايو 2026 ( رحلة 3 ليالٍ إلى الجزر اليونانية الشهيرة)

• سيليستيال جورني - 2 مايو 2026 ( رحلة 7 ليالٍ إلى اليونان وإيطاليا وكرواتيا)

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لي هاسليت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سيليستيال: "تبقى سلامة وثقة ضيوفنا وطاقمنا وشركائنا على رأس أولوياتنا. ورغم إدراكنا لتأثير هذا القرار، إلا أن اتخاذه الآن يوفر وضوحاً ومرونة أكبر للمتضررين. وتتعاون فرقنا حالياً مع الضيوف وشركاء السفر لدعم خيارات إعادة الحجز وضمان تجربة سلسلة. كما نؤكد التزامنا باستئناف رحلاتنا في البحر الأبيض المتوسط ​​بمجرد توفّر الظروف المناسبة".

وتتيح الشركة لجميع الضيوف المتضررين خيار استرداد كامل المبلغ المدفوع أو الحصول على رصيد لرحلة بحرية مستقبلية. وسيتولى فريق سيليستيال تقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير خيارات إعادة الحجز وتقديم المساعدة الضرورية.

وتواصل الشركة المتخصصة في تنظيم الرحلات البحرية مراقبة الوضع عن كثب، وستستأنف حركة سفنها حالما تسمح الظروف بذلك. وقد بدأت الاستعدادات بالفعل لاستئناف الرحلات البحرية المقررة اعتباراً من مايو 2026.

لمحة حول شركة سيليستيال

سيليستيال هي شركة رائدة تعمل على مدار العام في مجال الرحلات البحرية وحائزة على جوائز مرموقة، وتواصل إرساء معايير تجارب السفر الفريدة من نوعها في الجزر اليونانية والبحر الأدرياتيكي والخليج العربي. وترتكز الشركة على إرثها اليوناني العريق لتقديم أرقى مستويات الضيافة وضمان الاستمتاع بتجربة ثقافية أصيلة على متن السفينة أو على البر. وتُشغّل سيليستيال سفينتين جديدتين تستوعب كلٌ منهما ما يصل إلى 1,360 راكب، وتعطي الأولوية لتخصيص الخدمات بما يضمن تهيئة بيئة فاخرة تستقبل أكثر من 140,000 راكب سنوياً من ما يزيد على 130 جنسية مختلفة.

