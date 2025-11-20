دبي: أعلن "سيات"، الشركة المتخصصة في تطوير الأنظمة الذكية للدفاع والأمن والتابعة لمجموعة "ايدج"، توقيع عقد لتزويد قوات مشاة البحرية البرازيلية بنظام متكامل مضاد للدبابات. وتم توقيع العقد خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام في في دبي ورلد سنترال في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر.

وسيتم تركيب نظام الصواريخ الاستكشافي المضاد للدبابات (SMACE) المُثبت على مركبتي دفع رباعي عاليتي الحركة مزودتين بحماية باليستية خفيفة، ومصممتين للعمل في البيئات الصعبة والتضاريس المعقدة. وسيشمل النظام صاروخ " MAX 1.2"، وهو عبارة عن صاروخ موجّه عالي الدقة بعيد المدى طوّرته "سيات"، إلى جانب منصّة مُسيّرة مُزودة بقدرات الاستخبارات والمراقبة الاستطلاع بجمع المعلومات،إلى جانب إمكانية الهجوم الأرضي. ويجمع النظام بين القدرة العالية على المناورة، والوعي الميداني المتقدم، وهندسة شبكية متكاملة قابلة للتشغيل البيني تضم جميع العناصر اللازمة للمهمات الحساسة والحيوية.

وفي هذا السياق، حددت قيادة معدات مشاة البحرية المتطلبات التكتيكية والمفاهيم الأساسية لتمكين القوات الخفيفة من العمل بفعالية وتنفيذ عمليات برية، مع التركيز على سرعة الاشتباك والمناورة، والعمليات الموزعة، والمراقبة بعيدة المدى عبر الطائرات المسيّرة، وروابط البيانات التكتيكية للتنسيق اللحظي لمهام مواجهة الدبابات. ويهدف هذا النهج إلى هزيمة الأصول المدرعة في العمليات البرمائية والبرية على حد سواء.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يُمثل النظام الجديد المضاد للدبابات واحدة من عدة مبادرات نعمل عليها مع قوات مشاة البحرية البرازيلية. فمن خلال دمج الصواريخ الموجهة المتقدمة والأنظمة غير المأهولة والهندسة الشبكية للقيادة والسيطرة، يعزز هذا النظام قدرة البرازيل على مواجهة التهديدات والتصدي لها ، مما يدعم في الوقت نفسه قوة وفاعلية قواتها المسلحة. وتؤكد هذه الاتفاقية أيضاً الانتشار الواسع لمجموعة ايدج عبر الحدود وموقعها التنافسي في منطقة أمريكا اللاتينية، كما تُسلط الضوء على القيمة طويلة الأمد لشراكتنا التي تواصل بدورها دفع عجلة الابتكار بتأثير يتجاوز حدود البرازيل".

وبعد تسليم النظام الأول وخضوعه للتقييم التشغيلي في عام 2026، من المتوقع مضاعفة القدرة الإنتاجية، تليها عملية تصنيع وحدات إضافية في السنوات اللاحقة.

تُجسد هذه المبادرة قدرات مجموعة "ايدج" الهائلة على تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها، كما تؤكد مرونة المجموعة في التعامل مع الخصوصيات الجغرافية لمنطقة أمريكا اللاتينية، وتعزز التزامها الاستراتيجي بالاستثمار في البرازيل كشريك رئيسي في قطاع الدفاع.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

#بياناتشركات